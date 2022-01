Sony anuncia PlayStation VR2, 4K HDR con pantalla OLED en su nueva apuesta por la realidad virtual para PS5

Sony sigue apostando por la realidad virtual en los videojuegos como una de sus tecnologías distintivas, y ha anunciado el PlayStation VR2. Lo ha hecho sin mostrar su diseño y sin dar demasiados datos sobre el sucesor de PlayStation VR, solo un logotipo y sus primeras especificaciones, por lo que para ver el diseño todavía tendremos que esperar.

Lo que está claro es que Sony sigue apostando por esta tecnología como una de las que diferencia la PlayStation 5 con el resto de consolas, puesto que ni Nintendo ni Microsoft parece haber decidido entrar todavía en la realidad virtual. A continuación te diremos los primeros detalles que conocemos tras el anuncio de Sony.

Ficha técnica de PlayStation VR2

Pantalla OLED

Frecuencias de 90 Hz y 120Hz Resolución 2000 x 2040 por ojo Campo de visión 110 grados aprox Separación de lentes Ajustable Sensores Sensor de movimiento: sistema de detección de movimiento de seis ejes, giroscopio de tres ejes, y acelerómetro de tres ejes



Sensor Infrarrojo de proximidad Cámaras 4 cámaras para el seguimiento de los cascos y el mando PlayStation VR2 Sense



Cámara de infrarrojos para seguimiento ocular por ojo Retroalimentación Vibración en los cascos Audio Entrada: micrófono incorporado



Salida: conector para auriculares estéreo Conexión USB de tipo C

Primeros trazos de la next gen de realidad virtual

Sony ha presentado su nuevo sistema VR sin desvelar su diseño, aunque sí nos ha enseñado sus especificaciones principales. En ellas, vemos que siguen apostando por el OLED en la pantalla, aunque ofreciendo una resolución de 2000 x 2040 por ojo. Esto supone una gran mejora con respecto al 960x1080 que ofrecía por ojo en su anterior sistema.

Con ello, Sony asegura que los juegos que lancen para este sistema se verán con resolución 4K y tecnología HDR, pudiendo alcanzar unas frecuencias de 90 o 120fps dependiendo de cada juego. En el campo de visión, tenemos una pequeña mejora pasando de 100 a 110 grados.

La otra gran mejora que han anunciado es que PS VR2 será mucho más fácil de conectar a la consola, y solo tendrás que conectar un solo cable. Además, el casco y los mandos incluirán sistemas de detección de movimiento para simplificarlo todo al máximo, aunque habrá que esperar a ver el diseño para sacar conclusiones definitivas.

Por último, Sony también ha dado otros detalles, como que los cascos tendrán un sistema de rastreo ocular para saber en qué dirección estamos mirando para no depender solo de los gestos de la cabeza a la hora de mostrarnos contenido. También tendrán audio 3D para intentar mejorar al máximo la sensación de inmersión.

Especificaciones del mando PlayStation VR2 Sense

Botones Derecha: botón PS, botón Opciones, botones círculo / X, botón R1, R2 botón, Stick derecho / botón R3



Izquierda: botón PS, botón Crear, botones triángulo / cuadrado, el botón L1 , Botón L2, Botón Joystick izquierdo / L3 Detección de movimiento Sensor de movimiento: Sistema de detección de movimiento de seis ejes (giroscopio de tres ejes + acelerómetro de tres ejes)



Sensor capacitivo: Detección del tacto de los dedos LED IR: Seguimiento de posición Retroalimentación Retroalimentación háptica

Efecto de disparo en los botones R2 / L2 Puerto USB de tipo C Conectividad Bluetooth 5.1 Batería Batería recargable de ion litio incorporada

El pasado marzo, Sony anunciaba los mandos de sus futuros equipos VR de PlayStation, y esta es la única imagen que tenemos de ellos a falta de que realicen la presentación oficial. Se trata de los PlayStation VR2 Sense, cuya principal baza será usar una tecnología háptica similar a los DualSense para trasladarte sensaciones de la partida a las manos, así como los gatillos adaptativos, que complementarán el sonido 3D que tendremos en los cascos.

Los mandos se comunicarán de forma inalámbrica a través de Bluetooth, y contarán con una batería recargable de la que todavía no sabemos la capacidad. También tendrán todos los sensores necesarios para poder registrar con precisión nuestros movimientos.

Horizon Call of the Mountain será el primer juego en llegar

Por último, también se ha anunciado el que será el primer juego en estrenar la realidad virtual de nueva generación. Se trata de 'Horizon Call of the Mountain', y estará ambientado en el mundo de 'Horizon Zero Dawn' y 'Horizon Forbidden West'. El juego se encargará de expandir el universo con una aventura especialmente creada para la realidad virtual, y que está siendo desarrollada por Guerrilla y Firesprite.

De momento, del juego no hemos visto más que una pequeña puesta en escena, pero es seguro que dentro de poco tiempo empezaremos a saber más detalles. Lo que sí sabemos es que en la aventura controlaremos en primera persona a un nuevo personaje creado para este juego, aunque podremos encontrarnos con Aloy durante la partida, la protagonista de los juegos principales.