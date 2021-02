37 novelas gráficas de los últimos once años con las que reengancharte a leer cómics

Que el cómic está ganando últimamente terreno en las librerias y grandes superficies es un hecho incontestable. Las adaptaciones cinematográficas y televisivas han dado al medio un pequeño empujón y todo el mundo editorial quiere tener en sus manos un buen catálogo de novelas gráficas. Pero claro hay gente que no sabe ni por donde empezar y otras que dejaron de leer cómics hace tiempo. Por eso hoy hemos decidido reunir 33 novelas gráficas de la última década con las que (re)engancharte al cómic.

Antes de empezar os voy a comentar el criterio principal que he seguido, además de que sean obras con las que haya disfrutado: Que hayan sido publicadas en España en formato tomo desde 2010 hasta ahora. Y que sean o bien una historia autoconclusiva y autocontenida o un punto de entrada para una serie más larga. ¿Listos? Pues comenzamos:

‘Saga. Capítulo Uno’, de Brian K. Vaughan y Fiona Staples

Si hablamos de joyas del cómic de ciencia ficción ─o casi fantasía espacial─ tenemos que hablar de 'Saga', una de las series más seguidas y laureadas de los últimos años en EEUU. Vaughan, al que conoceréis por entre otras 'Y. El último hombre', y Fiona Staples narran una historia de amor y guerra en la que una pareja de bandos (y planetas) enfrentados tienen una hija. Esto llamará la atención de los Altos Mandos, dispuestos a no pasar por alto tal traición. Un cómic que, pese a ser de lectura ligera, está repleto buenas ideas y personajes bastante carismáticos. Reseña en Papel en Blanco. (Planeta Cómic)

‘Black Paradox’, de Junji Ito

El primer aporte manga a esta lista lo trae Junji Ito, uno de los mangakas afincados en el terror que se están reivindicando últimamente en España. Cogiendo una premisa extraña en la que cuatro jóvenes se dan cita a través de un foro especializado para cometer suicidio en lo profundo de un bosque, Ito aprovecha para hablar del doppelganger, la codicia y la ambición en un relato que pronto gira hacia un territorio mucho más escabroso y estupendo. Reseña en Papel en Blanco. (ECC Ediciones)

‘Punk Rock Jesus’, de Sean Murphy

Aunque uno leyendo el título puede esperar un festín de irreverencias, Sean Murphy ofrece una historia de acción apasionante que gira en torno a un reality televisivo que retransmite la vida, desde la concepción, de un clon de Jesús de Nazaret en un futuro que ya ha vivido alguna catástrofe que otra. Una buena mezcla de acción y un dibujo estupendo en un cómic que habla de fé, razón y ciencia. Reseña en Fancueva. (ECC Ediciones.)

‘Batman y Robin’, de Grant Morrison, Frank Quitely y Philip Tan

'Batman y Robin' es, probablemente, una de las series de Batman con las que mejor me lo he pasado en lo que llevamos de siglo. Parte del acto intermedio del Batman de Morrison y con Dick Grayson asumiendo el manto del defensor de Gotham tras la presunta muerte de este junto con Damian Wayne, el hijo de Bruce, como Robin. Una gran dosis de acción loca al estilo de las aventuras de la edad de oro y plata en el que los miniarcos de tres números se van sucediendo y sólo quieres tener el siguiete tomo en tus manos. Eso sí, no os asustéis cuando digo que es la mita de la etapa, ya que es un punto perfecto de entrada totalmente accesible. Especial en Noveno Podcast. (ECC.)

‘Cuento de Arena’, de Ramón K. Pérez

Todos conoceréis a Jim Henson como creador de ‘Los Teleñecos’, entre otros. Pero una faceta algo menos conocida fue la de cineasta experimental. Uno de sus guiones perdidos fue rescatado por Ramón K. Pérez quien la adaptó en forma de novela gráfica. Así ‘Cuento de Arena’ nos cuenta la impresionante aventura de un hombre que es perseguido por todo un pueblo en una surrealista historia, casi muda y con una narrativa ejemplar. Reseña en Papel en Blanco. (Norma.)

‘Zero vol. 1: Una Emergencia’, de Ales Kot et al.

