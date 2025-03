En plena pugna con EEUU por la supremacía mundial, China ha dado un golpe sobre la mesa de 55.000 millones

El esfuerzo que están haciendo los fabricantes de equipos de litografía chinos para desarrollar sus propias máquinas de vanguardia es titánico. Y, como cabe esperar, el Gobierno de Xi Jinping está respaldando a estas empresas con subvenciones multimillonarias. De hecho, a principios de septiembre de 2023 aprobó una partida de nada menos que 41.000 millones de dólares destinada, precisamente, a las compañías que producen los equipos involucrados en la fabricación de los circuitos integrados.

Los logros ya están llegando, y son notables. SMIC y Huawei han apostado, al menos por ahora, por refinar sus procesos litográficos y optimizar las máquinas de litografía UVP (ultravioleta profundo) fabricadas por ASML que ya tienen en su poder. Otras compañías, sin embargo, han optado por desarrollar sus tecnologías de integración apoyándose en los nuevos equipos que Naura Technology, AMEC (Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China) o Piotech Inc. han puesto a punto. Este es el camino que está siguiendo Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC), el mayor fabricante de chips de memoria de China.

Para China no es prioritaria solo la fabricación de circuitos integrados

El Ministerio de Finanzas de China ha confirmado que los presupuestos generales del país liderado por Xi Jinping para 2025 destinan aproximadamente 55.000 millones de dólares a la investigación en el ámbito de la ciencia y la tecnología, lo que representa un incremento del 10% respecto a 2024. China solo se gasta más dinero en la industria de defensa y el pago de los intereses generados por su deuda. Durante 2024 esta partida presupuestaria se destinó principalmente al desarrollo de semiconductores, la inteligencia artificial (IA) y la exploración espacial.

China necesita tener lo antes posible sus propios equipos de litografía UVE para producir chips de vanguardia de una forma autónoma

La partida de 2025 irá a parar esencialmente a los mismos sectores que recibieron un fuerte impulso económico del Estado el año pasado, pero hay una diferencia importante que merece la pena que no pasemos por alto. La industria de los circuitos integrados recibió el respaldo de la Administración en 2024 y volverá a recibirlo en 2025. Es comprensible que sea así. Hay mucho en juego. Y es que China necesita tener lo antes posible sus propios equipos de litografía de ultravioleta extremo (UVE) para poder producir chips de vanguardia de una forma completamente autónoma y sin que las sanciones de EEUU y sus aliados tengan margen alguno de maniobra.

Los otros dos sectores a los que irá a parar esta partida presupuestaria son la IA y los ordenadores cuánticos, por lo que la industria que presumiblemente perderá algo de respaldo económico será la de la exploración espacial. El desarrollo de la IA y los ordenadores cuánticos es crucial en plena pugna con EEUU por la supremacía mundial. En IA el país gobernado por Donald Trump lleva aún la voz cantante, aunque DeepSeek está reforzando mucho la posición de China. Y en lo que se refiere a las tecnologías cuánticas los últimos hitos que ha alcanzado este país asiático le permiten mirar de tú a tú a EEUU. Será interesante comprobar cómo evolucionan estos sectores estratégicos durante 2025.

Imagen | IBM

Más información | Ministerio de Finanzas de China

