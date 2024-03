Wallapop está comunicando a sus usuarios que sus ventas "no están sujetas a impuestos". No ha tranquilizado a nadie

Si usas Wallapop, seguro que estos días te ha sobresaltado un aviso de la plataforma. Está llegando a través del correo electrónico, al buzón en la plataforma y hasta como notificación en la pantalla de bloqueo del móvil. Tiene que ver con la nueva Directiva DAC7 y es un llamamiento a la calma un tanto extraño.

Porque la recomendación de "en general, la venta de tus artículos en Wallapop como particular no está sujeta a impuestos" es terreno pantanoso. La clave está en ese "en general", ya que hay excepciones y un importante mercado en todas las plataformas de compra-venta online que es muy relevante y que es complicadísimo medir.

Nos referimos al de los artículos retro. Cartas, cromos, vinilos, consolas y, sobre todo, videojuegos de hace unos cuantos años son artículos que, en algunos casos, han multiplicado por mucho su valor, y su venta puede suponer un dolor de cabeza para los usuarios de estas plataformas, sean profesionales o no.

Qué marca Europa

Antes de nada, vamos a repasar qué es lo que dice la nueva Directiva. Es algo que pone bajo la lupa las actividades de compra-venta online y las prestaciones de servicio y, como decimos, entró en vigor el pasado 1 de enero de 2023. Sí, hace más de un año, pero fue en enero de 2024 cuando entró en vigor y de ahí el lío reciente.

La Directiva 2021/514 obliga a las plataformas digitales a recopilar, verificar, actualizar y comunicar datos sobre las operaciones que realizan los vendedores. esto atañe a eBay, Wallapop o Vinted, pero también a otras como AirBNB. En definitiva: cualquier plataforma en la que se realice un ejercicio de venta/alquiler de bienes o prestación de servicios, están obligadas a declarar las transacciones ante las autoridades fiscales.

Esto, por tanto, no es ni algo que se realice sólo en España ni algo que ataña exclusivamente a Wallapop, pero es esta última la que está mandando un aviso alertando a todos sus usuarios no para comunicar la Directiva, sino para animar a que sigan realizando estas actividades de compra-venta. Ya llegaremos a eso.

Visto que lo que recoge la directiva tiene que ver con el arrendamiento de medios de transporte, servicios personales, arrendamiento de bienes inmuebles tanto para uso comercial como residencial y la venta de bienes (donde entra lo que sea), veamos qué datos recopilan:

Datos bancarios, como el número de cuenta o tarjeta vinculada a la cuenta en la aplicación/servicio.

Identificador del titular de la cuenta si es diferente a la identidad del vendedor.

Ventas realizadas cada trimestre

Dinero total obtenido cada trimestre.

Tasas, impuestos o comisiones retenidas o cobradas.

Los usuarios profesionales en plataformas como eBay, Vinted o Wallapop ya estaban declarando esos datos, pagando los impuestos correspondientes, pero volvemos a ese "en general" del mensaje que está mandando Wallapop a sus usuarios.

Y qué dicen las plataformas

Al final, como esto depende de una Directiva europea, las diferentes plataformas tienen mensajes similares en los que explican las cifras. Un ejemplo es eBay, aunque Wallapop tiene el mismo mensaje.

Se comunicarán tus datos si:

Resides en la Unión Europea.

Si en un año natural la contraprestación que obtienes por tus ventas en eBay es igual o superior a 2000 EUR después de deducir las tarifas y comisiones o impuestos, o bien si realizas 30 o más transacciones, es decir, ventas en eBay (las transacciones canceladas no se tienen en cuenta en el cálculo).

Si sólo te dedicas a comprar, no tienes que preocuparte de nada de esto, pero si vendes como empresa o persona física, en las plataformas tienes un apartado en el que rellenar tu información fiscal. De hecho, son las propias plataformas las que se encargan de avisar a sus usuarios, quienes están obligados a rellenar los datos en un plazo de 60 días naturales desde la recepción de la notificación. De no hacerlo, la cuenta será bloqueada.

La alerta de Wallapop a todos sus usuarios

Volvemos a Wallapop, que al final es una plataforma muy potente en España. Si eres usuario de la misma, aunque no hayas vendido nada nunca, seguro que has recibido este mensaje:

¿Por qué Wallapop estaría enviando esto a todos los usuarios ahora, dos meses después de la entrada en vigor de la Directiva? Aquí entramos en el terreno de la especulación, pero la desinformación puede haber jugado un papel importante. Si alguien que sólo compra o vende de vez en cuando algo que le sobra en casa o ya no quiere ha escuchado que va a tener que declarar por sus operaciones en Wallapop, es posible que haya dejado de utilizar la plataforma.

Sobre todo, teniendo en cuenta que algo importante para no tener que declarar por tus operaciones de venta en Wallapop es que no consigas ganancias en un producto de segunda mano. En la nueva página de soporte, Wallapop expone lo siguiente:

"Si como particular vendes tus artículos por debajo del precio de compra, es decir, si no estás obteniendo ganancias, estas ventas están libres de impuestos."

Además, lo ilustra con tres ejemplos:

Andrea ha comprado una tostadora por 50 euros y la ha vendido por 30 euros. No tiene que pagar impuestos porque hay una pérdida de 20 euros en el proceso.

Marcos es un vendedor particular y, en el último año, ha realizado varias ventas de artículos por debajo de su precio de compra. No tiene que pagar impuestos porque, como ha venido por debajo de su precio de compra, no ha generado beneficio a través de Wallapop.

