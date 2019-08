Guía de compra de gafas de realidad virtual: 16 modelos para todas las expectativas, necesidades y presupuestos

Ahora que ya sabemos qué hace falta para disfrutar de la realidad virtual, es momento de elegir el modelo de gafas o casco que se ajusta a nuestras necesidades, expectativas y presupuesto. La realidad virtual lleva años con nosotros, pero nunca habían existido tantas opciones que nos permitan satisfacer la pregunta: ¿qué gafas de realidad virtual comprar?

El punto de partida: ¿con qué equipo las vas a usar?

La elección de un modelo u otro de gafas de realidad virtual viene determinado por el hardware complementario que usaremos con ellas: nuestro teléfono móvil, un PC, una consola o ellas solas de forma autónoma. Atendiendo a este requerimiento clasificaremos los principales propuestas que encontramos en el mercado.

A partir de aquí, si es pertinente proporcionaremos una serie de características a tener en cuenta como son:

Relativas a la pantalla que integran (si es que la tuvieran): tipo de panel, resolución, tasa de refresco, campo de visión.

para registrar nuestra actividad El tipo de sonido integrado.

Sí, pero no: gafas de RV para smartphones

Un anzuelo muy atractivo para abrir boca con la realidad virtual son las gafas de realidad virtual para smartphones, más concretamente aquellas que integran nuestro smartphone para usarlo como pantalla.

Así, nos olvidaremos de buena parte de parámetros listados anteriormente, ya que carecen de sistemas de detección (salvo algunas notables excepciones) y aspectos como las características de sonido o pantalla dependen única y exclusivamente de nuestro teléfono.

Por potencia e inmersión se encuentran a años luz del resto de alternativas, teniendo en su bajo precio el gancho para decantarse por ellas.

Entre sus fabricantes más destacados, las marcas de teléfonos móviles como Samsung, Google o OnePlus. Esencialmente encontramos dos vertientes: las propietarias de Samsung y las gafas de realidad virtual compatibles con buena parte de los smartphones en función de las dimensiones de su pantalla y puerto.

En cuanto al catálogo de juegos y aplicaciones, tendremos que acudir a Google Play y la App Store para descargar en nuestro dispositivo.

A continuación, las gafas de realidad virtual para smartphones más destacables y sus principales bazas:

Samsung Gear VR

El último modelo lanzado por Samsung de las Gear VR data de 2017 y ofrece una inmersión sencilla y moderadamente asequible. Son compatibles con los terminales más punteros lanzados por los coreanos desde la fecha, si bien no lo son para los nuevos Samsung Galaxy Note 10 y Note 10+. Teniendo en cuenta que no hay noticias de una renovación de este modelo, el futuro de la realidad virtual en este formato parece dudoso de la mano de Samsung.

A pesar de ser las limitaciones inherentes de las gafas que requieren integrar el teléfono, las Gear VR incluyen mando y proporcionan una experiencia mejorada respecto al teléfono en cuanto al campo de visión, óptica y seguimiento, ya que el casco incluye sensores.

Samsung Gear VR Gafas de realidad virtual con controlador Version Española Negro (Black)- Versión española Hoy en Amazon por 129,00€

Google DayDream View

La gran G también cuenta en su catálogo de productos con unas gafas de realidad virtual para teléfonos móviles compatibles con modelos como Pixel 2 XL, Galaxy S8 y S8+, Galaxy Note8, LG V30, entre otros.

Estas gafas de realidad virtual destacan por su calidad y acabados. En el kit se incluye un mando para controlar el sistema y el movimiento de la experiencia que ofrecen. Su precio es de 109 euros.

Lo más asequible: gafas de cartón (y otros materiales)

Por número, son las gafas de realidad virtual más frecuentes dentro de la categoría, si bien no dejan de ser unas gafas de cartón en las que integrar nuestro teléfono móvil, diferenciándose entre unas y otras en el diseño, acabados y lo cómodas que resultan puestas, ya que la experiencia recae sobre el terminal. Son asimismo las más económicas y es fácil encontrar modelos compatibles con tu teléfono.

Las que gozan de mayor popularidad son las Google CardBoard, unas sencillas gafas de cartón para terminales de 4-6 pulgadas, de fácil montaje y con NFC Tag y velcro para ajustarlas a la cabeza.

Google Cardboard Kit por Gran Lente Gafas De Realidad Virtual 3D De Cartón Almohadilla y NFC, Compatible Con 3-6inch Pantalla Smartphone De Apple y Android Hoy en Amazon por 8,98€

Con la misma esencia de funcionamiento pero cambiando el cartón por el plástico, las Carl Zeiss VR One Plus diseñadas en colaboración con Oculus permiten integrar terminales con pantallas de 4,7 a 5,5" mediante un adaptador. Para mejorar la inmersividad de la experiencia, Zeiss ha puesto los cristales en este modelo.

