El hallazgo de 33 tumbas egipcias revela la importancia de las clases y cómo morían familias enteras

Que la vida ofrece otro tipo de oportunidades dependiendo de dónde vengas, no es algo inherente a las sociedades actuales. Las clases (y las castas) se remontan a los primeros asentamientos de humanos. Por eso, cuando un equipo de investigadores se dio cuenta del hallazgo que tenían entre manos, unas cápsulas del tiempo embalsamadas en tumbas que datan del período tardío (712 a 332 a. C.) y greco-romano (del 332 a. C. al siglo IV d. C.), sabían que estaban ante algo más grande.

Docenas de momias. La noticia nos lleva a la ladera de una colina en la orilla occidental del Nilo, cerca de Asuán. Allí, un grupo de arqueólogos descubrió hasta 33 tumbas antiguas, en su mayoría familias enterradas juntas junto a antiguas lámparas de aceite posiblemente dejadas por los dolientes. Un hallazgo doblemente importante. En primer lugar, porque ofrece una nueva dimensión histórica a la región del mausoleo del Aga Khan. Además, los restos están ofreciendo una información valiosa sobre el período.

Tal y como ha explicado Patrizia Piacentini, egiptóloga y arqueóloga de la Universidad de Milán que dirige las excavaciones, “podemos imaginar lo espectacular que fue cuando, por ejemplo, durante la fiesta de los dolientes, todas estas tumbas estaban iluminadas. Era un lugar rico, un lugar importante".

Objeto encontrado en las tumbas

Robo de tumbas. Lo cierto es que las investigaciones se reforzaron en la zona hace unos años. En 2015 se dieron varios robos y excavaciones ilegales que llevaron a las autoridades egipcias a iniciar excavaciones oficiales. El equipo de Piacentini, una empresa conjunta egipcio-italiana, comenzó a excavar y preservar el área alrededor del mausoleo de Aga Khan en 2018. Desde entonces, han desenterrado y cartografiado al menos 300 tumbas hasta la fecha.

Sin embargo, cuentan que este último hallazgo se sale de lo normal. Por regla general, las tumbas de esta época contienen sólo dos o tres niveles, pero en este caso las salas funerarias se extienden en diez niveles en la ladera de la colina. Según Abdel-Moneim Said, jefe de la misión arqueológica en el lado egipcio, en la necrópolis se enterraron miembros de varias clases sociales, y las élites, diferenciadas, llevaban brazaletes y estaban rodeadas de tablillas pintadas y figuras de terracota.

Objeto encontrado en las tumbas

Niños y jóvenes. Tras los primeros análisis, los arqueólogos identificaron que un 40% de los enterrados era gente extremadamente joven, siendo un tercio de los cuerpos pertenecientes a recién nacidos o niños. Según el Ministerio egipcio de Turismo y Antiguedades, muchas de estas momias jóvenes fueron descubiertas junto a otras más antiguas, lo que sugiere entierros familiares. Además, sugieren que la clase media de la población de Asuán podría haber sido enterrada en esta parte de la necrópolis.

Momias encontradas

Clases y muertes. Los estudios también arrojaron otras certezas, como la propia muerte y enfermedades que acusaban estas momias “ordinarias”. Los primeros resultados de rayos X, análisis de ADN y tomografías computarizadas muestran que la anemia, la desnutrición, la tuberculosis y la osteoporosis prevalecían en las poblaciones estudiadas.

Dados los frecuentes entierros uno al lado del otro de padres, madres e hijos en el sitio, Piacentini dice que estas enfermedades podrían haber matado a hogares enteros de una sola vez. Aún así, quedan muchas respuestas sobre el sitio y las estructuras familiares y las enfermedades observadas. Por ejemplo, el estudio se pregunta por qué dos cuerpos fueron pegados juntos en un solo ataúd de piedra.

Además, el trabajo también identificó que, posiblemente debido a las enfermedades infecciosas y los trastornos óseos, había signos de amputación en el hueso pélvico de algunas mujeres.

Asúan y la plebe. Los investigadores concuerdan que la ciudad debería ser un enclave propicio para encontrar información sobre las sociedades menos favorecidas de Egipto. De hecho, el hallazgo de estas 33 tumbas representa un tesoro invaluable sobre la vida común en el período tardío del antiguo egipcio.

Asuán, además, nos ayuda a comprender las dinámicas sociales y las dificultades en forma de enfermedades “del pueblo”, siendo el enclave que alberga el caso más antiguo conocido de artritis reumatoide.

Imagen | Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

