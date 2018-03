La pesadilla de comprar una tarjeta gráfica en la era del Bitcoin y Ethereum

A pesar de que minar bitcoins actualmente no te hará rico, la explosión de esta actividad (guía de Bitcoin para novatos) desde hace especialmente un año ha provocado una auténtica reacción en cadena a muchos niveles, desde las positivas (para qué se está usando Blockchain más allá de Bitcoin) hasta las muy negativas, entre ellas días negros, deudas con bancos o la que vamos a repasar ahora: la crisis de las tarjetas gráficas para jugar.

Así han subido de precio las tarjetas gráficas

Si desde hace casi un año estás a la caza y captura, literal, de una tarjeta gráfica de nivel para montarte tu propio PC Gaming, es muy probable que la desesperación e incluso indignación haya hecho acto de presencia en más de una ocasión.

El motivo no es otro que la alta demanda de este tipo de componentes por parte de la minería de Bitcoin y otras criptodivisas, especialmente Ethereum. No hablamos ya de particulares, a los que ya no resulta rentable, sino de sistemas montados específicamente para dicha tarea.

El definitivo incremento de precio y reducción drástica de stock, hasta dejarlo a cero durante meses, tuvo lugar en el último trimestre de 2017, coincidiendo con el boom de valor (alcanzó los 20000 dólares a mediados de diciembre, doblando su valor en menos de 20 días) y de salida en medios de Bitcoin y compañía. Según algunos analistas, el beneficio extra de Nvidia y AMD debido a este repunte de las criptodivisas habría sido de más de 500 millones de dólares entre ambas compañías.

Esos beneficios son correlativos con el crecimiento de ventas de GPU de este pasado año en todos los trimestres, batiendo récords en algunos donde históricamente las ventas no deben crecer sino más bien lo contrario.

Las GPU más queridas por los jugadores (y por los mineros)

Aunque la gráfica inferior pudiera indicar que la era de las GPU para el minado de criptomonedas llegó hace tiempo a su fin, la proliferación de centenas de criptodivisas y el aumento exponencial de su precio durante el pasado año ha vuelto a dejar en shock al mundo del gaming. Precisamente las tarjetas más valoradas por los jugadores, las que ofrecen mejor relación rendimiento/precio, son las más afectadas desde hace meses por la explosión de monedas de tipo Etherum que priman la cantidad de memoria. Pero no son las únicas, apenas las de gama de entrada muy básicas se pueden salvar.

Esta situación del mundo del gaming no es nueva pero sí más general. Ya en el primer boom de Bitcoin en 2013 y más recientemente en junio de 2017 el mundo del juego ha sufrido subidas insostenibles para los "no mineros" en modelos que eran grandes éxitos de ventas. Tenemos el ejemplo de la Nvidia GTX 1070, una de las estrellas del año pasado en el minado de Bitcoin y Ethereum por ser el modelo de Nvidia con mejor MH/s, unidad que mide la potencia minera de una GPU.

Evolución del precio de la GTX 1070 de Nvidia nueva en EEUU, superando el doble de su precio en el repunte de final de año del precio del Bitcoin

Del lado de Nvidia, este modelo junto con la GTX 1060 y en menor medida la GTX 1080 (y sus versiones Ti), son las más demandadas por mineros. Tal ha sido la situación que modelos a priori poco adecuados para minería de criptomonedas como las básicas GTX 1050, no ha visto una excesiva subida de precio pero sí falta de stock.

Algunos modelos de la RX 580 llevan sin stock en Amazon (USA) desde hace casi un año

Es la segunda consecuencia de este boom del blockchain: con mucha más demanda que oferta, comprar un modelo ya no es solo cuestión de pagar más sino de encontrarlo en stock. Ni AMD ni Nvidia pueden seguir el ritmo de la demanda del mercado. Y si lo hicieran y, como ha ocurrido, retrocediera de nuevo el interés en las criptomonedas, tendrían un grave problema de exceso de stock. Demasiado riesgo.

