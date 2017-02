Cómo elegir tarjeta gráfica para un PC: consejos y guía de compras con los 11 mejores modelos de todos los precios

Junto con el procesador y la unidad de almacenamiento (mucho mejor si es SSD), el tercer componente para mejorar o renovar el PC suele ser la tarjeta gráfica. Saber qué tarjeta comprar y cómo elegirla adecuadamente no es tan sencillo como parece. Toma nota de nuestra guía de compras de tarjetas gráficas con consejos y los 11 mejores modelos que puedes comprar actualmente.

Comprar una tarjeta gráfica: lo que debes saber

Antes de lanzarte a bucear entre precios o especificaciones de tarjetas gráficas para renovar tu PC es imprescindible que de des un primer paso consistente en comprobar la compatibilidad de tu equipo actual. Y no se trata solo de conectores.

La fuente de alimentación, la placa base y las ranuras PCI son los primeros elementos de los que hay que comprobar compatibilidad con la futura tarjeta gráfica de nuestros sueños

Lo primero que deberías observar en tu actual equipo es el tema del tamaño, conexiones y configuración. La cuestión del tamaño es tan básica que podríamos olvidarnos de ella: las tarjetas gráficas actuales tienen un tamaño considerable y podría no tener cabida dentro de la maraña de componentes actuales que tenemos conectados a nuestra placa base. Los modelos más completos, por ejemplo, suelen requerir el espacio de dos ranuras PCIe.

Otra comprobación directa sería la de la fuente de alimentación. Dependiendo del modelo que escojamos, las tarjetas más potentes de la actualidad son consumidoras ávidas de energía y necesitan una fuente que se la proporcione pues no van alimentadas por el puerto de conexión sino que cuentan con conectores de alimentación dedicados. Y atentos al número de conexiones de 6/8 pines que tenemos disponibles para las gráficas más potentes.

La tarjeta gráfica no está sola en el PC

El ansia por tener el mejor rendimiento gráfico se enfrenta a la realidad del presupuesto con el que contamos y con el hecho de que la tarjeta gráfica no es el único componente de nuestro sistema gaming o de trabajo con vídeo/foto.

En muchos casos, renovar la tarjeta gráfica suele significar invertir una cantidad también importante en adecuar otros componentes a la futura realidad de nuestro PC

De nada servirá adquirir una tarjeta de alta gama si ni memoria ni procesador están equilibrados y complementarán a la nueva bestia del equipo. Incluso el monitor puede ser un cuello de botella que requiera una renovación. Será tirar el dinero invertir en una gráfica para jugar a 4K si nuestra pantalla de cabecera es solo 1080p y no vamos a comprar una nueva.

Cuando se elige tarjeta gráfica hay que tener en cuenta que hay otros componentes, desde el procesador al monitor, que conforman el sistema completo

Por último, y quizás sea lo más importante a la hora de comprar una tarjeta gráfica para renovar nuestro PC, debemos tener lo más claro posible el objetivo y uso que daremos a nuestro PC con la tarjeta gráfica nueva. Si no vamos a jugar a títulos de última generación o procesar vídeo 4K, quizás logremos encontrar un modelo que nos ofrezca todo lo que buscamos en la nueva tarjeta gráfica por un precio muy razonable.

Qué mirar en las especificaciones de una tarjeta gráfica

Una vez que ya tienes clara la compatibilidad de tu equipo actual y las necesidades que vas a querer cubrir, llega el momento de ponerse a comparar tarjetas gráficas. Pero, ¿qué debo mirar a la hora de elegir la mejor opción según mis intereses?

Si tu aspiración es tener la mejor gráfica para jugar, no hay duda: debes ir a la última generación y el modelo más avanzado que puedas permitirte. Los saltos entre generaciones suelen ser sustanciales tanto a nivel de rendimiento como de consumo así que la generación de la que estemos hablando es clave.

Otro cantar es que la diferencia entre el mejor modelo de una generación saque tanta diferencia en rendimiento como en precio. Y si ya te pones a comparar entre modelos rivales de AMD o Nvidia, así como entre generaciones, el lio aumenta por mucho que dentro de cada gama podamos identificar la mejor tarjeta gráfica por su denominación. Una GTX 1080 es más avanzada que la 1060 y ésta a su vez que la 1070. En el caso de AMD funciona igual.

