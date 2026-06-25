Hay gente recomendando poner una moneda sobre el router WiFi para que funcione mejor. Es una tontería como un templo

Los problemas de cobertura WiFi son un mal habitual en muchos hogares y eso hace que surjan todo tipo de consejos y trucos para conseguir mejorarla, algunos de ellos bastante cuestionables. Uno de los trucos virales que más está circulando últimamente es el que asegura que simplemente colocando una moneda encima del router conseguimos amplificar la señal de nuestro WiFi. Ojalá fuera tan sencillo.

El truco ha tenido éxito porque combina varios factores: es muy fácil de hacer, los problemas con el WiFi son muy comunes y tiene cierta base científica. La lógica es que, como las antenas son de metal y la moneda también, si la ponemos encima del router haremos que la señal aumente. Vamos a explicarte por qué no tiene ningún sentido.

Desmontando el mito de la moneda y el router

Poner una moneda sobre el router tiene el mismo efecto en la señal que si la dejas al lado: ninguno. Para que un metal haga de antena, tiene que estar conectado al circuito que emite la señal, pero no es el caso. Entre la moneda y el circuito hay otros componentes, aire y una carcasa de plástico. Vamos, que no va a tener ningún efecto.

Poner metal cerca de un router puede incluso empeorar la señal. Si rodeamos un emisor de señal como el router con metal, vamos a conseguir el conocido efecto jaula de Faraday, es decir, que se se bloquea la señal. Evidentemente con una sola moneda no vamos a empeorar el WiFi, pero esto echa por tierra la creencia de que un objeto de metal encima del router va a amplificar la señal.

Foto de Pierre G en Unsplash

Como decíamos, la base del truco parte de que las antenas son de metal, pero hay una cuestión clave y es que no vale cualquier metal, debe ser uno que sea un buen conductor. El metal que mejor conduce la electricidad es la plata, seguida del cobre, el oro y el aluminio. Las monedas de euro están compuestas de distintos materiales dependiendo de qué moneda sea. La de 2 euros combina un exterior de cobre-níquel con un interior de níquel y latón; las de 50, 20 y 10 céntimos son de oro nórdico (una aleación de cobre, aluminio, zinc y estaño) y las de 5, 2 o 1 céntimo son de acero recubierto de cobre. Aunque el truco funcionara, ninguno de estos materiales sería el ideal para construir una antena.

Consejos que sí van a mejorar tu WiFi

La mayoría de problemas de WiFi en el hogar tienen el origen en una cosa muy concreta: el router está mal colocado. Lo habitual que la instalación llegue a través de una pared y que instalemos el router ahí mismo, pero es un error.

Cuanto más centrado esté, mejor

El router emite la señal en todas direcciones, por lo que si lo ponemos en un extremo de la casa estaremos haciendo que la señal sea muy buena en esa habitación y en el exterior (al otro lado de la pared), pero será cada vez más débil conforme nos alejamos de él. La mejor ubicación para el router es colocarlo lo más centrado posible dentro de nuestra casa.

Otra cuestión a tener en cuenta son los obstáculos. Las paredes, los armarios llenos de ropa, los electrodomésticos... todo eso va a debilitar la señal de nuestro WiFi, por lo que cuantos menos obstáculos tenga que atravesar, mejor.

Hay más consejos que te permiten optimizar la señal del WiFi en casa, como mantener actualizado tu router o elegir bien qué conectamos a cada banda, pero si nada funciona siempre puedes acudir a dispositivos adicionales como un amplificador WiFi PLC o lo que de lejos es lo más efectivo: un sistema WiFi Mesh. Yo misma he sufrido problemas con el WiFi en casa por culpa de un router mal colocado y lo único que lo solucionó fue instalar dos routers mesh adicionales. Ojalá hubiera sido tan sencillo como poner un euro encima del router.

Imagen | Alex Alcolea, Xataka

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