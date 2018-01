"No estamos ligados a una única tecnología de pantallas como algunas compañías", entrevista a Gavin McCarron (Sony TV)

Sony presentó durante el CES de Las Vegas sus nuevos televisores 4K HDR para 2018. Durante el evento tuvimos la oportunidad de hablar con Gavin McCarron, product manager de Sony Europa. En nuestra entrevista le preguntamos sobre sus nuevos modelos, el estado actual de la gama BRAVIA y la estrategia de Sony Electronics en el sector de los televisores.

El fabricante japonés presentó solo dos nuevos modelos de televisión pero continúa en su particular lucha por ofrecer la mejor calidad de imagen en base a la tecnología OLED y nuevos procesadores más potentes. Anticiparon que el 8K está cerca y mantienen una firme apuesta por Android TV y Google Assistant. Esto es lo que nos ha contado.

Conociendo las nuevas Sony BRAVIA TV

Durante la presentación de Sony, Kazuo Hirai (CEO de Sony) habló de la filosofía kando. ¿Qué tienen de especial vuestros televisores, como la nueva AF8, para decir que transmiten emociones?

Nuestros televisores transmiten sensaciones a través de tres apartados clave. El primero de ellos es sin duda la calidad de imagen. Una asociación de las imágenes que vemos a través de la tele con la realidad. El diseño minimalista "One Slate" sin distracciones también es muy importante. En la AF8 se ha añadido un stand plateado central minimalista pero la atención sigue estando en la pantalla. En tercer lugar, un sistema como Android TV fácil de utilizar y muy potente que continúa mejorando. Una tele en base a esos tres aspectos es lo que nos lleva hacia kando.

De la Sony A1 uno de los aspectos que más llamaba la atención era la falta de pie. Ahora con la AF8 tenemos un pequeño stand plateado. ¿No se parece demasiado a la LG C7?

Sí es similar. Parece similar. Tenemos un pie más delgado y hemos conseguido una tele menos gruesa que la A1. El televisor se basa en la A1, mismo panel OLED de última generación y procesador X1 Extreme. Mantenemos el ADN, con su excelente calidad de imagen, pero en un diseño más fino. Pese a tener procesos diferentes, se puede identificar perfectamente como un televisor Sony Bravia. También dispone del sistema de sonido único Acoustic Surface que nos permite diferenciarnos.

"El Sony OLED A1 sigue siendo nuestro buque insignia. Con la OLED AF8 se ofrece misma calidad en un diseño más plano y el precio será más contenido."

El procesador X1 Extreme ya se encontraba en modelos del año pasado. ¿Cómo se coloca la nueva OLED AF8 respecto a la A1? ¿Y la nueva XF90 respecto a la XE93?

La Sony OLED A1 seguirá siendo nuestro modelo insignia. La AF8 es para quien busca la profundidad de negros del OLED, un gran sistema de sonido y un diseño estilizado, más plano que en la A1, a un precio más contenido.

Para la Sony XE93 no hay un reemplazo directo. La nueva XF90 ofrece nuestro procesador X1 Extreme a un amplio público. Mejor calidad de imagen a un precio más contenido. No sabemos precios exactos pero estará en el hueco de la XE90. Ofrece un panel full array backlight con un contraste x6, Xtended Dynamic Range Pro y un nuevo sistema de movimiento presentado este año: Motion-Clarity. Con él obtenemos mediante inserción de píxeles negros una imagen fluida pero sin perder brillo en el proceso.

El año pasado la XE90 ya tenía un contraste x5. ¿Qué otros cambios ha habido en la Sony XF90?

El procesador es imprescindible para mejorar la calidad de imagen. El sistema de retroiluminación también se ha mejorado pero el verdadero salto lo tenemos en el procesamiento. Con él tenemos algoritmos para dar más volumen a las imágenes, con brillos que se adaptan a cada escena y degradados más naturales. Por otro lado, se ha cambiado el diseño. Este año la XF90 dispone de dos patas en diagonal para adaptarse a la perfección con la barra de sonido. La parte trasera es más limpia, con un buen sistema de gestión de cables. Y si te fijas, el diseño sigue siendo de aluminio con toques plateados pero es más suave.

Android TV 8.0 ya ha sido anunciada pero todavía no he podido verlo en ninguna televisión. ¿Qué versión tienen los nuevos modelos?

Android 7.0 Nougat. Durante 2018 actualizarán a Android TV 8.0 Oreo.

¿Cuando se pongan a la venta llegarán directamente con Oreo entonces? Por otro lado. ¿Qué hay de la actualización a Dolby Vision? Se ha anunciado mucho pero todavía no está aquí.