Una de las que, para mí, ha sido serie revelación de 2014 es ‘Zero’, creación de Ales Kot. Nos encontramos con la historia de un espía entrenado desde niño que, ante la visita de su asesino, se pone a recordar cómo fue reclutado y algunas de sus misiones, sobre todo en las que más arriesgó. Cada capítulo de este primer tomo (editado por ECC Ediciones) está dibujado por un dibujante diferente, lo cual es su principal baza ─el estilo de la narración se presta a ello─ pero es una irregularidad que puede lastrar una spy fiction estupenda. Reseña en Papel en Blanco. (ECC.)

‘Seconds’, de Bryan Lee O’Malley

Uno de los temas que mueven a O’Malley es la madurez. Y de eso explora mucho en su última obra, ‘Seconds’, con la historia de una chica, socia de un restaurante, que se ve agobiada tanto por todo el ambiente profesional como por temas personales y decide cambiar de aires abriendo otro restaurante. Pero una noche descubre que tiene la oportunidad de cambiar algo de lo que se haya arrepentido. El autor de ‘Scott Pilgrim’ realiza un cómic sensacional en la que hablan de las consecuencias de los actos cometidos (y los «borrados»). Reseña en Papel en Blanco. (Random House.)

‘Asterios Polyp’, de David Mazzuchelli

Asterios es un arquitecto cuyos diseños, si bien se consideran brillantes, nunca han sido materializados. Tras incendiarse su casa decide que es hora de una nueva vida, por lo menos algo que le dé sentido pleno a ella. Mazzuchelli arrasó con esta obra y no es para menos porque es una novela gráfica extasiante a nivel gráfico con una clase maestra de lo que puede dar de sí el cómic. Reseña en Fancueva. (Salamandra.)

'El Invierno del Dibujante', de Paco Roca

De vez en cuando conviene echar la mirada atrás a la historia del cómic español. Paco Roca lo hizo en 2010 y nos deleitó con 'El invierno del dibujante', la apasionante historia del grupo de dibujantes que decidió plantar cara a las abusivas políticas de la Editorial Bruguera y fundar su propia revista, 'Tío Vivo'. Cifré, Escobar, Vázquez, Ibáñez... toda esa generación de artistas recorren las páginas de este soberbio relato. Reseña en Fancueva. (Astiberri.)

‘El Maravilloso Mago de Oz’, de Eric Shanower y Skottie Young

Os juro que con pocos cómics que no sean de superhéroes ─los cuales todavía no he entrado en este texto, pero paciencia─ disfruto tanto que con la adaptación de la saga literaria de 'El Mago de Oz' (que ya está completa en español). La historia de Dorothy y su viaje por el País de Oz es recreada espectacularmente por Eric Shanower y el fantástico dibujo de Skottie Young hace de éste un cómic delicioso. Reseña en Papel en Blanco. (Panini.)

‘Parker: El Golpe’, de Darwyn Cooke

Otra de las adaptaciones deliciosas a novela gráfica es la que está haciendo Darwyn Cooke de las novelas de Richard Stark protagonizadas por Parker, uno de los criminales más carismáticos de la literatura ─y que no hace mucho ha tenido adaptación cinematográfica─. 'El golpe' es la historia de cómo Parker decide salir del retiro para abordar un atraco en una población minera de una complejidad a la altura de su reputación. Cooke realizar con 'El golpe' una de sus mejores obras, firmando un noir frenético y absorbente. Reseña en Gencomics. (Astiberri.)

‘Daredevil vol. 1. La sonrisa del diablo’, de Mark Waid, Paolo Rivera y Marcos Martín

No me hubiera perdonado si en esta pequeña lista no metiera el inicio del 'Daredevil' de Mark Waid, sobre todo teniendo en cuenta que su serie en Netflix. Alejándose del tono oscuro que ha caracterizado a las aventuras del superhéroe en las últimas décadas, Waid escribe un Matt Murdock algo más optimista pero igualmente interesante en un tomo magistralmente dibujado por Paolo Rivera y Marcos Martín. Reseña en Fancueva. (Panini.)

