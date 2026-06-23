Las mejores ofertas en Kindle durante el Prime Day de Amazon para devorar libros electrónicos este verano

El Prime Day 2026 ha comenzado y los Kindle han bajado de precio. Durante estos últimos días únicamente vimos rebajas en packs del Kindle Colorsoft Signature Edition, pero ahora la cosa ha cambiado y Amazon ha lanzado ofertas en casi todos sus eReaders (salvo los más recientes). ¿Quieres devorar libros este verano? Pues vamos a echar un vistazo a las mejores ofertas en Kindle durante la campaña de la tienda.

Kindle por 101,99 euros, el eReader más básico de Amazon con un precio más ajustado.

por 101,99 euros, el eReader más básico de Amazon con un precio más ajustado. Kindle Paperwhite por 119,99 euros, el eReader con mejor relación calidad-precio de la marca.

por 119,99 euros, el eReader con mejor relación calidad-precio de la marca. Kindle Colorsoft por 169,99 euros, un eReader con el que puedes leer cómics y revistas a color.

por 169,99 euros, un eReader con el que puedes leer cómics y revistas a color. Kindle Scribe por 299,99 euros, el eReader perfecto si buscas una pantalla muy grande.

por 299,99 euros, el eReader perfecto si buscas una pantalla muy grande. Signature Edition: Kindle Paperwhite por 144,99 euros y Kindle Colorsoft por 189,99 euros, dos eReaders que tienen mejoras con respecto a sus versiones básicas.

Kindle

Si quieres dar el salto al formato digital, pero no quieres pagar mucho dinero, el Kindle más básico es también el más barato. Por 101,99 euros (antes 119,99 euros), se trata de un eReader con pantalla de seis pulgadas y batería con autonomía de aproximadamente seis semanas. Lo malo es que no tiene luz cálida ajustable ni resistencia al agua, algo que es importante tener claro (al menos esto último) si se quiere leer al lado de una piscina o en la playa.

Kindle Paperwhite

El Kindle Paperwhite es el eReader con mejor relación calidad-precio de Amazon, sobre todo ahora porque se encuentra por 119,99 euros (antes 169,99 euros). Su pantalla es más grande (siete pulgadas) que la del Kindle, su batería tiene una autonomía de hasta 12 semanas, tiene luz cálida ajustable y resistencia al agua (IPX8).

Kindle Colorsoft

En cambio, si quieres leer revistas o cómics, o simplemente subrayar texto con diferentes colores y ver las portadas e ilustraciones a color, la mejor opción de compra es el Kindle Colorsoft, que ahora tiene un precio de 169,99 euros (antes 269,99 euros). Tiene pantalla a color, su pantalla es de siete pulgadas, la batería tiene una autonomía de hasta ocho semanas, cuenta con luz cálida ajustable y es resistente al agua.

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Kindle Scribe

Si lo que buscas es una pantalla enorme, el Kindle Scribe de 2024 es el modelo que tiene la mejor relación calidad-precio. Ahora mismo se encuentra por 299,99 euros (antes 479,99 euros), incorpora una pantalla de 10,2 pulgadas (ideal para leer el texto con un gran tamaño), su batería tiene una autonomía de hasta 12 semanas, viene con 64 GB de almacenamiento interno y cuenta con luz cálida ajustable y con ajuste automático de la luz frontal (presente únicamente en las versiones Signature Edition). Es un modelo pensado para utilizar en casa, por lo que no es resistente al agua.

Signature Edition

También podemos encontrar ofertas en las versiones Signature Edition de los Kindle Paperwhite y Colorsoft. Esto es lo que añaden a sus características:

Kindle Paperwhite Signature Edition por 144,99 euros (antes 199,99 euros), 32 GB de almacenamiento en lugar de 16 GB, carga inalámbrica, ajuste automático de la luz frontal y color metalizado.

por 144,99 euros (antes 199,99 euros), 32 GB de almacenamiento en lugar de 16 GB, carga inalámbrica, ajuste automático de la luz frontal y color metalizado. Kindle Colorsoft Signature Edition por 189,99 euros (antes 299,99 euros), 32 GB de almacenamiento en lugar de 16 GB, carga inalámbrica, ajuste automático de la luz frontal, color metalizado.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Javier Pastor, Amazon

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