En 1958 encontramos un cráneo con 300.000 años en China. El problema es que no sabemos a qué "Homo" pertenece

Todo comenzó un día de 1958 cuando unos campesinos de la provincia de Guangdong en China se encontraban recogiendo guano de murciélago en una cueva y se percataron de algo inusual: restos óseos que parecían un cráneo humano. Avisaron a investigadores locales, quienes catalogaron la pieza y la bautizaron con el nombre del pueblo más cercano, Maba, y el número ‘1’. ¿Cuándo vivió este ser? En algún momento del periodo hace entre 130.000 y 300.000 años, y la gran pregunta que quedaba por responder era hasta qué punto era un antepasado nuestro.

Un reciente estudio ya tiene la respuesta. Más o menos.

El ‘neandertal chino’. Te estarás preguntando cómo se maneja un abanico temporal tan extremadamente abierto, y la respuesta es que es complejo realizar una datación más precisa debido a complejidad tanto del yacimiento en el que se encontró como a los rasgos de Maba 1.

En un primer momento, el espécimen fue apodado como ‘el neandertal chino’ debido a las similitudes craneales con esa especie, pero otros estudios han desarticulado esa hipótesis, acercándolo más a los Homo.

No cuadra. Pero seguía habiendo un problema: las similitudes faciales y análisis con microtomografía descartan que fuera un neandertal, sí, pero es que tampoco encaja plenamente con un Homo erectus o con los Homo sapiens. Tampoco con los denisovanos, y el problema es que puede ser muchas cosas.

Los rasgos faciales, como la prominencia nasal, acerca Maba 1 a los neandertales, pero el neurocráneo tiene similitudes con el Homo heidelbergensis y con el Homo erectus. Sin embargo, el volumen craneal es comparable al de los humanos modernos y todo suma para un conjunto que es muy diferente al de otros fósiles chinos del Pleistoceno.

Resumen: no tenemos ni idea. Buscando aprender más sobre él, los autores de un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores del Instituto de Paleontología y Paleontropología de Vertebrados de la Academia China de Ciencias analizaron la cavidad craneal, los vasos diploicos y el resto de las estructuras internas del cráneo. Usando la técnica de la tomografía, los investigadores descubrieron que el Maba 1 no pertenece a una sola clase: pertenece a muchas.

Y lo cierto es que no es tan raro encontrar homínidos de este periodo que no encajen del todo en categorías establecidas. No, no se trata de un “eslabón perdido”, al menos no en el sentido más coloquial, pero sí parece ser un individuo perteneciente a esos casos que difuminaban los límites entre las distintas especies humanas.

Reconstrucción 3D del cráneo para el estudio

Pero sí nos enseña algo. Todo este caso me recuerda al episodio de 'Los Simpson' en el que Lisa encuentra el esqueleto de un ‘ángel’ y lleva un pedazo al arqueólogo local para que lo investigue. Tras las pruebas (que posteriormente supimos que no realizó), su conclusión fue que los resultados no eran concluyentes. Con Maba 1 ocurre algo similar, pero sí nos deja una lección importante.

Los investigadores comentan que “las estructuras internas de Maba 1 muestran una combinación de características morfológicas que se encuentran en varias especies. Y estos hallazgos evidencian aún más la alta variabilidad morfológica entre los homínidos asiáticos en el Pleistoceno Medio”. De hecho, Maba 1 es un ejemplo perfecto de esa complejidad en la evolución humana que comentábamos, ya que la mezcla de rasgos recuerda a otros fósiles contemporáneos encontrados… en África.

Los investigadores tienen claro que “actualmente, no puede ser clasificado definitivamente en ningún taxón homínido conocido”, pero también que sigue siendo un fósil clave para entender la diversidad de los homínidos del Pleistoceno Medio en Asia. Por el momento, no es un neandertal y, ahora, también sabemos que es un “no erectus”. Veremos qué ocurre en futuras investigaciones, pero Maba 1 no es único.

Imágenes | Ryan Somma, Mankuen

