El tamaño de la economía sumergida de todos los países del mundo, expuesto en este revelador mapa

Se dice que, cada uno hace con su dinero lo que quiere, pero en el futuro está la pregunta de si cada uno podrá pagar como quiera. El efectivo sigue siendo una parte importante de los pagos del día a día, lo que ha generado una carrera desigual en medio mundo y un problema: la economía sumergida, que en muchos países supone un buen porcentaje del PIB.

Y en este mapa elaborado por Visual Capitalist se refleja a la perfección, aunque hay que tener en cuenta que los porcentajes… engañan.

En la sombra. Hay países que tienen una cruzada contra el dinero en efectivo, y es por lo que se está fomentando el pago en digital y herramientas como el Euro Digital. El mapa se basa en el informe global de Economía en la Sombra 2025 de Ernst & Young y refleja qué parte del PIB de cada país escapó al control fiscal en el año 2023.

Complicado. Si bien esta economía informal representa una pérdida significativa de los ingresos fiscales para los gobiernos, es realmente complicado obtener una cifra exacta. Eso se debe a que son todas aquellas actividades económicas que no están declaradas y, por tanto, reguladas.

Por ejemplo, pagos sin factura para evitar el IVA, pero también trabajos no declarados y sin contrato, alquileres sin contrato o algo que parece tan inocente como unas clases particulares en las que no se emite factura. Dependiendo del estudio, se manejan unos porcentajes de PIB por país u otros, pero hay algo que no suele variar, y es la diferencia entre hemisferios.

Norte. A nivel mundial, se estima que la economía sumergida equivale al 11,8% del PIB y, aunque hay excepciones, hay una línea clara que divide el mundo en norte y sur si nos dejamos llevar por ese porcentaje de PIB que correspondería a dinero de la economía sumergida.

En Europa, países como Polonia, España, Portugal, Italia o Grecia tienen niveles más altos de economía sumergida. Países como Grecia, Rumanía o Ucrania elevan la media, y en otros como Albania hablamos de más del 27% de su economía perteneciente a la economía sumergida.

Canadá y Estados Unidos se mantienen en un 4,5% y un 5% respectivamente, Arabia Saudí tiene un 5,2%, Japón un 6,7%, México un 18% y en América Central vemos que el nivel de economía sumergida va aumentando.

Sur. Australia con un 5,7% es una de las excepciones de países del hemisferio sur con una economía sumergida contenida, ya que en la mayoría del resto, el porcentaje es abrumador. América Latina cuenta con un alto nivel de economía sumergida, pero queda en nada si lo comparamos con lo que vemos en África y algunos países asiáticos.

África se lleva la palma y se estima que, si Sierra Leona tuvo un PIB de 6.400 millones de dólares en 2023, tuvo otros 4.100 millones de dólares, o el 64,5% respecto al PIB, en economía sumergida. No es un caso aislado, ya que Nigeria, Etiopía o Burundi también son casos en los que la economía sumergida equivale al 50% o más de su PIB.

Y Asia. En Asia, la película no es tan dramática, pero igualmente no es la región con la economía más transparente. La sumergida de India sería comparable al 26% de su PIB, en Irán e Irak es similar, en Nepal asciende al 51% y luego tenemos el caso de China con el 20%.

No es mucho si lo comparamos con el resto del territorio, pero teniendo en cuenta la cantidad de población que tiene, hablamos de cantidades importantes. Lo mismo ocurre en India, con un 26% que es mucho menos que lo visto en muchos países africanos, pero que en números totales, supone muchísimo más.

Los porcentajes engañan. Porque aquí hay algo que hay que tener en cuenta, el 64,5% del PIB de Sierra Leona no tiene nada que ver con el 5% de Estados Unidos. Cuanto mayor es una economía, aunque el porcentaje de economía sumergida sea menor, el total será astronómico.

En este otro gráfico se aprecia a la perfección, ya que ese 20% de China se traduce en un total de 3,3 billones de euros y Estados Unidos, con ese “escaso” 5% de economía sumergida, se traduce en la mayor economía en la sombra del planeta con 1,3 billones de euros.

La seguridad del efectivo. Como decíamos, hay países que intentan plantar cara a esta economía en la sombra. Portugal, por ejemplo, ha convertido las facturas en boletos de lotería, porque no todas las actividades que no se declaran son ilegales y el objetivo es que haya unos mayores ingresos fiscales.

Pagar con tarjeta o con medios digitales parece la solución y, aunque plantea dudas sobre su funcionamiento sin internet o electricidad, el reciente apagón de abril demostró que había terminales TPV preparados para ello y que el futuro Euro Digital… también lo está.

Si es que llega algún día.

