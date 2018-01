Sony OLED AF8 y XF90, primeras impresiones: los televisores 4K alcanzan su madurez

Sony presentó en el CES 2018 una gran cantidad de dispositivos. Desde móviles como los nuevos Xperia XA2, barras de sonido, proyectores y hasta devolvió a la vida al mítico Aibo. También nos mostró una renovación de sus televisores 4K HDR para 2018, cuya principal novedad es la Sony OLED AF8. Hemos podido probarlas durante nuestra estancia en Las Vegas y aquí os traemos nuestras impresiones de los nuevos televisores.

En esta feria se han mostrado muchas televisiones. Algunas de ellas no estarán disponibles hasta dentro de un tiempo pero otras como las del portfolio de Sony llegarán a las tiendas a partir del mes de marzo-abril.

Precisamente por ser un producto que muchos usuarios podrán comprar estamos más interesados en ver qué es lo que ofrece. Aunque como veremos los cambios son principalmente a nivel de diseño ya que la calidad de imagen superior se la reservan para más adelante con el salto a la resolución 8K y los nuevos procesadores.

Probamos los nuevos televisores 4K de Sony para 2018

Para poner un poco de contexto, hasta la fecha el fabricante japonés únicamente tenía en el mercado un televisor OLED, la A1. Por debajo de su modelo insignia encontramos la ZD9, el LCD más avanzado e incluso superior al OLED en algunos aspectos como el brillo. Y en tercer lugar ya tenemos toda la gama de televisores, que en 2017 iban por las letras XE.

¿Qué presentó entonces Sony durante el CES 2018? Por un lado la gama XF, que como su letra indica es la renovación tradicional de cada año. El modelo más potente será el XF90. Por otro lado llega la Sony AF8, un televisor OLED difícil de ubicar ya que inaugura una nueva línea de televisores. Tal y como nos comenta la propia Sony, esta AF8 (A8F en EEUU) mantiene la calidad de imagen mostrada en su anterior OLED pero con un diseño plano más delgado. Perdemos esa exclusividad que transmite la A1 y se ubica por tanto un paso por debajo pese a ser muy parecidas.

En el momento que la A2 (o equivalente) se presente todo encajará mejor. Esta AF8 será la OLED más asequible, justo por debajo de la A1 en el catálogo de Sony pero todo igual salvo por el diseño, un intento de ampliar el repertorio de OLEDs pero sin perder características relevantes por el camino.

Sony TV OLED AF8 Panel OLED disponible en 55" y 65" Resolución / HDR Ultra HD (3840x2160) con soporte DCI-P3

HDR 10 / HLG / Dolby Vision Procesador de imagen 4K HDR Processor X1 Extreme

4K X-Reality Pro

TRILUMINOS Sonido Acoustic surface.

Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Pulse. Smart TV Android TV 7.0 Nougat

Sony nos presenta la gama de televisores 4K para 2018, cuya principal novedad es la nueva AF8. Una televisión OLED con una calidad equivalente a la A1 pero un diseño menos vanguardista que conllevará un precio más reducido.

Kazuo Hirai, CEO de Sony, durante la presentación de la nueva serie AF8 OLED en el CES 2018.

Los nuevos modelos vienen con Android TV 7.0 Nougat compatible con Google Cast. Y aunque no pudimos probar su software sí nos han confirmado que la actualización a Oreo todavía no está lista para ser mostrada oficialmente pero llegará próximamente. Esperan que para la puesta a la venta puedan dar buenas noticias a sus compradores en forma de nueva versión de Android aunque desgraciadamente el soporte y ritmo de Sony a nivel de actualizaciones no es para estar muy orgulloso.

Otro punto destacado de los televisores Sony para 2018 es que los modelos compatibles llegarán con el soporte activado para Dolby Vision y Google Assistant. Un asistente que por cierto ha sido uno de los protagonistas del CES 2018.

La tecnología OLED es otro punto donde Sony está invirtiendo mucho y de hecho ya tenemos rumores que pretenden implantarlo también en sus futuros móviles. OLED 4K HDR a más niveles. Con la AF8 no solo tenemos la expansión de estos paneles, sino que se amplía la apuesta por el procesador X1 Extreme, la tecnología Acoustic Surface y un diseño que intenta ser lo más minimalista posible. Vamos a verlo.

Sony amplía su oferta OLED con un diseño más tradicional (y menos premium)

Lo Sony OLED A1 sorprendió a propios y extraños por tener un diseño arriesgado, innovador y muy llamativo. Un soplo de aire fresco en un sector, el de las televisiones, que suele ofrecer casi siempre el mismo aspecto. Con la AF8 se pierde ese diseño de vanguardia y se opta por uno más tradicional, uno que a ojos de la mayoría de usuarios es más cercano a su idea mental de televisor.