‘Cenizas’, de Álvaro Ortiz

Tres amigos que hace años que no se ven, siete días de viaje y mucho kilometraje por delante. Así prepara Álvaro Ortiz la premisa de su laureada obra 'Cenizas'. Un road comic en el que estos amigos se juntarán hasta llegar a un lugar desconocido en una aventura con un montón de referencias, guiños e ingredientes que ayudan a elevar una historia sencilla hasta poner el listón bien alto. No solo funciona sino que dan ganas de releer cada cierto tiempo. Reseña en Papel en Blanco. (Astiberri)

‘Caballero Luna 1. De entre los muertos’, de Warren Ellis y Declan Shalvey

Primer y lamentablemente único tomo de la etapa de Ellis de la nueva serie de Caballero Luna (o Moon Knight, como prefiráis). Lo tiene todo: un acertado enfoque del personaje, demostrando que no es difícil hacer algo que no sea "Batman de Marvel", historias autoconclusivas que nos van mostrando de lo que es capaz tanto el personaje como el modo de narrar sus aventuras ─sensacional ese asalto a un edificio realizado como un "found footage"─, un dibujo dinámico que aprovecha al máximo el atuendo blanco impoluto del héroe hacen del tomo un diamante. (Panini.)

‘Blacksad. El Infierno, el Silencio’, de Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales

Teniendo en cuenta que 2014 ha sido el año de 'Blacksad' (Premio del Salón del Cómic de Barcelona, Premio Nacional del Cómic, Eisner a la mejor publicación de material extranjero...) era inevitable que hablara de ella. Pero en lugar de hablar de la última entrega ('Amarillo'), no me resisto a hablar de la anterior, 'El Infierno, el Silencio', bastante superior. Blacksad llega a Nueva Orleans para investigar la desaparición de un mito del jazz en una apasionante historia que nos recuerda por qué 'Blacksad' es de lo mejorcito que han creado artistas españoles. Reseña en Fancueva. (Norma.)

'Estación 16', de Hermann e Yves H.

Un lector empedernido de cómics americanos como yo tiene una asignatura pendiente con la BD, pero con obras como esta me dan ganas de tener más presupuesto (y sitio en las estanterías) para hacer mucho más hueco. 'Estación 16' es un apasionante thriller ambientado en una remota región de Rusia donde se realizaron pruebas nucleares. Un pequeño destacamento afincado allí decide investigar una misteriosa llamada de socorro por radio en una estación meteorológica abandonada donde pasado y presente se cruzan y los terrores de la Unión Soviética vuelven a la vida. Reseña en Papel en Blanco. (ECC.)

‘Morning Glories vol. 1. Por un futuro mejor’, de Nick Spencer y Joe Eisma

¡Cómo no iba a incluir en este listado de cómics que enganchan uno que me tiene completamente adicto! Tenemos la historia de seis jóvenes recién reclutados a la exclusiva academia preparatoria Morning Glories que se encuentran con que ahí pasan cosas muy extrañas y la curiosidad conlleva demasiado peligro. El primer tomo prepara el terreno para una serie que hay que leer con papel y boli al lado para intentar descifrar lo que pasa en la academia. Reseña en Fancueva. (Panini.)

‘El árabe del futuro. Una juventud en Oriente Medio’, de Riad Sattouf

Impresionante serie autobiográfica en la que su autor, ex colaborador de la famosa Charlie Hebdó, repasa cómo se crió entre la Libia de Gadafi y la Siria de Hafez el-Asad allá por los setenta y ochenta. De increíble vigencia, Sattouf explora el choque entre el mundo occidental y el árabe a través de un dibujo bastante naïf que da un contraste curioso a lo que se relata en sus páginas. (Salamandra.)

‘Ms. Marvel 1: Fuera de lo normal’, de G. Willow Wilson y Adrian Alphona

Probablemente Kamala Khan sea uno de los mejores personajes nuevos de Marvel que ha debutado esta década. Bueno, ella y Miles Morales. G. Willow Wilson crea y escribe, con Adrian Alphona en el dibujo, la historia de una joven chica musulmana fanática de los superhéroes que obtiene superpoderes tras la exposición a unas nieblas terrígenas. Un cómic que encuentra el equilibrio entre lo aventurero y la muestra de la vida en ojos de una minoría. (Panini.)

