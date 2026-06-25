Las mejores ofertas en auriculares Bluetooth durante el Prime Day con chollos en Sony, Beats, Sennheiser y más

Si habías esperado al Prime Day como agua de mayo junio para comprar unos auriculares Bluetooth, este año hemos vuelto a encontrar muy buenas ofertas en diferentes marcas, ya sea Sony, Beats, Apple y muchas otras. Por este motivo, vamos a repasar en este artículo los mejores chollos que podemos encontrar hasta mañana, que es cuando finaliza la campaña.

Sony WH-1000XM5 por 197 euros, unos auriculares con una de las mejores cancelaciones de ruido.

por 197 euros, unos auriculares con una de las mejores cancelaciones de ruido. Beats Studio Pro por 185 euros, unos auriculares con una buena autonomía teórica.

por 185 euros, unos auriculares con una buena autonomía teórica. Sony WF-1000XM5 por 161,50 euros, unos auriculares TWS que se escuchan muy bien.

por 161,50 euros, unos auriculares TWS que se escuchan muy bien. Sennheiser Momentum 4 Wireless Special Edition por 179,99 euros, unos auriculares en los que la marca promete hasta 60 horas de autonomía.

por 179,99 euros, unos auriculares en los que la marca promete hasta 60 horas de autonomía. AirPods 4 por 133 euros, unos auriculares perfectos para usuarios de iPhone.

Sony WH-1000XM5

Los Sony WH-1000XM5 no se han perdido el Prime Day de este año y han bajado a uno de los mejores precios que hemos visto hasta la fecha (por una diferencia inferior a cinco euros). Se encuentran por 197 euros y son perfectos para aquellas personas que buscan buen sonido, buen precio y una de las mejores cancelaciones activas de ruido del mercado.

En el caso de que quieres comprar la generación actual, los Sony WH-1000XM6 también están de oferta por 335 euros.

Beats Studio Pro

También podemos encontrar a muy buen precio los Beats Studio Pro; de hecho, llevábamos sin verlos tan baratos desde enero. Por 185 euros, hablamos de unos auriculares de diadema que cuentan con cancelación activa de ruido y con una batería que la marca promete que ofrecen hasta 40 horas de autonomía. Además, cuentan con Bluetooth 5.3 y son compatibles con audio espacial.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Pro Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 26 de junio y entra en el sorteo

Sony WF-1000XM5

En cambio, si quieres unos buenos auriculares TWS, los Sony WF-1000XM5 también se encuentran de oferta por 161,50 euros (rozan su precio mínimo histórico). Son unos auriculares que ofrecen una muy buena cancelación activa de ruido, son compatibles con el códec LDAC y admiten audio de alta resolución (Hi-Res), ofrecen resistencia a los chorros de agua (IPX4) y Sony promete que alcanzan hasta 8 horas de reproducción con la cancelación de ruido activada.

Sennheiser Momentum 4 Wireless Special Edition

Volviendo a los auriculares de diadema, si sueles priorizar la batería en este tipo de dispositivos, mucho ojo con los Sennheiser Momentum 4 Wireless Special Edition que ahora mismo se encuentran de oferta por 179,99 euros. La marca promete hasta 60 horas de autonomía, una cifra muy alta para utilizarlos durante varios días. También cuentan con cancelación de ruido adaptativa y no tienen botones, sino una interfaz táctil con control gestual.

AirPods 4

Sin duda, una de las mejores ofertas en auriculares Bluetooth ha caído en los AirPods 4, y además se pueden comprar rebajadas las dos versiones:

AirPods 4 por 97 euros.

AirPods 4 (ANC) por 133 euros.

La versión con ANC es perfecta para el día a día, ya sea para escuchar música en casa o para hacerlo sin distracciones en la calle o transporte público. En cambio, la versión sin ANC está más orientada a utilizarse dentro de casa.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Laura López, Javier Penalva, Sony, Beats, Sennheiser, Apple

En Xataka | Mejores altavoces Bluetooth en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

En Xataka | Mejores barras de sonido en calidad precio (2026). Cuál comprar y siete modelos recomendados desde 99 euros