No, vendrán con Nougat. La actualización vendrá en algún punto, no tenemos una fecha definida. La actualización a Dolby Vision, también llegará. A finales de enero nuestra A1 se está actualizando con soporte a Dolby Vision en los EEUU. Los modelos con el procesador X1 Extreme y compatibles con Dolby Vision serán actualizados desde febrero. Para la AF8 también estará cuanto antes.

"Se venderán con Android TV 7.0, la actualización a Android TV 8.0 Oreo llegará en algún punto de este año. El soporte a Dolby Vision a partir de febrero para todos los modelos con el X1 Extreme."

¿En qué estado se encuentra la actualización a Android TV 7.0 Nougat para los modelos de 2017 y 2016?

¿Modelos de 2016 con Nougat? Creo que todos nuestros televisores ya están actualizadas. Bueno no, espera, hay algunos modelos de 2016 que recibirán la actualización en primavera de 2018. Necesitaría confirmar cuáles exactamente. [Aquí puedes consultar los modelos que faltan por actualizar]

¿Sigue incorporando Sony procesadores MediaTek en sus televisores?

Normalmente no damos muchos más detalles en ese aspecto. Pero no hay diferencias en procesadores internos entre la A1 y la nueva AF8.

Sony ya incorpora algunas aplicaciones preinstaladas en Android TV. ¿Estáis cómodos con el diseño actual de Android TV? ¿Vais a implementar en un futuro alguna función extra?

Tenemos un par de aplicaciones como Sony Select, que nos ofrece acceso a contenido único y más aplicaciones. Pero estamos contentos con Android TV. El ecosistema creado por Google es muy bueno, así como las aplicaciones de terceros. No tenemos planes de crear nuevas funciones de software para Android TV.

¿Qué es Samba TV? He podido probarlo y lo cierto es que su utilidad es más bien nula. ¿Por qué motivo Sony lo implementa en sus televisores?

Samba TV...básicamente es un servicio para descubrir contenido. Te ayuda a conectar lo que ves con lo que podrías querer descubrir. Entiendo las dudas, pero es fácil de apagar. Si quieres puedes deshabilitarlo. Es bueno recibir el feedback, miraremos qué recepción tiene y qué podemos hacer.

"Llevamos colaborando con Google en televisores más tiempo y creemos que nuestro sistema puede ser más maduro para trabajar con Google Assistant".

Uno de los protagonistas del CES ha sido Google Assistant y la inteligencia artificial. Sony ha sido de los primeros en apostar por este sistema, pero en 2018 otros como LG lo han implantado a través de ThinQ. ¿Hay alguna diferencia? ¿Por qué debería un usuario apostar por vuestro sistema?

Necesitaría primero conocer cómo funciona el sistema de LG antes de comentar. Pero tenemos Android TV, la base de Google para su sistema operativo. Trabajamos juntos, llevamos más tiempo desarrollando con Google para televisores y creemos que nuestro sistema puede ser más maduro. El control remoto de nuestras teles viene con control por voz y es completamente compatible con Google Assistant. Aún así no he probado como es Assistant en otros sistemas.

Sony apuesta su futuro al OLED pero sin olvidar el LCD

El prototipo de televisor 8K se ve impresionante. ¿Qué avances hay del X1 Ultimate al X1 Extreme? ¿Por qué el procesador de imagen es tan importante?

El X1 Ultimate es nuestro nuevo procesador. Como hemos mostrado durante la feria conseguimos extraer el máximo de la especificación HDR. Una fantástica imagen 8K con 10.000 nits. Una demo con un nivel de detalle, contraste y brillo nunca vistos. Desde 1997 llevamos mejorando nuestros procesadores para conseguir que una imagen se adapte a lo que se observa en la realidad.

Con el X1 Ultimate tenemos el doble de potencia que en el X1 Extreme. En comparación con la ZD9, nuestro flagship LCD, conseguimos unos 2.000 nits. Incorporamos además un nuevo algoritmo llamado 'Object base super resolution' que es capaz de analizar la imagen, identificar más de 50 objetos y remasterizarlos individualmente para mejorar su nivel de detalle.

He visto que mostráis el X1 Ultimate también en un panel OLED 4K. ¿Será este año cuando tengamos ese procesador en los nuevos televisores?

El procesador X1 Ultimate se aplicará en paneles OLED y LCD, pero de momento es únicamente un prototipo. Veremos qué podemos mostrarte en el futuro.

Apreciar la resolución 4K ya es difícil en algunos tamaños. Y ahora llega más resolución. ¿Acabaremos viendo televisores 8K en 55 o 65 pulgadas?

No tenemos planes definidos para los distintos tamaños de pantalla. El prototipo 8K tiene 85 pulgadas. Esta resolución está pensada para grandes pantallas, pero no sabemos lo que pasará en el futuro. No solo conseguimos más resolución, también mayor detalle. Depende de lo cerca que estés valdrá la pena uno u otro tamaño. Quién sabe si lo veremos en pantallas más pequeñas.