‘La Visión’, de Tom King y Gabriel Hernández Walta

En los últimos años Tom King se ha vuelto uno de los autores más interesantes y fascinantes del panorama, y su trabajo en ‘Batman’ (en una etapa de la que lleva más 60 números y pocos peros se le puede sacar) lo demuestra. Aunque su curriculum está lleno de obras para DC, fue en Marvel donde captó la atención de todo el mundo con un excelente thriller familiar y psicológico protagonizado por Vision y la familia de androides que se construye en su propósito de ser lo más humano posible. (Panini.)

‘The Private Eye’, de Brian K. Vaughan y Marcos Martín

El serial que inauguró Panel Syndicate, una web para lanzar cómics digitales al precio de “la voluntad”, es un excelente noir ambientado en un futuro no demasiado lejano (sobre todo con todo lo que está pasando con Facebook y demás) en el que el “evento” que cambia la faz de la Tierra no es ni nuclear ni una catástrofe natural, sino un diluvio de datos privados de millones de usuarios que deriva en la prohibición de Internet y transforma, para siempre, el cómo nos identificamos en el mundo realTM. (Gigamesh. Web oficial)

‘¡Universo!’, de Albert Monteys

El humorista, célebre por sus años en El Jueves, nos sorprendió con la soberbia ‘¡Universo!’, una antología digital (que ha recibido hace nada la edición en papel) con historias espaciales tan interesantes como reflexivas y en la que nos encontramos referencias a los grandes maestros de la ciencia ficción, desde Dick hasta Asimov y Bradbury y con un toque de humor que no tiene nada que envidiar al de Adams. (Astiberri. Leer en web oficial)

‘Piruetas’, de Tillie Walden

Una de las sorpresas agradables de 2017 fue ‘Piruetas’, una suerte de autobiografía en viñetas en las que Walden abre su corazón para comentarnos su relación con el patinaje artístico, deporte que practicó desde una edad muy temprana hasta entrada en su adolescencia. Una genial historia de crecimiento personal tan dura como tierna. (La Cúpula.)

‘Noche oscura: Una historia verídica de Batman’, de Paul Dini y Eduardo Risso

Es fascinante conocer parte de la historia de uno de los guionistas más relevantes que ha tenido Batman como personaje. Paul Dini, uno de los principales responsables de la mítica serie animada, estremece con el relato del brutal asalto del que fue víctima mientras trabajaba para dicha serie. Una novela gráfica bastante breve pero impactante y emotiva que destila verdadera pasión por el superhéroe y lo que significa. (ECC)

‘Lo que más me gusta son los monstruos’, de Emil Ferris

Hay que reconocer que la extensa novela gráfica de Emil Ferris no es precisamente muy accesible por la cantidad de elementos que te puedes encontrar adornando la historia, pero os aseguro que navegar por sus páginas, estilizadas como si fueran un cuaderno, merecen la pena. Ferris propone la historia de una chica, acomplejada y con una gran pasión por el cine de monstruos que intenta investigar la muerte de su vecina, una superviviente del holocausto judío. (Reservoir Books)

‘Leñadoras’, de Noelle Stevenson et al.

He de reconocer que me es imposible hablar de ‘Leñadoras’ sin pensar en la magnífica ‘Gravity Falls’ por moverse en terrenos similares. Stevenson (responsable de la nueva serie de ‘She-Ra y las princesas del poder’) crea un peculiar grupo de acampadas de un campamento, a priori corriente, pero en el que no dejan de pasar cosas misteriosas. Estas jóvenes no dejarán de correr aventuras y toparse con seres mágicos y mitológicos. Una serie capaz de fascinar a los más avezados lectores y, además, es ideal para los más jóvenes. (Random House.)

‘The Wicked + The Divine’, de Kieron Gillen y Jamie McKelvie

Cada noventa años doce dioses se reencarnan en dioses, se vuelven tan populares como poderosos durante dos años y, después mueren. Con esta premisa, y la generación actual de dioses, arranca ‘The Wicked + The Divine’, un cómic de espíritu millenial en muchos más sentidos de lo que podemos pensar y cuyo primer volumen es todo un tratado sobre fama, el poder y la efimeridad mientras se atisba una guerra mística. (Norma.)

‘El príncipe y la modista’, de Jen Wan

Esta fabulosa historia es una impresionante novela gráfica que tiene el honor de haber obtenido todo un consenso entre la crítica. Rara ha sido la lista que no la incluyó entre lo mejor de 2018 y no me extraña. La autora de la magnífica ‘En la vida real’ engatusa con la tierna historia del príncipe Sebastian y Frances, su costurera, y el secreto que comparten en una trama en torno a la identidad y los tejemanejes palaciegos. (Sapristi.)