Stock de la GTX 1080p Ti en España

AMD, pese a su menor relevancia en el sector del gaming, no se ha librado ni de la subida de precio ni por supuesto de la ausencia de stock. La falta de existencias ha sido impresionante en algunos modelos de AMD, que permanecen en mercados clave como EEUU sin stock durante un año ya.

Hay muchos más modelos de la RX 480 pero ninguno de ellos tiene stock cuando, pese a haber sido sustituida por la serie 500, deberíamos poder comprar alguna

Durante muchos meses en el mercado, la RX 580 de AMD, tras el salto puntual en junio de 2017, no ha parado de tener una demanda continua que no se corresponde con la del mercado gaming

Evolución del precio de las tarjetas gráficas más demandadas

A modo de resumen y foto final de la crisis de las tarjetas gráficas de estos últimos 12 meses, hemos recopilado el precio de lanzamiento recomendado en dólares de los principales modelos tanto de Nvidia como de AMD, así como el precio más alto que alcanzó en Amazon en este periodo.

En la gráfica podemos ver en verde ese precio recomendado de puesta a la venta, y en rojo el incremento máximo que ha tenido ese modelo en concreto. Si seguimos con los modelos de más potencia, los incrementos son en algunos casos muy por encima del 100%, y especialmente importantes en los modelos de AMD.

Dada la facilidad con que los precios y stock de estas tarjetas fluctúan en apenas unos días, actualmente algunas de ellas pueden encontrarse más baratas que su precio máximo, el cual en muchos de los casos se alcanzó el pasado mes de enero.

El peligro de agotar la paciencia de tu mercado objetivo: los gamers

La fiebre del oro de Bitcoin y Ethereum ha coincidido en una de las mejores épocas del mundo gaming

Para cualquier compañía, no poder satisfacer la demanda del mercado sería una situación ideal. Pero no parece que vaya a ser así con AMD o Nvidia más allá del beneficio directo.

Sus clientes habituales en el mercado de consumo, los gamers, llevan prácticamente un año de pesadilla a la hora de comprar, o mejor, intentar hacerse con una tarjeta gráfica para sus ordenadores gaming. Ese tipo de usuario que busca el máximo rendimiento para su dinero no puede competir con quien de esa compra no cubre un aspecto lúdico sino comercial.

Las marcas han sido conscientes del problema pero al final ha quedado todo del lado de los distribuidores, otros de los afectados. Algunas tiendas han salido al paso con propuestas para limitar la compra por usuario y recompensar a quien se lleve más componentes para ese deseado ordenador gaming de primer nivel.

Aviso de una tienda de informática que limita las unidades de tarjetas a comprar y ofrece descuentos si te llevas más componentes para el PC Gaming

Por ahora solo los partners se atreven con gráficas "exclusivas" para minar

Desde el inicio del boom del minado de criptomonedas se ha venido hablando de la próxima llegada de tarjetas exclusivas para esa tarea. Sin embargo, por ahora solo han sido algunos terceros fabricantes los que, con la base de gráficas ya existentes, han creado modelos que por diseño y especificaciones, están destinadas exclusivamente al mercado del minado de criptomonedas.

En estas tarjetas, como la ASUS Mining RX 470 (por supuesto sin stock), refuerza principalmente su durabilidad para optimizar al máximo su vida útil con un funcionamiento continuado que no había sido pensado inicialmente con la gráfica equivalente para gamers. Aquí estamos ante un claro ejemplo de una gráfica que "no servía" ya para gamers (estaba a un precio de menos de 200 dólares) pero que ahora, nueva, cuesta casi 450 dólares.

AMD: la más beneficiada (y tomando nota)

Más allá de la valoración de mercado, en esta guerra entre el mundo gaming y las criptomonedas, resulta paradójico que la más beneficiada directamente haya sido AMD. Lo ha hecho principalmente por la mayor demanda de tarjetas gráficas, aunque no lo ha trasladado a cuota de mercado frente a Nvidia.