ZEISS VR ONE Plus - Gafas de realidad virtual para teléfonos inteligentes - Películas de 360 grados Juegos de fotos Realidad aumentada Hoy en Amazon por 29,99€

Gafas de RV para ordenador

El ordenador es por el momento, el dispositivo por excelencia a la hora de disfrutar de la realidad virtual gracias a lo ambicioso de los modelos que encontramos en cuanto a gafas de realidad, especialmente en materia de gaming.

El mercado se divide esencialmente en lo que esperemos de ellas: si queremos unas gafas RV para jugar, encontraremos en las propuestas de Valve, HTC y Oculus los modelos más interesantes y, si deseamos unas gafas versátiles para jugar, trabajar y explorar, existe una horquilla de fabricantes como Acer, Asus, Samsung, Dell o HP que han desarrollado modelos compatibles con Windows Mixed Reality, una aplicación en la que implementar la realidad mixta de forma nativa en Windows 10. Para este último punto, hemos seleccionado algunos de los modelos más populares.

No obstante, para usar la realidad virtual en ordenadores es importante saber que se necesita un equipo capaz y compatible para RV, bien sea en formato de sobremesa o portátil. En la tabla resumen de más abajo encontrarás las especificaciones mínimas de cada modelo.

Oculus Rift S

Las Oculus Rift primigenias iniciaron la revolución de la RV, primero como proyecto de Kickstarter y ahora ya enmarcadas dentro del universo Facebook tras su adquisición.

Esta segunda generación cuenta con óptica mejorada, más nitidez, sin sensores externos, ya que los integra en el propio dispositivo y viene con 2 controladores Touch, ofreciendo un kit para la realidad virtual muy interesante en cuanto a la relación calidad precio, siempre y cuando nuestro ordenador sea capaz. Aunque Oculus lista los requisitos mínimos, también dispone de una herramienta para comprobar si nuestro ordenador es compatible.

Las Oculus Rift S se centran en los juegos VR para PC y su potencia gráfica, conectándose mediante cable a este. El entorno de Oculus cuenta con tienda propia, nutrido catálogo de juegos y experiencias.

Si queremos hacer uso de ella necesitaremos el pack Oculus Rift S (449 euros) que incluye visor, dos controladores, pilas, cables y salida de vídeo.

HTC Vive y Vive Pro

Otra alternativa dentro de las posibilidades de Realidad Virtual para PC llega de la alianza de HTC y Steam, que actualmente cuenta con el modelo Vive, la versión mejorada y actualizada Vive Pro y un tercer modelo al caer.

Lo más interesante de las gafas de HTC son la experiencia inmersiva que ofrecen y su amplia oferta de juegos, ya que podremos disfrutar tanto del catálogo de SteamVR de Valve como jugar a los títulos de Oculus.

Las HTC Vive (639 euros) incluyen visor, controles y estaciones y constituyen una alternativa que ha soportado técnicamente bien el paso del tiempo, con una rebaja de precio que la hace una solución muy interesante desde el punto de vista de prestaciones y coste.

Si buscamos una solución más ambiciosa — tanto desde el punto de vista técnico como de requerimientos — puede ser interesante dar un salto cualitativo y de presupuesto y apostar por las HTC Vive Pro (879 euros), que vienen solas. Eso sí, si partimos de cero puede resultar más interesante hacerse con el kit que incluye visor, controles y estación base (1.199 euros). Y si queremos librarlos de los cables, deberemos añadir a la cesta el el adaptador inalámbrico WiGig (345 euros).

Windows Mixed Reality

Windows Mixed Reality es el marco ofrecido por Microsoft para disfrutar de la realidad mixta en Windows 10, proporcionando una mezcla entre la realidad virtual y la aumentada en la que interactuar con objetos reales dentro de un mundo virtual.

Para acceder a la experiencia mixta de Microsoft será necesario un ordenador lo suficientemente potente — especialmente a nivel de tarjeta gráfica —, unas gafas certificadas por Microsoft y un controlador para moverte en ese entorno.

