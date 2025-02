La UE destina 52 millones de euros a crear su propia IA y competir con EEUU y China. Es lo mismo que OpenAI gasta cada 48 horas

La Unión Europea ha lanzado OpenEuroLLM, su proyecto más ambicioso en Inteligencia Artificial, para competir con Estados Unidos y China. Pero las cifras nos muestran un abismo presupuestario difícil de salvar.

Por qué es importante. Europa necesita desarrollar capacidades propias en IA para preservar su soberanía digital y evitar depender tecnológicamente de otras potencias. Y aunque hemos visto intentos notables, la brecha sigue siendo enorme.

Hay más de veinte instituciones europeas involucradas y el presupuesto inicial es de 52 millones de euros.

Es una cifra bajísima si la comparamos con los costes anuales de OpenAI.

La empresa de Altman gasta 3.000 millones de dólares al año en entrenar sus modelos y 4.000 millones más en mantener a ChatGPT.

Y faltan por sumar más de 1.000 millones en salarios.

Si sumamos todos estos costes vemos que OpenAI gasta el presupuesto de OpenEuroLLM cada dos días, aproximadamente.

El contexto. Estados Unidos y China están dominando el desarrollo de la IA con empresas como OpenAI, Alphabet, Meta y DeepSeek, entre otras. Europa se está quedando muy atrás en esta carrera.

Entre líneas. El proyecto europeo enfatiza valores como transparencia y privacidad, pero son principios éticos que pueden tener sus propias externalidades, como ralentizar el desarrollo frente a competidores menos regulados y que anteponen otros tipos de valores.

Si sumamos la cuestión presupuestaria, es difícil ser optimista si pensamos en un escenario en el que OpenEuroLLM realmente pueda conseguir una cierta relevancia en la escena global de la IA.

Profundiza. OpenEuroLLM busca crear modelos de lenguaje adaptados a todos los idiomas europeos mientras cumple con la normativa continental, la más estricta a nivel global.

Peter Sarlin, uno de sus líderes, ha insistido en declaraciones a The Next Web en que el objetivo no es crear otro chatbot, sino desarrollar una infraestructura digital que permita a las empresas europeas innovar con sus propias IAs.

Es el mayor esfuerzo coordinado de Europa en IA hasta la fecha, pero el presupuesto asignado es el que es.

Claro que DeepSeek ha mostrado el camino de la máxima eficiencia.

Imagen destacada | Wikimedia Commons, Xataka

