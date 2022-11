Twitter afronta un escenario económico "desolador". Y Musk parece dispuesto a cualquier cosa para no perder

Hace dos semanas que Elon Musk se convirtió en dueño de Twitter. Prometía curvas, y las curvas han llegado. De hecho, quizás están siendo demasiadas.

Twitter está fatal. "El panorama económico que se avecina es desolador". Fue según Bloomberg el mensaje principal de Elon Musk a los empleados de Twitter en el primer correo electrónico en el que se dirigía a su plantilla. Según The New York Times, la empresa está en números rojos y tiene un cash flow negativo de varios miles de millones de dólares.

Planes a grandes rasgos. El objetivo es recortar gastos y comentó que la plantilla está sobredimensionada incluso después de sus polémicos despidos de los pasados días. Los que se han quedado, explicaban en Bloomberg, deberán volver a la oficina y trabajar allí al menos 40 horas a la semana.

Para lograr crecer, advirtió, necesitaban depender menos de la publicidad (90% de los ingresos) e impulsar las suscripciones —ya lo están intentando con la nueva y polémica suscripción de Twitter Blue que antes costaba 3 dólares y ahora cuesta 8— para que supongan el 50% de esos ingresos. No solo eso, explicó. "La prioridad absoluta es encontrar y suspender cualquier bot, troll o spam".

Twitter Bank. En el mensaje de ayer a sus empleados, Musk habló de un nuevo proyecto: convertir a Twitter en una especie de banco. Según sus comentarios, cada usuario verificado (parece que solo ellos) tendría un balance con el que podría enviar dinero a cualquier parte del sistema.

Eso plantea opciones como la de dar propinas a otros usuarios o pagar por vídeos en el teórico muro de pago que prepara la plataforma. Hay escollos operativos, legales y regulatorios importantes, pero este podría ser el primer gran paso de esa superapp llamada "X" estilo WeChat de la que Musk lleva tiempo hablando.

Sin responsables de su seguridad. Como indican en el NYT, Lea Kissner —que lo confirmó oficialmente—, Damien Jieran y Marienne Fogarty dimitieron el miércoles. Los tres eran los grandes responsables de la seguridad, la privacidad y el cumplimiento de la normativa en Twitter, y esas bajas han dejado a la empresa con un agujero enorme en un área especialmente preocupante y que le podría salir muy (pero que muy) cara a Twitter.

Cuidado con las novedades, Sr. Musk. Twitter y otras plataformas tienen mucho cuidado al lanzar nuevas características. Tanto la seguridad como la privacidad deben ser analizadas meticulosamente para evitar multas de la Federal Trade Commission (FTC), el organismo que regula este segmento en EEUU. A sus responsables no les tiembla el pulso: ya le pusieron a Facebook una multa de 5.000 millones de dólares por lo mismo, y si algo debe evitar Twitter son multas multimillonarias.

Escrutinio regulador a Twitter. Douglas Farrar, portavoz de la FTC, explicó que "estamos siguiendo los últimos acontecimientos en Twitter con gran preocupación". Este organismo ya "le dio un toque" a Twitter en 2011, indicando que la empresa debe realizar análisis y evaluaciones de privacidad antes de realizar cambios en el producto.

In 2011, Twitter agreed to a 20-year FTC consent order over its data security practices. In May, FTC fined Twitter $150MM for violating the 2011 order & issued a modified order. If Twitter so much as sneezes, it has to do a privacy review beforehand.