Aunque en el resto de modelos hemos listado las especificaciones en la tabla resumen, Windows Mixed Reality tiene la particularidad de ejecutarse en dos versiones, una más sencilla para equipos con tarjetas gráficas integradas y otra versión de más calidad para ordenadores con gráficas dedicadas. Estos son los requisitos mínimos que requiere la Windows Mixed Reality a nivel de hardware para ambas opciones:

Windows Mixed Reality Windows Mixed Reality Ultra Sistema operativo Windows 10 (RS3) Fall Creators Update Windows 10 (RS3) Fall Creators Update Procesador CPU Intel Core i5 (7ª generación), con 2 núcleos físicos con tecnología Intel Hyper-Threading disponible CPU i5 Intel Core i5 (4ª generación), con 4 o más núcleos físicos. AMD FX-4350 4.2Ghz (desktop), 4 o más núcleos físicos. RAM 8 GB DDR3 Dual Channel 8 GB DDR3 Almacenamiento 10 GB de espacio libre 10 GB de espacio libre Tarjeta gráfica Intel HD Graphics 620 integrada o GPU integrada superior con DX12. NVidia GTX 965M

AMD RX 460 o GPU dedicada superior con DX12 Drivers gráficos Windows Display Driver Model (WDDM) 2.2 Windows Display Driver Model (WDDM) 2.2 Puertos para gráficos HDMI 1.4 o DisplayPort 1.2 HDMI 2.0 o DisplayPort 1.2 Pantalla VGA 800x600 o superior, externa o integrada VGA 800x600 o superior, externa o integrada Conexión USB USB 3.0 Type-A o Type-C USB 3.0 Type-A o Type-C Bluetooth para accesorios Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0 Framerate esperable 60 Hz 90 Hz

No obstante, existe una aplicación específica para verificar la compatibilidad con tu PC denominada Windows Mixed Reality PC Check.

¿Qué podemos encontrar en cuanto a aplicaciones? Además de visualizar apps convencionales como el navegador y el contenido multimedia de tu equipo, Microsft dispone de una sección en su Store con juegos adaptados y existe una app de Windows Mixed Reality para Steam para acceder a sus juegos. Otra utilidad interesante son las aplicaciones sociales y de entretenimiento, permitiendo leer cómics, explorar el sistema solar...

Respecto a las gafas certificadas para la Windows Mixed Reality, el modelo más caro son las Hololens 2 de Microsoft, unas gafas con reconocimiento de iris, resolución 2K por ojo para el escenario empresarial con un PVP que supera los 3.500 dólares.

En cuanto a modelos a nivel de consumo, encontramos gafas comercializadas por fabricantes populares del sector informático certificadas por Microsoft en las que hay pocas variaciones salvo en el diseño. Así, es habitual encontrar dos pantallas LED de 2880 x 1440 píxeles (en total), conectividad bluetooth y dos mandos de control.

Algunos modelos de gafas compatibles con la realidad mixta de Windows son las Lenovo Explorer (449 euros), Acer AH101 (477 euros), HP VR1000: desde 399 euros, Dell Visor Windows Mixed Reality Headset (455 euros) o las Samsung HMD Odyssey (499,99 dólares).

Tabla resumen de especificaciones gafas RV para PC

Valve Index Oculus Rift HTC Vive HTC Vive Pro Lenovo Explorer Acer AH101 HP VR1000 Dell Visor Windows Mixed Reality Headset Samsung HMD Odyssey Pantalla 2 pantallas LCD OLED OLED AMOLED dual 3.5 " LCD LCD LCD LCD AMOLED Resolución 2K (1.440 x 1.600 píxeles) 2.160 x 1.200 px 2.160 x 1.200 px (1440 x 1600 pixels por ojo) 615 ppi 2880 x 1440 2.880 x 1.440 1.440 x 1.440 por ojo 1.440 x 1.440 por ojo 1.440 x 1.600 por ojo Tasa de refresco 120 Hz 90Hz 90Hz 90Hz 90Hz 90Hz 90Hz - 90Hz Plataforma Steam Oculus Home SteamVR SteamVR Windows Mixed Reality Windows Mixed Reality Windows Mixed Reality Windows Mixed Reality Windows Mixed Reality Campo de visión 130 grados 110 grados 110 grados 110 grados 110 grados 90 grados 110 grados 110 grados - Área de seguimiento 7 x 7 metros 1,5 x 3,3 m 4,5 x 4,5 m 3,5 x 3,5 m 3,5 x 3,5 m - - - - Audio integrado Sí, 2 altavoces y jack Sí Sí, conector minijack Sí, auriculares Hi-Res integrados Sí, audio espacial Si, audio espacial Si, audio espacial - Sí, sonido espacial AKG Micrófono integrado Sí Sí Sí Sí - - Si - Sí Mandos para juegos 2 controladores (opcional) Oculus Touch (opcional)

Xbox One Mandos HTC Vive (incluidos)

