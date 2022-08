Las PlayStation VR2 ahora tienen un horizonte más claro: Sony confirma su lanzamiento para principios de 2023

Sony va soltando poco a poco la información sobre sus gafas de realidad virtual de nueva generación. La compañía nipona anunció las PS VR2 en enero de este año, poco después conocimos sus detalles técnicos y más tarde algunas funciones. Durante todo ese tiempo sabíamos que el lanzamiento estaba "cerca", pero desconocíamos su precio y fecha de lanzamiento.

Ahora, Sony nos brinda una pista más. Según ha confirmado a través de la cuenta en Twitter de PlayStation España, las PS VR2 llegarán "a principios de 2023". Por un lado, esto es una buena noticia, porque ahora tenemos una referencia más clara de fecha en la que podremos comprarla, pero también una mala para quienes imaginaban este dispositivo como un regalo para las fiestas de fin de año.

Las PS VR2, más cerca de llegar a España

Podríamos pensar de que las PS VR2 llegarían a España a principios de 2023, pero quizá tiempo antes a otros mercados, pero esto no será así. Sony también ha compartido el mismo mensaje en sus cuentas en redes sociales para Estados Unidos, Japón y Reino Unido. Es decir, las gafas de realidad virtual llegarán a los mercados más importantes al mismo tiempo, es decir, a principios de 2023.

Queda esperar para conocer su precio de lanzamiento. Podemos tomar como referencia el precio de las gafas de realidad virtual de primera generación. Estas se lanzaron originalmente a 399 euros, aunque la compañía más tarde aplicó una rebaja de 100 euros, dejando el precio en 299 euros. En este sentido, podríamos ver un movimiento similar con las PS VR2.

Las PS VR2 serán compatibles con PlayStation 5 y funcionarán conectadas a la consola a través de un cable USB-C. Con sus pantallas ofrecerán resolución 4K y funcionarán co una tasa de refresco de 90 o 120 Hz. A nivel de funcionalidad, tendrán cámaras incorporadas que permitirán rastrear los movimientos del usuario y ofrecer "visión exterior", por ejemplo, para encontrar los mandos.

En relación a los mandos, estos tendrán retroalimentación háptica, gatillos adaptables, seguimiento de precisión y detección táctil de los dedos. La compañía promete que serán el complemento perfecto para la experiencia inmersiva de las PS VR2, que se espera que cuenten con más de 20 juegos importantes cuando lleguen al mercado, entre ellos, 'Horizon Call of the Mountain' y versiones VR de 'No Man’s Sky' y 'Resident Evil Village'.