¿Es OLED el único futuro del mercado de las televisiones? ¿Se plantea Sony apostar por otras tecnologías como por ejemplo va a hacer Samsung con el microLED?

No, estamos muy enfocados en el desarrollo de televisores LCD. El OLED también ofrece una excelente calidad pero todavía tiene que bajar de precio. Utilizamos la tecnología que mejor se adapta a cada rango, pero no estamos ligados a una única tecnología como algunas compañías. Veremos qué ocurre en unos años, es difícil de predecir. Pero el LCD tiene mucho futuro, mismamente nuestro prototipo de panel 8K con el procesador X1 Ultimate es un panel de este tipo.

"El OLED ofrece una excelente calidad pero todavía estamos muy enfocados con el desarrollo de pantallas LCD. Nuestro prototipo de pantalla 8K se basa en el procesador X1 Ultimate y también un panel LED con sistema de retroiluminación."

Dime una desventaja del OLED, que no sea el precio.

Cuando uno compara el OLED y el LCD rápidamente se nota que no tienen el mismo pico de brillo. El OLED tiene una gran cantidad de ventajas como los ángulos de visión, el movimiento, el mejor contraste y el negro puro, pero a nivel de brillo están por detrás de lo que un LCD con un buen sistema de retroiluminación y procesador puede ofrecer.

¿No sufren las OLED quemados y retención de imagen?

Para evitar estos efectos aplicamos diversos algoritmos. Uno de los usos del procesador X1 Extreme es la detección de objetos. En el caso de las OLED nos sirve para identificar áreas de mucho brillo con una imagen fija. Una vez sabiendo dónde están los elementos que podrían causar problemas se puede aflojar la iluminación, apagar esas zonas o crear barridos cada cierto tiempo para refrescar la pantalla y evitar así la retención.

Repasando las tendencias del mercado de televisiones

¿Cuál es el tamaño más común y popular para una tele de gama alta? ¿Qué porcentaje de ventas en TV representa la gama premium para Sony?

Depende de lo que el consumidor quiera. Probablemente 65 pulgadas. Entre 55 y 65 pulgadas, no tengo ahora los números exactos pero está claro que hay una tendencia hacia grandes tamaños. En Reino Unido nuestras casas son más pequeñas y no hay tanta espacio para acomodar un 65, pero en America sí hay una clara apuesta por tamaños grandes. Por ejemplo la Sony XF90 llega hasta 75" en Europa, pero para los EEUU hay un tamaño de 85". Las teles crecen, lleva pasando desde hace algunos años.

En este CES hemos visto como Panasonic anunciaba el soporte a HDR10+. ¿Ampliará Sony su soporte a distintas certificaciones HDR más allá de Dolby Vision?

Dolby Vision después de la actualización, pero sí. No tenemos planes para HDR10+. Sony ya ofrece triple soporte con HDR10, HLG y Dolby Vision, lo que es bastante bueno. No creemos que ofrecer más certificaciones tenga que ser mejor.

Hay que preguntarse qué contenido hay realmente disponible ahí fuera. Mucha gente consume contenido HDR básicamente a través de servicios como Netflix y Amazon Vídeo, las dos son compatibles con Dolby Vision. No hay contenido en HDR10+ que no esté también en Dolby Vision. Por el momento creo que hay suficiente oferta en Dolby Vision.

"No tenemos planes para implantar nuevas certificaciones HDR. No hay contenido en HDR10+ que no esté también en Dolby Vision."

Las televisiones que se han presentado son enormes. Mucha gente se pregunta si realmente caben en un salón. ¿Seguirán creciendo y creciendo? ¿Llegará un punto en que este aumento de tamaño se detenga?

Si la gente es lo que quiere, absolutamente. Nosotros tenemos ya un televisor de 100 pulgadas con la ZD9. Por el momento sigue siendo un tamaño muy limitado pero se está incrementando el tamaño progresivamente. Por el momento, quien quiere imágenes tan grandes también puede optar por un proyector como el nuevo que hemos presentado, con tecnología laser 4K y 2500 lúmenes.

La Sony OLED A1 es compatible con VESA y puede colgarse a la pared, pero su diseño no queda realmente bien. Por otro lado, hemos visto todo un boom de televisiones pensadas para la pared como las LG Wallpaper OLED o las Samsung Frame. ¿Sigue Sony esta tendencia? ¿Se hará algún movimiento para facilitar que los usuarios cuelguen la tele?

No, no tenemos un televisor al estilo wallpaper. Con nuestra OLED A1 hemos conseguido un diseño icónico, también puede ajustarse a la pared si lo deseas. Con la nueva OLED AF8 hemos reducido en 31mm la distancia con la pared. Siempre estamos atentos a lo que se presenta, pero estamos contentos con lo que tenemos.

