Twitter ha lanzado una nueva etiqueta “Oficial” para distinguirla del check azul. Pero Musk la ha eliminado tras unas pocas horas

Después de muchas idas y vueltas, Elon Musk finalmente compró Twitter hace poco más de dos semanas. En este corto lapso de tiempo, algunas de las ideas que había tenido el empresario antes de cerrar la operación empezaron a tomar forma, siendo una de ellas la verificación de cuentas.

A principios de este año, Musk había propuesto (en un tuit ya eliminado) ofrecer la insignia azul de verificación a todos aquellos usuarios que pagaran por Twitter Blue. La idea de esto, según el empresario, era hacer más fácil la tarea de separar las cuentas falsas de las reales para luchar contra los bots.

Lo cierto es que las nuevas funciones en la que está trabajando Twitter parecen estar cambiando casi en tiempo real. Al momento de escribir este artículo, el nuevo Twitter Blue ni costará 2 dólares ni solo ofrecerá la insignia de verificación azul. Costará 8 dólares y llegará con ventajas adicionales para los suscriptores.

Twitter tuvo, por unas horas, dos insignias de verificación

Entre tantos dimes y diretes es normal que los usuarios de la red social estemos un poco confundidos. Pero hay más. Twitter está cambiando su esquema de verificación. Por solo unas horas, hubo dos insignias de verificación, la de los suscriptores de Twitter Blue y otra “Oficial” acompañada de una etiqueta.

La directora de gestión de productos de Twitter, Esther Crawford, había anunciado los cambios en la red social como una respuesta a las preocupaciones de los usuarios sobre la posible suplantación de identidad con las insignias verificadas de Twitter Blue. La novedad, no obstante, solo permaneció activa unas pocas horas. Esta tarde Elon Musk tuiteó que "la había matado".

I just killed it — Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2022

La idea que estuvo probando Twitter consistía en introducir una pequeña insignia de verificación que llegaba acompañada de la etiqueta Official. Se trataba de una forma de verificación que, según palabras de Crawford, “no se podía comprar” y estaba reservada para empresas, cuentas gubernamentales, medios de comunicación, figuras públicas, entre otros.

Por su parte, los suscriptores de Twitter Blue recibirían una insignia de verificación que no incluiría verificación de identidad, pero brindaría acceso a las funciones anunciadas por Elon Musk hace unos días, como prioridad en las respuestas, menciones y búsquedas “para vencer el spam”.

Crawford había señalado que no todas las cuentas previamente verificadas obtendrían la etiqueta “Official”, así que quedaba por ver cómo actuarían en este sentido. Algunas cuentas relevantes como las Reuters, The Verge y Marques Brownlee mostraron por algunas horas la insignia pequeña acompañada de la etiqueta "Official".

Como decimos, el desarrollo de las nuevas funciones de Twitter se va produciendo en tiempo real. Bajo la dirección de Elon Musk, al menos por ahora, parece que esa será la norma. "Tenga en cuenta que Twitter hará muchas tonterías en los próximos meses. Mantendremos lo que funciona y cambiaremos lo que no", ha dicho el empresario.

Por lo pronto, en relación a los esfuerzos para combatir los bots en la plataforma, Yoel Roth, el jefe de seguridad e integridad, ha dicho que aumentarán la revisión de las cuentas con Twitter Blue activo, enfocándose en la suplantación de identidad.

En este sentido, Twitter dice que podrá quitar la insignia de verificación azul de Twitter Blue a los suscriptores que violan las reglas de la red social, incluidas, las reglas sobre spam, evasión de prohibiciones y suplantación de identidad. Queda por ver cómo evolucionarán los cambios que Elon Musk tiene en mente para la red social y, sobre todo, cuál será la respuesta de los usuarios.

Imágenes: Twitter