Tenemos un televisor con una pantalla OLED igual de fina pero esta vez es totalmente plana, sin ese ángulo vertical de 5º. También se ha añadido un pie plateado central que ocupa 255mm desde el fondo de la tele hasta adelante, pero que a la práctica ganamos de espacio 84mm respecto a la A1. Si bien es cierto que se pierde esa sensación de todo pantalla, nos sigue pareciendo bastante elegante.

La AF8 está enfocada para quienes busquen un televisor plano. Se elimina la inclinación con lo que ya no tendremos reparos en intentar colgar la TV en la pared.

Igual de fina que la OLED A1, pero con un pequeño pie central y sin ángulo de inclinación.

Las conexiones siguen estando ocultas con el sistema de gestión de cables trasero pero en este apartado también ganamos, ya que se puede acceder más fácil a los HDMI, USB, etc.

Pero sin duda el cambio a nivel de diseño está en que Sony por fin nos ofrece un modelo que encaja mejor al colgarla en la pared. Es compatible con soportes VESA y una vez colocada se queda a una distancia de 76mm de la pared, 31mm menos que en la A1 que debido al gran subwoofer trasero quedaba demasiado separada.

Acoustic surface: la tecnología de sonido ahora también funciona en un diseño más delgado

Una de las tecnologías que más ha dado que hablar en el CES ha sido 'Acoustic Surface', que ya vimos por primera vez en la A1. Se trata de un sistema por el cual el sonido sale de la pantalla. No tenemos altavoces estándar, sino que a través de vibraciones de dos activadores traseros se puede crear un sonido muy limpio y fidedigno. Es un buen sistema para la creación de agudos, aunque para los graves se opta por un subwoofer propio atrás. Aquí la mejora de la AF8 consiste en que se ha reducido el ancho del subwoofer trasero, por lo que se sigue ofreciendo esta tecnología de sonido en un formato más estrecho.

Sony implementa ClearAudio+, ClearPhase, DSEE y S-Force Surround: toda una serie de tecnologías, herramientas y algoritmos para mejorar la fidelidad de la música. Aunque echamos de menos la certificación Dolby Atmos que sí poseen algunas de sus barras de sonido o televisores de la competencia.

El sonido sale de la pantalla. Podía parecer un experimento, pero este innovador sistema quiere convertirse en una seña de identidad de las OLED de Sony. En la AF8 se ha cambiado el tamaño del subwoofer para adaptarse al nuevo diseño.

Para quienes estén preocupados debo decirles que la vibración de Acoustic Surface es completamente inapreciable. Está pensada para no afectar a la imagen incluso con el volumen al máximo, aunque en este caso durante el evento no pudimos comprobarlo. La tranquilidad de todos los presentes lo agradeció.

El procesador marca las diferencias en calidad de imagen

Pero vayamos a lo importante. ¿Cómo se ve la nueva OLEF AF8? Es difícil determinarlo en base a los vídeos de demostración, ya que en general suelen estar en modo dinámico que potencia la saturación y el brillo. Tampoco sabemos cómo se comporta en las diferentes situaciones de luz. Pero a primera vista, lucía espectacular, con negros profundos, colores realistas y un brillo bastante correcto para ser una pantalla OLED.

La Sony AF8 incorpora los últimos paneles OLED, el mismo procesador X1 Extreme que ya teníamos en la A1 y una calibración pensada para ofrecer los colores que mejor se adaptan al contenido que el director de cine quiere ofrecer o los tonos más parecidos a la realidad. Aquí influyen toda una serie de factores que hace muy complicado valorar una televisión respecto a otra, sobre todo si no las tenemos al lado.

Sony lo apuesta todo al procesador X1 Extreme para diferenciarse de su competencia. No pueden competir con sus propios paneles, pero sí intentar calibrarlos mejor.

Con el X1 Extreme tenemos un procesamiento de imagen superior en un 40% respecto al X1 que encontramos en gran parte de la gama media-alta de 2017. Aquí se aplican toda una serie de algoritmos como el 'Object-based HDR remaster' para resaltar los contornos de cada objeto, 'Dual database processing' para reducir el ruido o 'Super Bit Mapping 4K HDR' para mejorar los degradados.

Otros fabricantes también están apostando este año por procesamientos avanzados de imagen como es el caso de LG y sus nuevos Alpha 9 Intelligent Processor, donde la nueva LG C8 se postula como el rival directo de esta Sony OLED AF8.

El cristal de la OLED AF8 sigue reflejando ligeramente pese a ser plana. Aunque más allá de la inclinación, esta OLED AF8 iguala en calidad de imagen a la A1, que si sigue siendo la referencia del fabricante es principalmente por el diseño.

En 2015 Sony presentó su procesador X1 4K HDR, en 2017 llegó el X1 Extreme que este año vemos extenderse a más modelos. Pero en el CES 2018 también nos han anticipado el nuevo X1 Ultimate, con capacidad de controlar resoluciones 8K y ofrecer el máximo de la especificación HDR con hasta 10.000 nits. Un nivel de procesamiento que todavía tardará en llegar.