Potencia y velocidad de una tarjeta gráfica

En cada modelo de tarjeta gráfica hay innumerables características que nos marcan la potencia y rendimiento de la misma. Las más directas son los TFLOPS de potencia bruta, los núcleos CUDA o la velocidad/frecuencia de funcionamiento.

Si comparas estos datos dentro de la misma generacion podrás tener una visión global básica del nivel de rendimiento de cada modelo. En los tres casos un número mayor de frecuencia, TFLOPS o núcleos CUDA indica un modelo más potente.

La cantidad y tipo de memoria: lo más importante a tener en cuenta

Si bien la potencia bruta nos marcará buena parte de la decisión a hora de escoger nueva tarjeta gráfica para nuestro PC, el valor al que más atención debemos prestar es el tipo de memoria que incluye la tarjeta y el ancho de banda de la misma (medido en GB/s).

El tipo de memoria de una tarjeta gráfica y su ancho de banda es incluso más determinante que la cantidad bruta de la misma

A la hora de escoger la cantidad de memoria RAM, mira siempre el tipo y ancho de banda por encima de la cantidad porque preferirás tener una memoria más rápida que más GB de una con menos ancho de banda. Si estamos hablando del mismo tipo de memoria y ancho de banda, entonces sí que puedes empezar a valorar escoger un modelo con más GB especialmente si vas a trabajar con varios monitores o muy altas resoluciones.

El apartado de la memoria es uno de los más diferentes entre fabricantes y gamas, y la lucha actual entre Nvidia y AMD esta en parte en el uso del tipo HBM/HBM2 por parte del segundo, y de la preferencia (por cuestión de precio y tiempos) de Nvidia por la GDDR5/GDDR5X. Lo habitual es que la de tipo HBM esté presente en la gama más alta y la GDDR en las inferiores.

Conectores, alimentación y salidas de vídeo

Las siguientes especificaciones o características a valorar y comparar entre tarjetas gráficas son más sencillas. Tienen que ver con el consumo, refrigeración, los conectores o las salidas de vídeo que ofrecen al usuario.

Si nos referimos a la alimentación y el consumo, depende de la gama la manera en que hay que conectarla. Podemos encontrarnos tarjetas que se alimentan directamente de la ranura de conexión mientras las tarjetas de gama alta actuales es habitual que cuenten con sus propias conexiones de alimentación (debemos comprobar tener conectores libres en la fuente de alimentación)

Este modelo de la GTX 1050 personalizado por MSI no requiere de alimentación extra desde la fuente, y además es bastante compacta

La cifra que nos marca el consumo máximo, posibilidades de overclocking y requerimientos de alimentación, como en los procesadores, es el TDP. Y ojo a los sistemas de refrigeración de serie porque de ellos dependerá el ruido a pleno rendimiento de la tarjeta gráfica.

En cuanto a las salidas y conectores, debemos fijarnos especialmente en si hay capacidad para usar más de un monitor, la resolución máxima admitida, así como la compatibilidad o los conectores disponibles.

Ediciones de fabricantes y SLI

Con cada presentación de las tarjetas gráficas de los dos gigantes AMD y Nvidia, los fabricantes de hardware completan los modelos de referencia con ediciones personalizadas en diferentes aspectos y que, a menudo, suelen incluir interesantes mejoras.

Las más habituales y que no son de mera apariencia (como iluminación y personalización) tienen que ver con la refrigeración, conexiones/salidas, alimentación e incluso velocidad gracias a valores de overclocking de serie. Aquí debes valorar si el extra de precio es relevante para el uso que vayas a hacer de esa gráfica mejorada.

La misma tarjeta gráfica puede ser muy diferente según la versión de cada fabricante

En algunos casos concreto, el usuario de un PC destinado a edición de vídeo o creación 3D necesita una configuración gráfica compuesta por más de una unidad de gráfica dedicada.

Esa posibilidad de combinar varias tarjetas gráficas en un único PC tiene denominación diferente según escojamos un modelo de AMD o de Nvidia. En el caso del primero estaríamos refiriéndonos a tarjetas compatibles con crossfire, mientras que las de Nvidia son SLI.