Un ejemplo muy clarificador, pero no el único, lo encontramos en el modelo RX 580. Esta tarjeta gráfica había sido recibida de forma muy tibia por el mundo del juego si la comparamos con las soluciones equivalentes de Nvidia. Sin embargo, de repente, por su buen hacer en el minado de criptomonedas, se ha convertido en todo un éxito de ventas y es prácticamente imposible encontrar una unidad en stock ni con los precios inflados por la alta demanda.

La AMD RX 580, que había tenido una acogida pobre entre jugadores, de repente se convierte en uno de los modelos más ansiados por los mineros de criptomonedas y AMD no puede fabricar tantas como podría vender

Lo mismo ha ocurrido con todas sus tarjetas gráficas, sin excepción. Desde las recién relevadas, como la serie 400 que ha incrementado el precio y agotado las existencias que quizás AMD no era capaz de poder sacar de los almacenes, hasta sus Radeon Vega 56 y 64, modelos que desde su lanzamiento han sido acaparadas por el mundo minero y elevado su precio hasta más del doble si es que tienes suerte y encuentras alguna unidad a la venta.

Gráfica de rendimiento "minero" de las principales GPU ( wccftech

Sobre ese choque con los jugadores, AMD, preguntada por Xataka, admite el problema, aunque sin visos de cambiar por ahora.

"El suministro de GPU AMD en el canal es más bajo de lo que nos gustaría, debido a la fuerte demanda y escasez de memorias que complica nuestros esfuerzos para aumentar las existencias y satisfacer las peticiones. Estamos trabajando para reponer el canal y aumentar el suministro, lo que incluye el desarrollo de soluciones con nuestros socios de memoria para que las GPU Radeon lleguen a la mayor cantidad de jugadores posible"

Drivers específicos para minar criptomonedas

Como decíamos, por ahora AMD no tienen modelos específicos pero sí que han aceptado el reto de la industria claramente y el año pasado, una actualización del software de sus gráficas, las adaptaba a un uso minero, específicamente para Etherum y derivadas, que con las GPU de AMD encontraban limitaciones con archivos DAG conforme estos aumentaban su tamaño. Otras actualizaciones de drivers añadían entre las opciones el poder cambiar/optimizar la carga de trabajo de la GPU hacia la parte de computación y no tanto a la visual.

La actualización está disponible para todas sus tarjetas actuales y también alguna desactualizada, lo que pone en valor el beneficio que en términos de stock parado ha supuesto a AMD el Bitcoin y las criptomonedas en el último año.

Estos movimientos de AMD invitan a pensar que el mundo del blockchain, con gran futuro, está en su hoja de ruta y que podría ser uno de los pilares sobre los que empezar a pensar en un mercado potencial que quizás les pueda acercar en otros más ariscos a su rival Nvidia.

Aunque no ha realizado declaraciones cuando hemos preguntado a la compañía por la situación de escasez y aumento de precio de sus tarjetas gráficas más interesantes, Nvidia tampoco parece que quite ojo al mundo de las criptodivisas.

Un problema que nadie parece poder controlar

Rota de golpe la subida de precio de las principales criptomonedas (y su impacto mediático que sirve de retroalimentación), cabría esperar que la situación poco a poco pueda volver a la de hace un año. En estos últimos 12 años las posibles soluciones no han acabado de llegar.

El precio de las memorias, elemento importante en las GPU, ha subido un 200%

En EEUU, como comenta a Xataka Pieters Arts (Product Marketing de MSI), se ha planteado incluso la regulación de la compra de tarjetas gráficas por parte de los usuarios, pero es una medida que tiene complicado salir adelante ante lo complejo de conocer si una persona compra tarjetas para jugar o para realizar minado de criptomonedas.

MSI, como otros terceros fabricantes de tarjetas gráficas, está sufriendo la alta demanda y la subida, en parte por ello, del precio de algunos componentes de las GPU. Según MSI, el coste de las memorias, elemento esencial en las GPU, ha subido un 200%. Pieters considera que esta subida es algo temporal y que en algún momento el mercado volverá a la normalidad.

Por ahora y pese al desplome de las criptomonedas, no es algo que se vislumbre a corto plazo (este año), y lo lógico sería ver justo lo contrario: que los precios sigan subiendo.