Sony XF90: el modelo más avanzado con panel Full-array LED

El diseño de la serie XF90 ha cambiado bastante. Ahora tenemos dos patas plateadas inclinadas para ajustarse al diseño de las barras de sonido.

La Sony OLED AF8 se sitúa un peldaño por debajo en precio de la A1, pero ofrecen prácticamente la misma calidad de imagen, sin embargo en la nueva Sony XF90 sí hay bastante diferencia con la ZD9 en cuanto a mejor LED TV.

En mercados como Europa existe la XE93, pero en muchos otros el modelo XE90 era el tope de gama LED. Esta XF90 es la actualización de uno de los televisores con mejor calidad/precio de Sony.

Se mantiene la tecnología Full-array LED que ofrece niveles de negros y contraste bastante buenos pero se añade por primera vez el mismo procesador X1 Extreme que ya hemos visto en la AF8. Esto representa una novedad importante y es que Sony no solo expande los OLED a precios más asequibles, sino que incorpora el X1 Extreme a la serie 90.

El procesador X1 Extreme cumple un año y llega a la gama alta de televisores LED. Tenemos soporte Dolby Vision, un contraste excelente, nueva tecnología de movimiento y un cambio de diseño para potenciar otros productos que quizás podrían haberse ahorrado.

Con este movimiento se añade soporte a Dolby Vision y se mejora ligeramente el contraste. Seguimos teniendo bastante clouding, sobre todo en comparación con las OLED pero por otra parte se ha mejorado el procesamiento del movimiento con la incorporación del X-Motion Clarity.

Para que el cerebro interprete las imágenes más fluidas, en vez de añadir LEDs negros de golpe se aplican solo en las zonas que más nos interesan. Se consigue el mismo efecto de movimiento pero sin perjudicar el brillo de la imagen.

Otro cambio en la serie XF90 es a nivel de diseño. Abandonamos el pie plateado central y pasamos a un sistema de doble pata. Con el mismo toque plateado y pensada para encajar con las nuevas barras de sonido, pero personalmente lo encuentro demasiado contundente y prefería la elegancia que teníamos antes con el pie central. Los que sigan prefiriendo la anterior forma deberán apostar por la AF8.

Más allá de los dos modelos de televisión de gama alta también se ha renovado el portfolio de televisores de gama media, con la incorporación de las nuevas XF85 y XF80. Estarán disponibles en diversos tamaños y su cambio principal respecto al año pasado sobre todo es a nivel de diseño.

Sony Serie XF90 Sony Serie XF85 Sony Serie XF80 Tamaño 75, 65, 55 y 49 pulgadas 85, 75, 65, 55 y 49 pulgadas 55, 49 y 43 pulgadas Panel FullLED LED LED Motor de Imagen HDR 4K X1 Extreme HDR 4K X1 X-Reality PRO 4K Android TV 7.0 Nougat 7.0 Nougat 7.0 Nougat HDR HDR10, Hybrid Log-Gamma y Dolby Vision HDR 10 / HLG HDR 10 / HLG Diseño Ultraplano con gestión de cables Ultraplano con gestión de cables Ultraplano con gestión de cables X-tended Dynamic Range PRO y X-Motion Clarity Sí No No

Los televisores 4K HDR siguen mejorando, pero las novedades se dejan para el 8K

Quizás pequé de inocente, pero cuando viajé al CES esperaba ver la nueva Sony OLED A2 o quizás la ZD10. Sin embargo ni Sony ni ninguna otra compañía tiene todavía preparadas estas televisiones. Habrá que esperar como mínimo unos meses más para que el 8K y la nueva generación de teles super premium llegue a nuestros los salones.

Lo que sí me ha gustado es volver a poner los pies en la tierra. Como fans de la tecnología muchas veces buscamos la mayor innovación pero también es importante que las mejores prestaciones vayan llegando a televisores más asequibles. Con la AF8 Sony ofrece un nuevo modelo de OLED más económico, pero no lo hace a costa de sacrificar funcionalidades ni calidad.

Sin embargo quizás esperábamos más diferencias respecto a la A1, alguna otra novedad además del diseño que permita que la AF8 brille con luz propia. Sony ha sido de nuevo conservadora y básicamente ha aprovechado la bajada de precios del OLED para crear una nueva gama. Habrá que ver hasta que punto fagocita a los modelos avanzados LED o si logra crear su propio público ofreciendo algo diferente.

Sony pone su granito de arena en la democratización de las pantallas OLED. Se trata de un buen momento para comprar un televisor 4K de alta gama, ya que los precios empiezan a ser competitivos, hay muchas opciones y la tecnología está más que probada.

Mientras tanto un televisor como la XF90 puede ser una gran compra. El OLED parece destinado a ser la tecnología dominante los próximos años, con permiso de Samsung, pero ahora mismo un FullLED avanzado ofrece unos niveles de brillo y contraste más que convincentes. Una tecnología que sabemos cómo funciona y que además llega ya con Dolby Vision, una certificación HDR que a Sony se le está resistiendo pero parece decidida a apostar por ella.

