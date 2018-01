Algo tiene el vino cuando lo bendicen: así es Gabriel H. Walta, el dibujante de cómics que está triunfando en Marvel

Los Eisner son considerados como los premios de cómic más influyentes de Estados Unidos lo cual hace que, en muchos aspectos, tengan una gran relevancia internacional pese a que, claro, su foco se centra en el país de las barras y las estrellas. Los paralelismos, inevitablemente, tienden a compararlos con los cinematográficos Oscar, y así es cómo titularon casi unánimemente los medios españoles que se hicieron eco del Eisner a la Mejor Serie Limitada otorgada a 'La Visión' del guionista Tom King y el dibujante español Gabriel Hernández Walta y que encumbraba a este último como uno de los artistas del año.

Fue la única alegría de una edición de premios en los que otros nominados españoles como Paco Roca, Albert Monteys, Emma Ríos, Pere Pérez, Santiago García (como coordinador de la antología Panorama) o Florentino Flórez (éste por el libro Ditko: Unleashed, dedicado al dibujante creador de Spiderman), pero no el único premio del año para Hernández Walta. El dibujante también vio reconocido su trabajo en 'La Visión' con el premio a la mejor obra extranjera en el pasado Salón del Cómic de Barcelona e hizo doblete en los premios Carlos Giménez de la Heroes Comic Con Madrid: Mejor Dibujante y Mejor Obra Internacional ('La visión').

Tres lustros de trabajo incansable

Definir a Gabriel Hernández Walta como un "nuevo valor" no solo sería algo totalmente injusto, sino, además, completamente erróneo para un autor que, a sus 44 años, alcanza el que probablemente sea su momento creativo más álgido después de tres lustros de constante crecimiento. Hay que remontarse a los primeros años de la década de los 2000 para encontrar sus primeros trabajos reseñables, acogidos por la editorial norteamericana IDW. Conocida por su inagotable capacidad de lanzar cómics basados en todo tipo de franquicias del cine, la televisión y los vídeojuegos, dejando en segundo plano a los equipos creativos de los mismos, la editorial suele ser punto de entrada en la industria para muchos jóvenes valores.

Cuando el dibujante español pasó a trabajar en títulos como 'CVO (covert Vampiric Operations)', 'Tales of terror' o 'Clive Barker: The thief of always', Hernández Walta ya había ganado su primer galardón, un premio de cómic de Injuve en cuya edición competían otros artistas actualmente consagrados como Fermín Solís, Álvaro Ortiz o Esther Gili, reconocimiento que, como el autor ha declarado en diversas ocasiones, le animó a dedicarse de manera profesional a dibujar cómic después de haber cursado estudios de Bellas Artes en la Universidad de Granada.

No diga terror, diga ElTorres

Paralelamente a IDW, Gabriel también colaboró con el guionista español ElTorres en un número de uno de sus primeros proyectos, la serie de corte fantástico-medieval 'Miserere'. Juan Antonio Torres, más conocido por ElTorres, es el guionista y editor español que más empeño ha puesto en los últimos años en reivindicar el espíritu del tebeo popular y de género, siendo responsable de un buen puñado de obras de aventuras, terror y fantasía junto a dibujantes como el propio Gabriel Hernández Walta, Juanjo Ryp o Jesús Alonso Iglesias.

El tándem ElTorres-Hernández Walta publicó primero para el mercado estadounidense y luego para el español dos obras de terror como 'El Velo' y 'El bosque de los suicidas' que lograron enganchar a lectores de ambos continentes gracias a argumentos que aprovechan muy bien resortes clásicos del género de terror aportándoles aire fresco y, desde luego, al buen trabajo de un Gabriel Hernández Walta que empezaba a apuntar maneras. Sobre ambos cómics, por cierto, planea una más que razonable sospecha de plagio por parte de Hollywood.

Mutantes para la eternidad

Lápiz y tinta de Gabriel H. Walta en una página de Astonishing X-Men

El trabajo del dibujante melillense para IDW, que se vio también en series como 'Zombies vs. Robots', llama la atención del editor de Marvel C.B. Cebulski, a quien la editorial de Spiderman y el Capitán América había encomendado la labor de encontrar a nuevos dibujantes que pudiesen alcanzar el estrellato dibujando a sus superhéroes. El español figuró entre los elegidos, entrando de cabeza a la familia de títulos mutantes, una de las joyas de la corona de Marvel.

Gabriel Hernández Walta fue recibiendo encargos consistentes principalmente en episodios sueltos dentro de maxisagas y crossovers hasta que su buen trabajo se empieza a traducir en encargos más suculentos. Comienza con las últimos entregas de la serie 'Astonishing X-Men', que cerraría en el número 68 y continuaría con la serie regular dedicada al supervillano-superhéroe-supervillano-superhéroe 'Magneto', su trabajo más prolongado hasta la fecha.

Con guiones del norteamericano Cullen Bunn, y la ayuda puntual de dibujantes como el español Javier Fernández y Paul Davidson, la serie supone el gran escaparate. Hernández Walta muestra una gran capacidad para mantener un sello gráfico personal compatible con los gustos del lector mainstream de superhérores, respaldado por una gran solidez a la hora de diseñar páginas y ambientes. Su trabajo, desde luego, destaca bastante por encima del del guonista Cullen Bunn, que llegaba después de celebradas etapa escribiendo aventuras de Deadpool o Veneno y cuyo trabajo más interesante sigue siendo la serie 'Harrow County'.

Cosas de androides

Un momento de la serie de La Visión, para Marvel

'Magneto' serviría como aperitivo para la serie que, definitivamente, ha convertido a Gabriel Hernández Walta en uno de los dibujantes mejor considerados del cómic estadounidense. Acompañado de Tom King, guionista de moda en EE.UU gracias a su buen trabajo al frente de series como 'Batman', 'Omega Men', 'Mr. Milagro' o esta 'Visión', el dibujante ha mostrado una gran capacidad a la hora de retratar el ambiente de sitcom disfuncional protagonizada por una familia de androides con padre miembro de los Vengadores.

'La Visión' es una de esas series Marvel 'raritas': alejada de convenciones y megaeventos, protagonizada por un personaje de segunda fila o en horas bajas con el que no se teme "experimentar"... Como ha ocurrido con tantas veces que Marvel ha ido por ese camino, el éxito fue rotundo. La serie fue habitual en todos los listados de mejores cómics de 2016 e incluso hubo quien se atrevía a afirmar que nos encontrábamos ante el mejor tebeo Marvel de los últimos 20 años.

En España, la serie ha sido publicada en dos tomos recopilatorios a caballo entre 2016 y 2017. El primero también fue destacado entre los mejores tebeos de 2016 y el segundo, muy posiblemente, seguirá su mismo camino. En este año de premios, Gabriel Hernández Walta ha recogido el testigo del español Carlos Pacheco en 'Vengadores, Indignados' ('Occupy Avengers'), una serie no exenta de cierta controversia que buscaba enfrentar a los Vengadores a "problemas reales" en la América menos glamourosa.

En plena era Trump, una serie de título tan contestatario no parecía la mejor idea. La facilidad que ha mostrado Marvel para quitarse de encima series hizo que la serie acabase tras solo nueve números. A Hernández Walta le podemos ver actualmente en Estados Unidos al frente de la serie protagonizada por el Doctor Extraño, y no sería estar desencaminado vaticinar que no tardará mucho en volver a hacerse merecedor de uno o varios premios.