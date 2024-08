Hacienda contempla multas por vender en Vinted y Wallapop sin declararlo. En realidad solo afectarán al 1% de vendedores

Hacienda lleva desde principios de año vigilando las ventas en plataformas de segunda mano como Vinted, eBay y Wallapop. Desde el 1 de enero de 2024 y debido a la Directiva 2021/514 (DAC7), las plataformas tienen la obligación de informar a la Agencia Tributaria de los movimientos que los usuarios hacen, siempre y cuando superen una serie de límites. Y esa es la cosa, que la medida apenas tendrá impacto.

¿Qué actividades se vigilan? Empecemos por el principio. Las plataformas como Vinted, Wallapop y compañía tendrán que informar del arrendamiento de bienes inmuebles, plazas de aparcamiento, servicios personales, venta de bienes y arrendamiento de cualquier medio de transporte. La clave, no obstante, no es tanto el servicio prestado sino la cantidad.

¿Cuáles son los límites? Los datos se enviarán si somos residentes en la Unión Europea y si en un año natural hemos obtenido ingresos por valor de más de 2.000 euros o vendido más de 30 productos, independientemente del importe. Es decir, que si vendemos ropa de segunda mano y vendemos más de 30 artículos anuales, tendremos que declarar esos ingresos.

Eso no quiere decir que haya que pagar impuestos, según informan Vinted y Wallapop. Desde Vinted afirman que "la venta de artículos personales en Vinted no está sujeta a impuestos" y que "si el dinero que ganas en Vinted durante un año es inferior a lo que pagaste por los artículos que estás vendiendo, no debes pagar impuestos". En pocas palabras, la venta de artículos de segunda mano realizada a título particular no debería tributar por el IRPF al no estar generando beneficios.

Las diferencias. Para que quede claro, que David venda unas camisetas o juegos de segunda mano en Wallapop de vez en cuando no es lo mismo a que David use Wallapop como plataforma de venta de su pequeño negocio de camisetas personalizadas. En el primer caso no hay beneficio (se presupone y es la clave del asunto), pero en el segundo seguramente sí lo haya y eso supone el correspondiente pago de impuestos. No obstante, la casuística puede variar y el caso de los artículos retro es, cuanto menos, llamativo.

¿Por qué? Esta no es una decisión arbitraria, sino que forma parte de los esfuerzos por parte de la Unión Europea para luchar contra la economía sumergida y el fraude. En España se estima que la economía sumergida representa cerca del 16% del PIB. No obstante, la idea no es tanto multar al usuario que vende cosas esporádicamente en estas plataformas, sino encontrar a los que llevan a cabo actividades comerciales/profesionales en ellas para que se den de alta en el IAE y tributen IVA e IRPF. De ahí que si cumplimos los requisitos y no completamos los formularios correspondientes se nos bloquee la cuenta.

Un alcance reducido. Llegados a este punto es lógico pensar que apenas habrá usuarios particulares afectados por esta medida y, efectivamente, así es. Wallapop, de hecho, estima que solo un 1% de sus usuarios alcanzará el límite establecido por la directiva europea. Otro asunto es el usuario profesional que usa Wallapop, Vinted o eBay como plataforma de venta, en cuyo caso la situación, probablemente, sea otra.

