Sony A1 Smart TV Series, análisis: el primer gran televisor OLED de Sony

LG ya no está sóla. Varios fabricantes han dado el salto al mercado OLED con propuestas muy interesantes. Sony A1 Series es el primer televisor OLED del fabricante japonés. Bueno, exactamente es el segundo ya que hubo un modelo OLED hace años pero lo podemos considerar como el primero en importancia ahora que la tecnología está madura. Una apuesta de futuro y un producto que dará mucho de qué hablar.

Hemos analizado la Sony A1 de 65 pulgadas y esto es lo que nos ha parecido. Si te interesa y estás buscando un televisor de gama alta con mayúsculas adelante. Vamos a verlo.

Sony A1, características técnicas

Características Sony A1 Panel OLED disponible en 55 y 65 Resolución Ultra HD (3840x2160) con soporte DCI-P3 y HDR Procesador de imagen X1 Extreme 4K X-Reality Pro Sonido 4 altavoces más subwoofer con una potencia total de 50W (5 x 10W) y soporte para Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Pulse Conexiones 4 x HDMI HDCP 2.2 (1 x HDMI ARC), 3 x USB, Ethernet, CI+, salida óptica audio Conectividad Wifi ac y BT 4.1, soporte Chromecast integrado, Miracast Smart TV Android TV 6.0 Más información Sony Precio 5.999€

La Sony A1 es una de las propuestas más completas en términos de calidad y tecnología de Sony. No es su primer televisor OLED pero sí, para la mayoría, el primero que va a contar. Porque cuando lanzaron aquel modelo en 2009 la tecnología no estaba tan madura y su precio era excesivo. Pero volvamos al modelo que nos ocupa.

La hoja técnica del televisor Sony A1 está a la altura de lo que esperamos de todo un gama alta. Un producto capaz de ofrecer una gran calidad de imagen gracias a su panel OLED, un procesado de imágenes muy efectivo gracias al procesador X1 Extreme, mejoras en la representación de color gracias al soporte HDR y DCI-P3 así como un sonido superior a lo que estamos acostumbrado en pantallas modernas y un diseño muy cuidado. Pero si os parece vamos apartado por apartado.

Sony A1, calidad de imagen OLED

Antes de comenzar creo que merece la pena conocer un detalle importante. El panel OLED usado por Sony está fabricado por LG. El cual, hasta donde he podido averiguar, corresponde a la generación de paneles de 2016 sólo que mejorado. A partir de aquí empezamos.

La calidad de imagen de la Sony A1 es soberbia. Si has visto pantallas OLED ya sabéis a lo que me refiero. La profundidad de negros y contraste que se logra son únicos. Algo que no sólo mejora el visitando con escenas oscuras, también el resto de imágenes ya que la representación general gana puntos.

Si lo que reproducimos es contenido con resolución nativa, como por ejemplo algún Blueray, serie de Netflix 4K y con soporte HDR, lo más normal es pensar por qué no podrían todos los televisores verse igual. La calidad de imagen es muy alta.

Claro que para disfrutar de dicha experiencia es importante hacerlo en una habitación con la iluminación adecuada, completamente a oscuras si puede ser. Porque si la tecnología OLED destaca por sus negros también hemos de admitir que no lo hace tanto por su brillo máximo. Y claro, en esas situaciones de mucha luminosidad sufre. Por eso, si eres de los que ves series o películas en habitaciones con mucha luz natural o artificial los paneles LED me parecen más eficientes.

Por supuesto esto no quiere decir que el nivel de brillo máximo sea muy bajo, ronda los 700 nits, pero es inferior al de algunas pantallas LED. Aún así Sony ofrece algo de ganancia con algún modo disponible pero entonces la fidelidad de color se resiente un poco.

Respecto al resto de detalles, con un contraste sobresaliente y un nivel de brillo válido apartados como los ángulos de visión o fidelidad de color también están a la altura. Al igual que ocurre con el procesado de las imágenes.

Gracias al procesador X1 Extreme, la pantalla de Sony es capaz de gestionar muy bien contenido con resolución inferior a la nativa. No hará milagros si además de menor resolución también acusa una compresión excesiva pero se agradece el rendimiento que ofrece. Sobre todo para contenido 1080p que podemos obtener en internet. Y algo importante, junto a MotionFlow consigue una sensación de suavidad en imágenes de todo tipo que también gusta.

Para jugadores, si además lo hacen en consolas o dispositivos que soporten HDR, disfrutar de juegos en esta pantalla OLED es una auténtica pasada. Es cierto que resulta una inversión importante si lo que queremos es jugar principalmente pero si por algún casual tienes la A1 es evidente que disfrutarla con juegos HDR es muy recomendable.

Y poco más. Solo remarcaro que es importante realizar una calibración de la imagen para adaptarla a nuestros gustos y así sacarle el máximo partido. Y que el tiempo de respuesta no está nada mal. En líneas generales podemos decir que estamos frente a un televisor con una calidad sobresaliente. Una de esas pantallas que marca diferencias.

