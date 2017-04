Xbox Project Scorpio vs. PS4 Pro: Microsoft verá a Sony por el retrovisor ganando en potencia y teraflops

Aunque tendremos que esperar a este verano para conocerlo, poco a poco vamos sabiendo detalles de lo que preparan en Microsoft en el terreno de las videoconsolas. Hasta el momento se sabía alguna especificación, pero hoy se ha revelado toda su ficha técnica de la mano de @DigitalFoundry. ¿Cómo queda Project Scorpio frente a sus rivales existentes?

La compañía hace un paréntesis en esa nostalgia gamer que hemos visto últimamente y promete "la consola más potente jamás fabricada". Eso sí, sin olvidarse de otros modelos anteriores y asegurando la retrocompatibilidad con Xbox One y la Xbox One S. Veamos a qué se enfrenta Sony con un cara a cara de sus consolas y las anteriores de Microsoft.

Especificaciones técnicas: Project Scorpio frente a frente con sus rivales

Project Scorpio Xbox One S Xbox One PS4 (2016) PS4 Pro Procesador CPU: AMD "Jaguar", 8 núcleos.GPU: 6 TFLOPS, AMD Radeon CPU: AMD "Jaguar", 8 núcleos.GPU: 1,31 TFLOPS, AMD Radeon CPU: AMD "Jaguar", 8 núcleos.GPU: 1,4 TFLOPS, AMD Radeon CPU: AMD "Jaguar", 8 núcleos. GPU: 1,84 TFLOPS, AMD Radeon CPU: AMD "Jaguar", 8 núcleos. GPU: 4,20 TFLOPS, AMD Radeon Memoria RAM 12 GB GDDR5 8 GB GDDR3 8 GB GDDR3 8 GB GDDR5 8 GB GDDR5 Almacenamiento 1 TB 500 GB/ 1 TB/ 2 TB 500 GB/ 1 TB 500 GB / 1TB 1 TB Dimensiones - 295 x 64 x 230 mm 333 x 79 x 274 mm 265 x 39 x 288 mm 295 x 55 x 327 mm Peso - 2,9 3,5 Kg 2,1 Kg 3,3 Kg Lector óptico BD (4K) DVD y BD (4K) DVD y BD DVD y BD DVD y BD Puertos entrada/salida - 3 puertos USB 3.0 1 puerto HDMI-in 3 puertos USB 3.0 1 puerto HDMI-in, puerto Kinect 2 puertos USB 3.1 1 puerto AUX 2 puertos USB 3.1 1 puerto AUX Conectividad - Ethernet, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.2 Ethernet, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.2 Ethernet, Wifi ac, Bluetooth 4.0 Ethernet, Wifi ac, Bluetooth 4.0 (LE) Salida A/V - Puerto HDMI (4K y HDR)Salida óptica de audio Puerto HDMI Salida óptica de audio Puerto HDMI (HDR soportado) Puerto HDMI (4K y HDR soportado) Salida óptica de audio

Pisando fuerte antes de conocerla

Aún nos faltan algunos detalles por conocer de esta consola, como por ejemplo qué diseño tendrá la caja que contendrá todos estos componentes y si se inspiran o no en la Xbox One S. De momento sabemos que los núcleos del procesador funcionan a una frecuencia de reloj mayor que la One y la PS4 Pro, a 2,3 GHz en lugar de los 1,75 GHz de la One y que los 2,1 GHz de los de la de Sony.

Pero, ¿habrá tecnología Ryzen de AMD? Esto se ha especulado y ha sonado con fuerza, pero tras los nuevos datos según Eurogamer es poco probable por motivos de fabricación. Así, las CPUs de la Scorpio integran ocho núcleos, organizados en dos clústers con un total de 4 MB de L2 caché. Unos núcleos que serán un 31% más rápidos que los de la Xbox One y con reducción de latencia.

De lo poco que hasta ahora sabíamos de manera oficial era lo que contaron en el pasado E3, donde ya afirmaron que esta tarjeta gráfica cuyo procesador gráfico cuenta con 40 "unidades de computación personalizadas" tendría una potencia de 6 TFLOPs, dejando atrás al resto de consolas en este parámetro. Para más detalle, las unidades al parecer irán a 1.172 MHz, por encima también del resto.

Project Scorpio Xbox One Xbox One S PS4 Pro Unidades de computación 40 12 12 36 Frecuencia 1.172 MHz 853 MHz 914 MHz 911 MHz

Hablando de electrónica, en la RAM suele haber un aumento numérico casi en cada generación, y lo que finalmente veremos en la Scorpio son 12 GB de memoria GDDR5 (esta vez sí), sobrepasando el umbral de 8 GB que mantenían sus predecesoras y la competencia. Destacan aquí los 326 GB/s de ancho de banda que ofrecen, superando de nuevo a la PS4 Pro (218 GB/s), la Xbox One (204 Gb/s) y la Xbox S (219 GB/s), con lo cual cabe pensar que incluso los juegos más exigentes plantearán poco problema.

No hay evolución aparente en cuanto al almacenamiento interno, siendo de 1 TB en un disco duro de 2,5 pulgadas (de momento no se ha especificado que sea SSD). Es el único dato que hay de momento, pero si la Xbox One S tenía modelo en 2 TB no sería de extrañar que finalmente lo viésemos aquí.

La consola de los 6 teraflops y el 4K nativo

Lo que también afirmaron en Microsoft es que que llegará con soporte de juegos 4K nativo gracias a que esos 6 TFLOPs darían la suficiente potencia. Se habla de resolución 4K a 60 imágenes por segundo, tanto en la grabación como en el streaming, y también estarán presentes los formatos de decodificación HEVC y VP9 (para el streaming de servicios como Netflix).

Pero lo que sigue siendo un misterio es la promesa de soporte para realidad virtual, dado que se habló de una colaboración con Oculus para usar su hardware en la nueva consola o que las HTC Vive fuesen un compañero más en el juego. Tendremos que esperar al domingo 11 de junio a las 14.00 hora local (16.00 en México y 23.00 en España) para saber esto y el resto de características si no tenemos algún teaser más hasta entonces. Y si ya pensamos en comprar una, lo único que se sabe es que estará disponible estas navidades.