Mando SteamVR

Cualquier gamepad de PC Mandos HTC Vive Pro (no incluidos) 2mandos, XBox One o teclado y ratón 2mandos, XBox One o teclado y ratón 2mandos, XBox One o teclado y ratón 2mandos, XBox One o teclado y ratón 2mandos, XBox One o teclado y ratón Sensores 2 cámaras RGB, láser, 87 sensores en los mandos para registrar posición, movimiento, colocación de la mano y presión. Acelerómetro, giróscopo, magnetómetro, sistema posicional 360 grados Acelerómetro, giróscopo, doble sistema de posición láser (36 sensores gafas, 24 sensores cada mando), cámara frontal SteamVR Tracking, G-sensor, girposcopio, proximidad, IPD sensor 2 cámaras de seguimiento de movimiento de dentro hacia afuera, Sensor de proximidad, Giroscopio, Acelerómetro Magnetómetro - - - 2 cámaras de seguimiento, acelerómetro, giroscopio, magnetómetro 3 ejes ; sensor proximidad , sensor IPD Conexiones USB 3.0, DisplayPort HDMI, USB 2.0, USB 3.0 HDMI, USB 2.0, USB 3.0 USB-C 3.0, DP 1.2, Bluetooth Conector de vídeo y audio, USB 3.0 , jack 3,5 mm, Bluetooth 4.0 Conector HDMI, USB 3.0 , jack 3,5 mm HDMI 2.0 y USB 3.0 - HDMI 2.0 y USB 3.0 Requisitos mínimos Dual Core con Hyper-Threading Gráfica NVIDIA 970, AMD RX480 8 GB RAM Salida de Vídeo DisplayPort USB: 3.0+ para las cámaras del visor Windows 10, SteamOS, Linux NVIDIA GTX 970 / AMD 290

Intel i5-4590 o superior

8GB RAM

Salida de vídeo HDMI 1.3

2 x puertos USB 3.0

Windows 7 SP1 o posterior NVIDIA GeForce GTX 970 / Radeon R9 290

Intel Core i5-4590 o superior 4GB of RAM Salida de vídeo Displayport 1.2 o HDMI 1.4 1 x puerto USB 2.0 Intel Core i5-4590 o AMD FX 8350 4GB RAM NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD Radeon R9 290 DisplayPort 1.2 USB 3.0 Windows 7, Windows 8.1 o posterior y Windows 10 Core i5 de doble núcleo, gráfica Intel 620, 8 GB de RAM y un conector HDMI 1.4. Core i5 (7ª generación), con 2 núcleos físicos con tecnología Intel Hyper-Threading 8 GB de RAM 10 GB de espacio Intel HD Graphics 620 integrada o GPU integrada superior con DX12. HDMI 1.4 o DisplayPort 1.2, USB 3.0/ USB-C, BT 4.0 Windows 10 (RS3) Fall Creators Update Core i5 (7ª generación), con 2 núcleos físicos con tecnología Intel Hyper-Threading 8 GB de RAM 10 GB de espacio Intel HD Graphics 620 integrada o GPU integrada superior con DX12. HDMI 1.4 o DisplayPort 1.2, USB 3.0/ USB-C, BT 4.0 Windows 10 (RS3) Fall Creators Update Core i5 (7ª generación), con 2 núcleos físicos con tecnología Intel Hyper-Threading 8 GB de RAM 10 GB de espacio Intel HD Graphics 620 integrada o GPU integrada superior con DX12. HDMI 1.4 o DisplayPort 1.2, USB 3.0/ USB-C, BT 4.0 Windows 10 (RS3) Fall Creators Update Core i5 (7ª generación), con 2 núcleos físicos con tecnología Intel Hyper-Threading 8 GB de RAM 10 GB de espacio Intel HD Graphics 620 integrada o GPU integrada superior con DX12. HDMI 1.4 o DisplayPort 1.2, USB 3.0/ USB-C, BT 4.0 Windows 10 (RS3) Fall Creators Update Precio 1.079 euros 449 euros 639 euros 879 euros solas. En kit por 1.199 euros 199 euros 559 euros 403 euros 455 euros 499,99 dólares

Gafas de RV para consola

La realidad virtual tiene un atractivo enmarcado dentro del entorno gaming. Por el momento, solo dos consolas permiten acceder a ella de forma nativa — existe la posibilidad de acceder a los juegos de Xbox con Oculus Rift bajo ciertas condiciones —, aunque la experiencia que proporcionan es muy diferente: la Nintendo Switch y PlayStation 4.

Nintendo Switch VR Labo

Aunque con el atractivo su catálogo de juegos, el acercamiento de Nintendo a la realidad virtual se encuentra a años luz de las propuestas en materia de gaming para consolas y PC, ciñéndose esencialmente a unas gafas de realidad virtual de cartón similares a las que hemos visto anteriormente para smartphones en las que integrar la Switch.

