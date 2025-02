Para transportarnos al Antiguo Egipto, unos investigadores llevan meses haciendo una sola cosa: oler momias de hace 5.000 años

¿Por qué las rosas son rojas? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿La tortilla de patatas es mejor con o sin cebolla? ¿A qué huele una momia egipcia de hace 5.000 años? La respuesta a algunas de ellas no está clara (la tortilla con cebolla, claro), pero si tu particular Imperio Romano es pensar en el aroma de la putrefacción y los procesos mortuorios del Antiguo Egipto, debes saber que no estás solo.

De hecho, un grupo de investigadores lleva meses oliendo momias. Ahora quieren que cualquiera pueda hacerlo.

Eau de mummy. “Nos sorprendió lo agradable que era su olor”, comentó Cecilia Bembibre hace unos días a BBC Radio 4, justo a la vez que se publicaba un estudio de la University College de Londres en el que se analizaban los motivos tras el interés por saber cómo olían las momias. Y es curioso, sobre todo cuando se trata de un cuerpo que lleva miles de años macerando en un sarcófago y que tanto el cine como la literatura (y un poquito de sentido común) nos han animado a no oler nunca una momia si teníamos la oportunidad.

Pero, si nos paramos a pensarlo, no es tan descabellado que una momia huela “bien”. Al final, el proceso de momificación se realizaba para preservar el cuerpo y el alma de cara a entrar a la otra vida, por lo que no sólo el difunto iba acompañado de su ajuar, sino que el cadáver se trataba con aceites y bálsamos.

“Dulce”. Vale, seguro que piensas que simplemente abrieron sarcófagos y acercaron la nariz. Sería poco higiénico, como poco, pero no. Los investigadores tanto de la UCL como de la Universidad de Liubliana de Eslovenia insertaron un tubo diminuto para medir los gases. De esta manera, consiguen que el método no sea invasivo al no necesitar tomar muestras.

El dispositivo se puede ver en la imagen que dejamos a continuación:

Separando olores. Siempre es complicado describir olores, pero los investigadores comentan que, si bien son intensos, pueden decir que tienen toques de madera, especias y que el fondo es de algo dulce. Vaya, todo lo contrario a lo que podríamos imaginar. También notaron olores relacionados con la descomposición de la grasa animal utilizada durante el proceso de embalsamamiento, lo que les indica que el cuerpo estaría comenzando a deteriorarse.

Este análisis olfativo no fue como el de un catador de vino, sino a través de un proceso en el que, mediante la cromatografía de gases, separaron los diferentes olores captados dentro del sarcófago. Posteriormente, un programa los analiza, compara con marcadores de otros olores, se combinan y es como se conforman los aromas.

Se compararon los datos de las nueve momias para ver qué marcadores coincidían con olores familiares

Tiene sentido. Todo esto tiene un doble propósito. Por un lado, “intervenir prácticamente” en la conservación de las momias. Al saber qué aromas y sustancias se utilizaban en el momento en que la embalsamaron, los investigadores tienen una nueva forma de almacenarlas y envolver los cuerpos de una forma mucho más cercana a la original. También de conocer la edad de la momia de forma más exacta, ya que las técnicas y óleos evolucionaron con el tiempo.

Por otro, la nariz es poderosa: los olores nos transportan a otros tiempos y lugares sin movernos del sitio. Es algo que crea una fuerte reacción emocional y Ally Louks, supervisora de literatura inglesa en la Universidad de Cambridge, comentó a BBC que es una forma “innovadora” de comunicar la historia.

Además, como comenta Ali Abdelhalim, coautor del estudio y director del museo Egipcio de El Cairo, los olores eran clave para la sociedad durante el proceso de momificación, ya que los agradables se asociaban a las deidades y los "sucios" a la corrupción corporal y la decadencia.

Experiencia sensorial. De hecho, desde el equipo de investigación se afirmó que puede ser “un enfoque de gran interés para las colecciones museísticas”. Es decir, que si visitas un museo con una colección del Antiguo Egipto que exponga una momia, podrías vivir una experiencia sensorial más completa si, además de observarla, pudieras degustar el aroma que se viviría durante el proceso de embalsamamiento.

Al separar los olores y recombinarlos mediante esas técnicas de cromatografía, se pueden generar sustancias que huelan de forma similar para impregnar la sala en la que esté expuesta la momia. Por tanto, estos descubrimientos tienen un doble propósito: acercarnos a ese punto de nuestra historia y, sobre todo, permitir conservar mejor el pasado.

