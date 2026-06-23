Compré un SSD NVMe de 2 TB cuando los precios no estaban por las nubes y acerté. De hacerlo hoy, iría a por este SanDisk rebajado

Comprar memorias RAM y SSD se ha convertido en los últimos meses en toda una odisea, debido a la falta de stock para el mercado doméstico y unos precios por las nubes que hacen que nos lo tengamos que pensar detenidamente antes de rascarnos el bolsillo. Tanto es así, que no dejo de pensar cuánto acerté cuando me hice con un SSD NVMe de 2 TB ahorrándome un pellizco poco antes de que comenzase esta tormenta.
No es, ni de lejos, el mejor momento para actualizar hardware. Pero, sin embargo, cuando hablamos de unidades SSD externas, de esas que no hace falta instalar en la placa base de los equipos, sí que encontramos buenos precios incluso ahora, en pleno 2026. Y el Prime Day de Amazon es la ocasión ideal para hacernos con uno: ahora, este SanDisk está rebajado a 228,33 euros.
SanDisk 2TB Extreme SSD
Resistente a caídas y golpes, multiplataforma y de gran capacidad
Desde hace nada y hasta última hora de este viernes, Amazon está celebrando su ya habitual Prime Day veraniego con cientos de ofertas. Las cuales podemos aprovechar, por ejemplo, para comprar hardware a buen precio. O, al menos, a un precio "normal" y alejado de las subidas incansables que llevamos viendo semanas y semanas. Este SSD es un buen ejemplo de ello.
Aunque tiempo atrás nos habría salido incluso más barato, lo cierto es que hacernos con el SanDisk Extreme en su versión de 2 TB de capacidad por menos de 230 euros se antoja una compra buenísima. Una oportunidad de oro para no dejar escapar si llevábamos tiempo necesitando ampliar el espacio de nuestro portátil, PC de sobremesa, consola o, en definitiva, cualquier equipo que admita este tipo de unidades.
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Se trata de un SSD externo, compacto, ligero y perfecto para llevar siempre encima. Es resistente a golpes y caídas de hasta tres metros y cuenta con resistencia al agua y al polvo IP65, algo fundamental para un dispositivo que está expuesto a movimientos.
Todo ello, con una velocidad de en torno a 1.000 MB/s que no está nada mal para no tratarse de un SSD interno, con la que podremos copiar y pegar grandes cantidades de archivos sin que tarde una eternidad. Y el modo de conexión a los diferentes equipos no puede ser más sencillo: basta con usar el cable USB tipo C que incluye. E incluso viene con un adaptador a USB tipo A por si dicho equipo lo necesita.
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⚡ EN RESUMEN: oferta SSD Sandisk extreme 2 TB
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💡 CÓMPRALO SI... buscas un SSD rápido, compacto y fiable con el que ampliar la capacidad de tus equipos
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⛔ NO LO COMPRES SI... no necesitas esa capacidad para ya. En tal caso, esperar (aunque no sabemos cuánto) puede hacerte ahorrar un pellizco adicional
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Imágenes | SanDisk, Amazon
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