'Sabrina', de Nick Drnaso

No confudir con nuestra bruja predilecta. De hecho, no tiene ni rastro de fantasía, pero no le hace ni pizca de falta ya que Drnaso propone un fascinante análisis de cómo afecta a alguien normal y corriente el ser el blanco del imparable ciclo de noticias gracias a un truculento vídeo que se hace viral. ‘Sabrina’ tiene el honor de ser la primera novela gráfica considerada para el prestigioso Man Booker Prize. (Salamandra)

'La gran novela de la Patrulla-X', de Ed Piskor

Mientras se publica en España el monumental doblete 'Dinastía de X'/'Potencias de X' de Jonathan Hickman, no puedo dejar de recomendar los tres volúmenes de 'La gran novela de la Patrulla-X' (los cuales han salido dos) en los que Ed Piskor recrea en orden cronológico los primeros treinta años de cómics de los X-Men. Un auténtico disfrute en todos los sentidos en los que el historietista narra y limpia, de manera fascinante, todo ese caos. (Panini.)

'Mister Milagro', de Tom King y Mitch Gerads

Ya el año pasado hablamos de esta maravilla y la aparición del tomo este pasado otoño de 2019 "cualifica" este pedazo de obrón para entrar en esta lista. Tom King y Mitch Gerads nos lleva a una guerra en el Cuarto Mundo a través de Mister Milagro en una obra sobre trauma y crisis de identidad con unas capas de profundidad tales que arroja múltiples lecturas. (ECC)

'Dragon Ball: Aquella vez que me reencarné en Yamcha', de Akira Toriyama y Dragongarow Lee

Un curioso spin-off con Yamcha de protagonista que podríamos considerar una suerte de reimaginación en el que Dragongarow Lee nos cuenta la historia de un joven que tras un accidente se despierta en el cuerpo del guerrero. Consciente de estar en el universo de Bola de Dragón, el joven querrá usar sus conocimientos de la saga para convertir a Yamcha en el mayor guerrero del universo en un cómic corto y delicioso. (Planeta)

'Gideon Falls', de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino

Lo reivindicábais en los comentarios y la llegada a España de 'Gideon Falls' es la excusa perfecta para introducir al magnífico Jeff Lemire en nuestra lista con su nueva propuesta de terror que viene tras cerrar la también magnífica 'Descender'. Un extraño granero, que aparece y desaparece, cruzará los destinos de un cura recién llegado al pueblo, un joven con enfermedad mental y una joven local. (Astiberri.)

'El inmortal Hulk. Vol. 1: O es ambos'

La etapa de Al Ewing al frente de Hulk está siendo una maravillosa obra de terror en viñetas. Bajo la premisa de que Hulk, como tal, no puede morir, el monstruo vaga en la oscuridad ajusticiando en una impactante saga, al menos en cuanto al aspecto visual. Desde luego, una de las mejores series de Marvel en la actualidad.

'Coraje', de Raina Telgemeier

Si no tenéis en el radar a Raina Telgemeier os animo a acercaros a su obra, dedicada a un público infantojuvenil pero de tremenda sensibilidad. La autora habla de ansiedad y pubertad en 'Coraje', donde cuenta la historia de una chica que empieza a tener diversos dolores de tripa, diarrea y vómitos.

'El humano', de Diego Agrimbau y Lucas Varela

Los argentos Agrimbau y Varela dan una gran lección de cómo manejar eficaz y notablemente los numerosos tropos y elementos de ciencia ficción rozando la perfección a través de la historia de un androide que se despierta en un planeta inexplorado. El problema es que no sabe muy bien cuál es la naturaleza ni el objetivo de su misión.

'Matadero cinco o la cruzada de los niños', de Kurt Vonnegut con Ryan North y Albert Monteys

La satírita y juguetona novela de Kurt Vonnegut recibe una adaptación brillante gracias a la prosa de North y el estupendo dibujo de Monteys. La historia gira en torno a Billy, un veterano de guerra desprendido del tiempo que salta de un momento a otro de su vida observado por una raza alienígena.

Actualizado en enero de 2021 con nuevos cómics