La pantalla es el altavoz

El sonido siempre ha sido un punto conflictivo. Es complicado encontrar televisores que sin sacrificar grosor logren un sonido claro y consistente. En el caso de la Sony A1 el fabricante japonés ha logrado una muy buena experiencia auditiva.

Para empezar, en la parte trasera, vamos a encontrar un subwoofer en su peana/soporte. Luego, a través de unos accionadores la pantalla se va a convertir en un altavoz gigante.

Esos accionadores que están en la parte trasera del televisor hacen vibrar la pantalla, creando un sonido envolvente. Bueno, no es 100% envolvente pero sí es verdad que la experiencia que genera está por encima de muchas propuestas de gama alta del mercado.

No hay dudas de que con un Home Cinema 5.1 o 7.1 se disfrutará más, incluso con una buena barra de sonido, pero lo cierto es que puedes apreciar mejor el sonido de películas y series con los altavoces que incluye el televisor de Sony.

Acoustic Surface, nombre de la tecnología innovadora que Sony ha puesto en este A1, pone en muy buena posición a este Sony A1 si el sonido que ofrece de serie un televisor es algo que te importa. Si no lo es tanto, ya sabrás qué tipo de soluciones existen.

Un diseño para indicar que es un televisor especial

Esta vez hemos dejado el diseño casi para el final a pesar de ser lo primero que nos llamará la atención. Ser el primer gran televisor con tecnología OLED no era suficiente si en diseño no destacaba. Por ello, Sony decidió que fuese diferente al resto de sus actuales gamas aunque manteniendo la esencia.

Con marcos reducidos y un panel muy delgado, que destacan la imagen por encima de todo, lo llamativo de este televisor está en la parte trasera. Allí vemos un soporte o peana a modo de caballete donde se integra la electrónica, conexiones, subwoofer y resto de componentes.

Dicho soporte es elegante, permite gestionar también los cables de forma organizada y el único pero es que implica cierta inclinación de la pantalla hacia atrás. Lo que nos obliga a colocarla en un mueble o mesa de poca altura si queremos mantener esa visión perpendicular.

Claro que en dicha trasera a muchos les llamará la atención esa pieza que atraviesa horizontalmente la pantalla. Pues bien, aquí es donde se esconde parte de la innovación de este televisor y el sistema Acoustic Surface antes mencionado.

En sus extremos hay un par de actuadores que mediante vibración consiguen que la pantalla se convierta en un altavoz gigante. Logrando un sonido detallado que en conjunción con el subwoofer ofrecen una experiencia muy satisfactoria.

Por lo demás, lo que tenemos a nivel global es un producto altamente atractivo. Tal vez difícil de encajar en algunos salones pero al que nadie diría no. Y si queremos colocar el televisor en la pared podremos hacerlo. Si lo hacéis recordad configurar el sonido para dicha opción y así mejorar el rendimiento.

Android TV como solución Smart TV

La solución Smart TV de Sony para sus televisores desde hace ya un tiempo es Android TV. El sistema operativo de Google para uso en televisores ofrece una interfaz bien organizada aunque requiere acostumbrarse. Pero por el número de aplicaciones y utilidad de las mismas merece la pena hacerlo.

Junto Android TV, solución de la que ya hemos hablado largo y tendido, Sony acompaña al televisor con sus propias opciones de grabación de contenido en memorias externas, reproductor multimedia así como una barra para descubrir contenido que ver.

Y como dije en el análisis de la Sony XE93, mi mayor crítica está con el control remoto. El mando que incluye Sony incluso en este televisor sigue haciendo uso del puerto infrarrojos para comunicar a excepción del audio que capta por el micrófono y envía vía bluetooth.

No entro en sus formas pero recurrir a conexión bluetooth u ofrecer dos mandos como suele hacer Samsung en sus teles de gama alta sería lo mínimo. Porque un mando por bluetooth con las opciones básicas de cambio de canal, volumen, acceso a Smart TV y cambio de fuente de entrada sería lo ideal, a la par de más cómodo.

La opinión de Xataka

Sony A1 es un televisor especial. Una apuesta no sólo por la tecnología OLED sino también por el diseño. Elementos que lo hacen único y reservado para un público concreto. El cual además puede hacer frente a lo que cuesta: 3.999 € para el modelo de 55 pulgadas y 5.999 € para el de 65 pulgadas.

A nivel de imagen la calidad que ofrece es sobresaliente y el sonido también sube posiciones frente a opciones tradicionales. Con una barra de sonido o equipo Home Cinema mejora pero de partida la experiencia es mejor que en otros televisores.

Android TV aporta valor suficiente para disfrutar de una experiencia Smart TV muy completa y agradable. De modo que en conjunto estamos frente a uno de los mejores televisores del mercado. Un duro competidor para la gama alta OLED de LG que hasta ahora apenas tenía rival.

El único gran inconveniente, como no, es el precio. Pero en la actualidad, viendo los costes de producción, la problemática a la hora de fabricar paneles OLED de grandes dimensiones y otros extras como el transporte hacen que sea el que es. Pero si podéis daros el capricho de comprarla vais a disfrutarla mucho.