Lucía es una vendedora profesional en Wallapop y ha vendido una tostadora por 50 euros a través de Wallapop. La factura de venta es de 41,32 euros, hay que sumar el IVA del 21% (8,68 euros) y el total son los 50 euros comentados. Ahí sí tendría que emitir una factura IVA incluido al comprador y tributar por el ingreso de 50 euros en su declaración de la renta.

Lo retro, productos que aumentan su valor y la especulación

Aquí está el verdadero quebradero de cabeza. En todo momento, la plataforma dice que "si algo es vendido por debajo del precio de compra, no hay nada que declarar", pero si usas Wallapop (o eBay, Vinted o la plataforma que quieras) y te dedicas a comprar cierto tipo de productos, sabrás que la especulación es una constante.

Ya lo vivimos con la falta de PS5 y Xbox Series X durante la pandemia. Debido a la falta de stock, los usuarios revendían sus consolas compradas por 500 euros a precios muy superiores. Ahí sí están obteniendo una ganancia y es algo tremendamente fácil de demostrar porque hay facturas, tickets, operaciones en la tarjeta y, en definitiva, el PVP de los productos estaba más que claro.

Cuando salen ciertas ediciones de coleccionista de videojuegos, las plataformas se llenan de usuarios que los revenden sin desprecintar el mismo día de la puesta a la venta de forma oficial y a un precio superior al de lanzamiento. El motivo es que si quieres la coleccionista de 'Persona 3 Reload', por ejemplo, y no la reservaste en su día, ahora te tocará rascarte el bolsillo por lo que un particular quiera pedir por ella.

El precio de la edición AIGIS de 'Persona 3 Reload' es de 199,99 euros. En Wallapop se puede ver que se vende por más dinero.

Aquí se puede demostrar de forma extremadamente sencilla que hay una ganancia por la venta en la plataforma, pero… ¿qué ocurre con juegos de hace 20, 30 o 40 años? ¿Y con juegos que ni siquiera se compraron en euros? Vamos a ir a un ejemplo muy concreto que, además, podemos comprobar fácilmente.

En el número 78 de la revista HobbyConsolas, perteneciente a marzo de 1998, en la página 130 podemos ver que 'Castlevania Simphony of the Night' se vendía en el desaparecido Centro Mail por 8.990 pesetas. Ajustado a euros y a la inflación, serían unos 65 euros. Es una conversión extraña porque, aparte de la inflación, tenemos el cambio de moneda, pero más o menos.

Bien, es un juego que no se encuentra por menos de 300 euros en plataformas de segunda mano.

Esto nos lleva a dos preguntas: ¿quién guarda un ticket de 1998? Además, de haberlo guardado, seguramente se habrían borrado los datos debido a la tinta utilizada. En esta venta de un juego de 8.990 por 300 euros, ¿cómo se decide cuánto hay que declarar?

Nos hemos puesto en contacto con Jesús P. López Pelaz, Director del bufete Abogado Amigo, quien nos comenta lo siguiente:

"En el caso de coleccionismo la factura fiscal va a ser desproporcionada. Por dos motivos:

El primero es que no se conservan los justificantes de las compras, muchas veces privadas, entre amigos, o en negocios especializados. En la mayoría de los casos ni siquiera con una documentación de soporte como una transferencia bancaria.

En segundo lugar porque el valor en las transmisiones de bienes NO se actualiza. Así el que compró el videojuego por 8.000 pesetas y lo vende por 1.000 euros habrá "ganado" 952 euros incluso aunque pueda acreditar el valor de compra.

Un despropósito para las ventas de artículos que se revalorizan por el paso de tiempo y que no son una inversión sino una afición para muchos."

Esa va a ser una de las verdaderas patatas calientes de los usuarios que se dediquen a vender sistemáticamente artículos retro en estas plataformas digitales, pero también de los usuarios que no son un perfil profesional y que se deshagan de su colección de cromos, cartas o videojuegos antiguos en la propia plataforma.

Son artículos de los que los vendedores no conservan tickets en muchos casos bien porque los hayan tirado, porque se hayan borrado con el paso del tiempo o porque se trate de una reventa. Por ejemplo, un videojuego que compraste hace diez años a otra persona en un trato en mano, pero que ha aumentado su valor en un 150% debido al mercado y ahora quieres vender. No tienes el ticket original porque no fuiste quien lo compró en primer lugar, por lo que no podrías argumentar ante las autoridades por cuánto lo compraste.

Con videojuegos más actuales (u otros artículos contemporáneos que puedan revalorizarse debido a su escasez) es más sencillo tener una prueba de compra al haber más posibilidades de conservar el ticket o de haber comprado con tarjeta ese producto, quedando el registro en tu cuenta bancaria. Volviendo al ejemplo de los videojuegos retro, hay reventas en Wallapop que son tiendas y te otorgan un resguardo de la compra. Si en un futuro lo vendes, vas a tener ese ticket que acredite que tú lo compraste a un determinado precio.

Otro cantar son los vendedores que, cuando compras uno de estos artículos, te mandan un mensaje para que la operación se realice fuera de la plataforma para que así no quede constancia de la misma, aunque eso se dará sobre todo en operaciones entre usuarios, no entre un profesional y un usuario.

Al final, la comunicación de Wallapop ha sembrado dudas al ejemplificar casos muy concretos que representan una parte de las actividades de compra y venta dentro de la plataforma, pero no aclara qué ocurre con algo que mueve tanto dinero como las operaciones en artículos retro cuyo valor, en muchos casos, es muy superior al PVP de esos artículos cuando llegaron al mercado.

