Más de 100 euros de descuento y nuevo precio mínimo: el Kindle Colorsoft con 32 GB se desploma en el Prime Day de Amazon

El catálogo de lectores electrónicos de libros digitales de Amazon no deja de crecer con más y más modelos. Si hace unos meses llegaban nuevos de estos dispositivos, hace muy poco aterrizaron más Kindle Scribe a unos precios, eso sí, no aptos para todos los bolsillos. Por contra, los lanzamientos anteriores sí que tienen muy buenos precios durante este Prime Day, con mención especial para el Kindle Colorsoft Signature Edition: 189,99 euros. Si preferimos el Colorsoft "básico", también tiene una rebaja aplicada y se queda en 169,99 euros.

Un lector perfecto para novelas gráficas

Desde principios de semana y hasta mañana a última hora de la noche, Amazon celebra un Prime Day que, como viene siendo habitual en las últimas ediciones, es uno de los mejores momentos del año para comprar cualquier dispositivo Fire TV Stick, Echo Dot y Kindle, entre tantos otros. Y el Prime Day de 2026 es la mejor oportunidad hasta la fecha para conseguir al mejor precio el Colorsoft más completo.

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Con un PVP de 299,99 euros y ahora rebajado a esos 189,99 euros, el Signature Edition del Kindle Colorsoft se antoja una compra brutal si necesitamos unas funciones muy concretas. En esencia, su pantalla a color (algo que comparte con el Colorsoft "a secas") y dos aspectos exclusivos, como son la luz frontal autorregulable y la carga inalámbrica.

Si somos de leer libros digitales normales, en blanco y negro, entonces la rebaja del Kindle Paperwhite lo convierte en una compra mucho más inteligente. Sin embargo, la cosa cambia con las novelas gráficas, las revistas y, en definitiva, cualquier contenido que necesite color para disfrutarlo al máximo. En ese escenario, cualquiera de los dos Colorsoft rebajados son apuestas seguras.

Tanto uno como otro cuentan con una pantalla a color de 7 pulgadas que varía entre 300 ppp (para el blanco y negro) y 150 ppp (en contenido a color), 16 GB ó 32 GB de capacidad que son más que suficientes en cualquier caso y una luz frontal que podemos regular a nuestro gusto tanto en intensidad como en temperatura de color.

⚡ EN RESUMEN: ofertas kindle colorsoft ✅ LO MEJOR Sus precios , que son los mejores que hemos visto hasta la fecha en Amazon

, que son los mejores que hemos visto hasta la fecha en Amazon La pantalla a color, que resulta ideal para leer novelas gráficas, revistas o archivos PDF ❌ LO PEOR Muy ligados al ecosistema de Amazon y esto no es algo que guste por igual todos los usuarios 💡 CÓMPRALOS SI... esperabas una buena oferta. Esta es, literalmente, la mejor de Amazon hasta ahora ⛔ NO LOS COMPRES SI... no vas a sacarle partido a la pantalla a color. En ese caso, el Kindle básico (101,99 euros) o el Kindle Paperwhite (139,99 euros) son mejores opciones

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Imágenes | Amazon

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