Detalles como Ansel de Nvidia, que permite moverte libremente por una escena para realizar "fototgrafías" dentro del juego, tienen usos muy específicos pero no hay que dejarlas de lado

Por último, y si buscas algo muy concreto, deberías prestar atención a tecnologías propietarias de cada fabricante. Freesync, Ansel, Game Stream y otras similares son añadidos que, si bien no están al nivel de lo que debes mirar ante todo en una tarjeta gráfica, puede serte de valor.

Qué tarjeta gráfica elegir para un PC: 11 modelos recomendados

Una vez repasado todo lo que debemos tener en cuenta antes de comprar una tarjeta gráfica para renovar nuestro PC, es el momento de pasar a la acción y centrarnos en los mejores modelos disponibles actualmente en el mercado y organizados según nuestro presupuesto y gama.

Tarjetas gráficas de menos de 100 euros

Si ahora mismo tuvieras que comprar un PC nuevo y tus necesidades de soluciones gráficas se limitaran a juego casual o de no muy altos requerimientos ni resoluciones grandes, así como tareas de trabajo no muy exigentes, no tendrías que pensar en una solución dedicada.

Tanto los procesadores de AMD como de Intel de ciertas gamas incluyen GPU asociada al procesador que nos proporcionan el rendimiento suficiente. Y siempre podremos añadir una cuando sea necesaria.

El nivel actual de las GPU integradas en los chips de Intel y AMD hacen a las gráficas dedicadas de menos de 100 euros una especie en extinción y solo recomendables para renovar equipo antiguo

La gama de entrada de tarjetas gráficas por debajo de los 100 euros queda pues reservada en la actualidad a la actualización o mejora de equipos cuyos procesadores no incluyen una GPU integrada de nivel o al que queremos sacar partido multimedia un tiempo más, sistemas multimedia compactos o equipos donde el tamaño de la gráfica es un problema.

Un fiel reflejo de esta situación en la gama más baja es que las opciones, especialmente por parte de Intel, se han reducido casi en tu totalidad.

ASUS GT730 El modelo de gama de entrada más interesante de Nvidia en su versión de 64 bit y con memoria GDDR3 es indicado para equipos multimedia destinados principalmente a la reproducción de contenido Conexión PCIe 2.0 Frecuencia 902 Mhz TFLOPS -- Memoria GDDR3 Cantidad 2 GB Ancho de banda 14,4 GB/s Dimensiones 6,9 x 26,5 x 14,5 cm TDP 23 W Precio 67 euros

Sapphire Radeon R7 250 Modelo asequible de AMD que no requiere de alimentación extra más allá de la de la ranura PCIe. Por un poco más podemos optar por el modelo con 1 GB de memoria GDDR5 Conexión PCIe 3.0 Frecuencia 925 Mhz TFLOPS -- Memoria GDDR3 Cantidad 2 GB Ancho de banda 4,6 GB/s Dimensiones 11,2 x 16,3 x 3,5 cm TDP 70 W Precio 70 euros

Tarjetas gráficas de hasta 250 euros

Salvo que realmente tu presupuesto esté muy limitado, nuestra recomendación es que subas algo el límite y escojas alguna de las gráficas que, por no mucho más de 100 euros, mejoran el rendimiento sustancialmente.

Aquí AMD tiene un modelo casi irresistible, la RX 460, pero a la que le ha salido una durísima competencia en forma de la 1050 de Nvidia.

Este tipo de tarjetas gráficas son especialmente interesantes si quieres un equipo en el que no invertir mucho dinero a nivel gráfico y con el que seas capaz para jugar a títulos actuales con configuraciones medias y resolución 1080p (lo puedes comprobar en nuestra prueba de la Nvidia GTX 1050)

MSI RX 460 4G OC Modelo muy completo dentro de la gama de entrada y que nos ofrece una de las mejores relaciones calidad-precio si queremos un equipo básico para jugar Conexión PCIe 3.0 Frecuencia 1210 Mhz TFLOPS -- Memoria GDDR5 Cantidad 4 GB Ancho de banda 112 GB/s Dimensiones 14 x 28 x 4 cm TDP 84 W Precio 139 euros

Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti La reina de las tarjetas asequibles en su versión Ti es capaz de mover cualquier juego actual a 1080p si no abusamos de las configuraciones altas en el modo de juego Conexión PCIe 3.0 Frecuencia 1316 Mhz TFLOPS -- Memoria GDDR5 Cantidad 4 GB Ancho de banda 112 GB/s Dimensiones 21 x 4 x 12 cm TDP 75 W Precio 165 euros

MSI R7 360 Una de las gráficas de referencia de la generación anterior de AMD (es de 2015) oeri que está a un precio muy atractivo si quieres ir sobre seguro, aunque el consumo es alto Conexión PCIe 3.0 Frecuencia 1000 Mhz TFLOPS 1,5 Memoria GDDR5 Cantidad 2 GB Ancho de banda 112 GB/s Dimensiones 16,5 x 11 x 3,7 cm TDP 100 W Precio 115 euros

Sapphire Nitro+ RX470 OC Modelo de tarjeta gráfica compacta pero bien equilibrada tanto para juego a 1080p como para trabajar con varios monitores gracias a sus dos salidas HDMI de serie Conexión PCIe 3.0 Frecuencia 1143 Mhz TFLOPS 4,9 Memoria GDDR5 Cantidad 4 GB Ancho de banda 211 GB/s Dimensiones 24 x 13 x 4 cm TDP 120 W Precio 209 euros

MSI GTX 1060 3GT OC El modelo que mejor planta cara a los nuevos modelos de gama media de AMD es un paso adelante impresionante que se aprovecha de la arquitectura Pascal para ofrecer un muy bajo consumo Conexión PCIe 3.0 Frecuencia 1506 Mhz TFLOPS 3,8 Memoria GDDR5 Cantidad 3 GB Ancho de banda 192 GB/s Dimensiones 24 x 13 x 4 cm TDP 120 W Precio 237 euros

Tarjetas gráficas de hasta 500 euros

Si nuestro objetivo es tener un equipo PC con el que no solo jugar a 1080p o con configuraciones básicas, hay que aumentar el presupuesto de compra. Si es un equipo nuevo, la inversión estará acorde con el resto de componentes, y merecerá la pena.

A este nivel de tarjetas gráficas ya podemos pensar en labores de alta carga en creación multimedia, donde las mejores soluciones ya sacan partido a los núcleos CUDA o de procesamiento paralelo OpenCL. También son gráficas con las que podremos iniciarnos de forma seria y completa con la realidad virtual.

MSI R9 390X Modelo de la generación anterior de AMD pero que, si logras encontrar en stock, no te defraudará con su reducido precio y capacidad de memoria GDDR5 Conexión PCIe 3.0 Frecuencia 1100 Mhz TFLOPS -- Memoria GDDR5 Cantidad 8 GB Ancho de banda 384 GB/s Dimensiones 27 x 12 x 5 cm TDP 275 W Precio 349 euros

ASUS DUAL GTX1070 O8G Puedes considerarla como una auténtica gama alta dentro de las tarjetas gráficas pero con un consumo y precio muy contenido Conexión PCIe 3.0 Frecuencia 1771 Mhz TFLOPS 6,5 Memoria GDDR5 Cantidad 8 GB Ancho de banda 256 GB/s Dimensiones 26,7 x 11,1 x 3,5 cm TDP 150 W Precio 499 euros

Tarjetas gráficas de gama alta: más de 500 euros

No tener limitación de presupuesto, ya sea para labores de trabajo o simple ocio con juegos de última generación a 4K y configuraciones lo más altas posible, permite al usuario lanzarse a por las mejores tarjetas gráficas del mercado, donde ahora mismo Nvidia es la que manda a la espera de las nuevas soluciones de AMD.

Gigabyte Radeon R9 FURY En la gama alta la mejor opción por ahora si quieres AMD sigue siendo la R9 Fury y su memoria HBM. Bajará más de precio cuando presenten la nueva generación Conexión PCIe 3.0 Frecuencia 1771 Mhz TFLOPS 6,5 Memoria HBM Cantidad 4 GB Ancho de banda 512 GB/s Dimensiones 26,7 x 11,1 x 3,5 cm TDP 300 W Precio 648 euros