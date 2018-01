Panasonic estrena nuevos televisores OLED con algo que han llamando "metadatos dinámicos HDR10+"

El CES 2018 arrancó con todo y como ya se ha visto en años anteriores, la apuesta está en los televisores que no dejan de estrenar tecnologías que al final buscan actualizar y mejorar lo que ya conocemos. En este caso es el turno de Panasonic, quien renueva su línea de televisores OLED que conocimos por primera vez en 2017.

Mientras que marcas como LG y Samsung apuestan por inteligencia artificial y diseños extremadamente delgados, Panasonic invierte esfuerzos en proporcionar una calidad de imagen profesional al aliarse con Hollywood Deluxe, lo que, según la compañía, le permitirá ofrecer imágenes fieles para los estándares cinematográficos.

Calidad cinematográfica y sonido de alta fidelidad

En total estamos hablando de cuatro nuevos modelos en dos gamas: EZ1000 de 77 pulgadas y FZ950 y FZ800, ambas disponibles en 65 y 55 pulgadas.

En todos lo modelos tenemos el estreno del nuevo procesador HCX 4K, el cual llega para mejorar las imágenes HDR sobre OLED, además de proporcionar un mejor contraste y gama de color. Según Panasonic, dicha gama de color abarca mil millones de tonos, lo que permitiría mostrar el 100% del espacio de color DCI.

El procesador HCX también incorpora tablas profesionales 3D LUT (Look Up Tables), las cuales son usadas por las casas productoras de Hollywood y sirven para ofrecer colores precisos aprovechado las capacidades del panel. Con esto, se corregirían los espacios de color y las películas serían mostradas como el autor las creó en el proceso de postproducción, es decir, el panel no afectaría la reproducción original de la cinta, que es algo que ocurre habitualmente en los televisores, más si no están calibrados de forma correcta.

Adicional a esto, las gamas FZ950 y FZ800 incorporan configuraciones de calibración Imaging Science Foundation (isf), nuevos puntos de calibración, 2,55% de luminancia, y son compatibles con el software Portrait Display’s CalMAN con funcionalidad AutoCal, lo que significa que los conocedores en cuanto a calibración y amantes de la imagen podrán realizar una gran cantidad de ajustes para todo tipo de ocasiones.

¿Metadatos dinámicos HDR10+?

Como no podíamos dejar de lado esos términos rimbombantes, las nueves teles de Panasonic también tienen el suyo y son los "metadatos dinámicos HDR10+", que no es otra cosa que tecnología que ayudará a aprovechar el rango dinámico de las imágenes aun si la fuente original no cuenta con la certificación.

Según Panasonic, con esta tecnología se están anticipando al futuro, ya que sus teles serán capaces de dar soporte a futuros estándares de HDR que aún no han sido anunciados y ser compatibles con dispositivos que estrenen dichas mejoras.

Los cuatro televisores son compatibles con los estándares HDR10 y HDR10+, además de contar con certificación Ultra HD Premium y THX. Adicional a esto, Panasonic añadió el optimizador 'Dynamic Scene' y un Auto HDR Brightness Enhancer, que está dirigido al usuario promedio que no busca meterse en complicadas configuraciones y calibraciones, ya que su trabajo es precisamente analizar las imágenes y mostrar la mejor calidad posible de forma automática.

"Tuned by Technics" el audio hi-res de Panasonic

Si tenemos una tele con lo mejor en cuanto a calidad de vídeo, era obvio que no se podía descuidar el audio, y aquí Panasonic ha decidido apostar por tecnología de la casa con "Tuned by Technics", el cual está pensado para ofrecer buenos niveles de audio sin saturación tanto para películas como para gaming.

Dicha tecnología consiste en un altavoz dinámico dividido en ocho unidades de altavoces múltiples. Esto significa que en un solo altavoz tenemos cuatro woofers grandes, cuatro squawkers y dos tweeters, más un radiador pasivo cuádruple para aumentar los graves. Con esto, tenemos un aumento del 40% de audio respecto a la gama del año anterior pero sin aumentar el tamaño o cambiar de diseño.

Televisores OLED 2018 de Panasonic, precio y disponibilidad

Los cuatro televisores de Panasonic estarán disponibles durante la primera mitad de 2018 en Europa y Estados Unidos. Los precios aún no han sido anunciados pero cuando tengamos más información actualizaremos esta entrada.

