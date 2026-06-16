España dedicará 719 millones para construir una "Gigafactoría de IA" entre Madrid y Tarragona. De giga tendrá poco

Mientras el mundo debate sobre el control de modelos como Claude Fable 5, el Gobierno de España ha movido ficha para tratar de arañar posiciones en la carrera por la soberanía tecnológica. El Consejo de Ministros ha autorizado una inversión pública de 719 millones de euros con un objetivo: crear una "Gigafactoría de inteligencia artificial". La inversión es notable para un país como España, pero es una gota en un océano absolutamente dominado por las grandes tecnológicas de EEUU.

La señal política aquí es fuerte. La Comisión Europea quiere movilizar 20.000 millones de euros para desarrollar proyectos de IA. Ese dinero está reservado para gigafactorías, y presenta estos centros de datos como una apuesta para que Europa no dependa solo de actores externos. Aquí España no llega tarde del todo, porque ya tiene "AI Factories" vinculadas al consorcio EuroHPC, y el MareNostrum 5 del BSC es precisamente uno de esos centros de referencia. El proyecto español "concurrirá con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares (Madrid), para alojar la gigafactoría", explica el anuncio oficial.

Muchas incógnitas. El anuncio mezcla cosas como la inversión pública con la promesa de contar con una infraestructura estratégica. El problema es que una cosa es "aprobar" el plan y otra construir esos centros de datos. Falta conocer la composición final del consorcio que aportará los fondos, los plazos, y sobre todo la letra pequeña que aclara quién tendrá acceso a estos centros de datos y quién los gestionará. La descripción de su alcance es además ambigua. Se habla de servicio al "ecosistema español de IA", pero no está claro si esta infraestructura estará disponible a usuarios finales o será exclusivo de organismos públicos y grandes empresas.

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La perspectiva pone todo en su sitio (para mal). En Estados Unidos, la inversión privada en centros de datos se está disparando. Solo la perteneciente a empresas de capital riesgo llegó a los 45.700 millones de dólares en 2025. Pero como sabemos el capex de las grandes tecnológicas, dedicado casi íntegramente a la IA, alcanzará en 2026 los 673.000 millones de dólares. En China la ambición es también colosal, y el país ya prepara una inversión de unos 295.000 millones de dólares en los cinco próximos años para crear centros de datos en todo el país.

China-España, comparadas. Hay varias formas de comparar estos datos, y China es una buena forma de dimensionar esta noticia:

China es 19 veces más grande que España en superficie

Además, es unas 29 veces mayor en población

China invertirá más de 400 veces la inversión nominal de España, aunque es cierto que el plan chino es quinquenal.

En China se invierten unos 195 euros por persona, mientras que en España se invierten unos 15 euros por habitante. China invierte cerca de 14 veces más por cada ciudadano.

La inversión china (de nuevo, a cinco años) representa un 1,5% de su PIB (0,3% por año). En España la cifra estaría cerca del 0,05% del PIB. La inversión china podría considerarse como seis veces superior en cuanto al PIB.

Quién tendrá acceso. Para entender quién tendrá acceso a esta gigafactoría, el mejor espejo donde mirarse es el MareNostrum 5, que no es "público" en el sentido de uso libre por cualquier ciudadano. Se supone que este, como otros centros del consorcio EuroHPC, está disponible para investigadores europeos, industria, pymes y startups. Todos ellos pueden aprovechar teóricamente esta infraestructura con peticiones de acceso a recursos. Esto no es como quien se conecta a chatgpt.com y comienza a trabajar: quien quiere usar esos recursos debe justificarlo y pasar por un proceso burocrático.

El centro de datos es de España, sus chips no. Aunque el mensaje del Gobierno es el de evitar la dependencia de tecnología extranjera, la realidad es obvia: puede que esos centros de datos estén en Tarragona y Madrid, pero los chips con los que se procesarán los datos serán de la empresa estadounidense Nvidia y estarán fabricados por la empresa taiwanesa TSMC. Europa y España están haciendo esfuerzos por tratar de mitigar esa dependencia, sí, pero la realidad es aplastante: seguimos dependiendo de estas y otras muchas empresas, y no es probable que dejemos de hacerlo a corto o medio plazo.

Promesas y realidades. La aprobación del proyecto es sin duda buena noticia, pero una vez más esto es de momento más una promesa de actuar que una iniciativa inmediata. No hay fechas estimadas ni detalles claros sobre la ejecución del proyecto, y una vez más tanto en Europa como en España parece ser más importante decir cosas que hacerlas. Esperemos que esta inversión cristalice pronto en un proyecto real: la intención y el propósito son buenos. Ahora queda que se hagan realidad.

En Xataka | He decidido independizarme de toda la tecnología de EEUU y abrazar la europea. Así lo estoy consiguiendo