Disney+ ha tenido una idea: emitir 'Los Simpson' durante las 24 horas los 365 días del año en un canal exclusivo

Disney ha anunciado el lanzamiento de un stream en Disney+ de 'Los Simpson': 24 horas, siete días a la semana de emisión de las 35 temporadas que hasta el momento la serie lleva completadas. Serán casi 300 horas, 767 episodios de la serie más popular de la historia de la televisión, aunque de momento no parece que la cosa vaya a salir de Estados Unidos. Da igual: lo importante es que, por encima de celebraciones de lo ingente del legado de la serie de Fox, deja claro en qué espejo, aparentemente anticuado, se está mirando la industria del streaming.

Una idea tan sencilla como simbólica. ¿Quién puede querer sentarse a ver los episodios de 'Los Simpson' en orden cronológico? Desde 2020 los episodios se estrenan en Disney+ unas horas después de su emisión en Fox, y por supuesto, el histórico de los 36 años de la serie está disponible en la plataforma. Pero más con 'Los Simpson' que con cualquier otra serie, el efecto nostalgia funciona a la perfección. ¿O acaso no recordamos todos esos visionados a mediodía en Antena 3 de la época dorada de la serie de animación? Visionados en los que, hasta el último momemto, no estaba muy claro qué episodio íbamos a ver.

No es el único stream. Desde septiembre del año pasado, Disney+ está experimentando en Estados Unidos (aunque en ningún momento se cierran por completo a una exportación a otros países) con la emisión continua de distintos tipos de stream. Se trata, por un lado de selecciones de contenido de la plataforma, más algo de programación en directo: inauguraron el experimento con ABC News Live, una playlist de contenido preescolar, playlists estacionales que han ido rotando en épocas como Navidad o Halloween, selecciones de las franquicias de éxito de la compañía (Marvel, Star Wars, Disney), una playlist de contenido clásico y nostálgico y otra dedicada a documentales, biopics y realities.

El Xanadú de la televisión lineal. Este experimento de Disney+ no es completamente nuevo: Netflix ya probó con algo similar, más genérico (un solo canal emitiendo sin descanso contenido de la plataforma) y que no llegó a salir de Francia tras su inauguración en 2020: Netflix Direct. Detrás de todo ello, y de esta nueva propuesta de Disney+, un claro objetivo: escapar de la sensación de saturación que el inmenso catálogo de las plataformas colocan ante nosotros. Ante el síndrome de la elección infinita, no elegir en absoluto.

Nostalgia de cuando la tele era buena. Y como decíamos más arriba, también hay algo de nostalgia de los tiempos en los que nuestra serie semanal favorita era un acontecimiento. O que sentarnos a ver siempre la misma serie, como pasaba con 'Los Simpson', 'El príncipe de Bel-Air' o demás sitcoms de mediodía imponía unas rutinas donde estábamos muy lejos de sentirnos saturados porque había demasiado que ver. Se veía lo que había, sin más, y la nostalgia de aquellos tiempos más simples también está detrás de estas decisiones.

La resiliencia de la tele de siempre. Un estudio reciente afirmaba que más de la mitad de los europeos aún tenían la televisión tradicional como destino primordial para sus horas de televisión, en parte por las costumbres adquiridas tras años frente al aparato. Es solo un ejemplo más de cómo las viejas costumbres permanecen, o al menos se transforman: el crecimiento asombroso de los canales FAST (al que este stream de Los Simpson podría pertenecer si fuera independiente de Disney+), con 1900 canales lineales en EEUU en 2024 frente a solo 1.000 en 2023 es buena prueba: aún no estamos preparados para abandonar las viejas costumbres, y 'Los Simpson' van a intentar beneficiarse de ello.

Cabecera | Fox