Para disfrutar de la experiencia VR de Switch requeriremos dicha consola, el kit básico Nintendo Labo Kit VR (44,21 euros), que integra el propio visor, desintegrador Joy-Con y un set de actividades que podremos ampliar con dos sets extra. Otra alternativa es adquirir el kit completo con ambas extensiones (79,90 euros), en todo caso bastante más asequible que otras propuestas gaming, habida cuenta de su sencillez..

Entre su oferta de títulos jugables en VR encontramos The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, Captain Toad: Treasure Tracker.

SWITCH Nintendo LABO: Kit de VR (set completo) Hoy en Amazon por 79,90€

PlayStation VR

Sony y sus Playstation 4 son las que se llevan el gato al agua en materia de realidad virtual en formato videoconsola con PlayStation VR, una forma de experimentar la VR asequible — comparada con otras propuestas para jugar — para el que no tendremos que preocuparnos por los requerimientos, ya que basta con tener una PS4 con su respectivo mando Dualshock para jugar.

Así, el el kit, compuesto por la PlayStation camera y el visor, cuesta 249 euros y habitualmente suele incluir algún juego. Si bien no son imprescindibles, dependiendo del juego puede resultar interesante hacerse con el mando de movimiento PlayStation Move para una experiencia más realista o el mando pistola de PS VR.

Sony hace extensiva una de sus bazas a sus gafas de realidad virtual: su amplio y potente catálogo de juegos. No solo cuenta con la mayoría de los máximos embajadores de la realidad virtual jugable, sino que suma todas las exclusividades de PlayStation, como 'Astro Bot' y 'WipeOut: Omega Collection', así como modos exclusivos para 'Gran Turismo Sport', 'Resident Evil 7' y 'Star Wars Battlefront'. Sin ir más lejos, hace un año seleccionamos los 23 mejores, y la lista sigue creciendo.

Pero no todo es positivo, ya que en la práctica la PlayStation VR integra tantos cables que, a pesar de lo atractivo de desplazarse ataviado con ellas puestas, en la práctica nos invitan a usarlas sentados, empañando levemente la experiencia de uso. También son más modestas en cuanto a potencia y especificaciones, si bien la experiencia no se resiente demasiado en su catálogo de juegos.

PlayStation VR Pantalla OLED 5,7" Resolución 21920 x 1080 (total) Tasa de refresco 90/120 Hz Plataforma PlayStation 4 Campo de visión 100 grados Área de seguimiento Al menos de 3 m x 1,9 m de espacio. Ubicar la cámara a 1,4 metros de altura Audio integrado Sí/td> Micrófono integrado Sí Mandos para juegos Dualshock, PlayStation Move y mando pistola de PS VR opcionales Sensores Cámara PS Camera, acelerómetro, giroscopio Conexiones HDMI, USB Precio 249,99 euros

Gafas autónomas

Actualmente existen en el mercado dos propuestas de Oculus en mayor o menor medida autónoma para disfrutar de la realidad virtual. Ambas presentan diferencias notables tanto en características, precio como al tipo de usuario al que se dirigen.

Oculus Go

Las Oculus Go son la propuesta más sencilla para experimentar la realidad virtual de forma moderadamente independiente, ya que inicialmente requeriremos un smartphone para descargar la aplicación de Oculus y configurar el visor, así como para explorar juegos y aplicaciones de realidad virtual. En este sentido, se requiere un iPhone con iOS 10 o posterior, o un Android con 6.0 Marshmallow o posterior.

Cuando tengamos las gafas a punto, podremos dejar el smartphone a un lado y disfrutar únicamente con el visor de una experiencia orientada al entretenimiento: ver películas y experiencias, algunas aplicaciones y también juegos sencillos. Entre el contenido para Go encontramos Dead Horizon, Hit Arcade, Angry Birds, Catan, Netflix, National Geographic VR, Facebook 360, Guided Meditation...

Las Oculus Go vienen con visor, adaptador de corriente, un mando, pilas y espaciador ergonómico y podemos adquirirlo en versiones de 32GB y 64GB a partir de 219 euros.

Sus especificaciones técnicas son las siguientes:

Oculus Go Tipo de panel LCD Resolución QHD (2.560 x 1.440 puntos) Frecuencia de refresco 72 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 821 Plataforma Oculus Conectividad inalámbrica WiFi y Bluetooth Puertos Micro-USB y jack para auriculares de 3,5 mm Capacidad de almacenamiento 32/64 GB Sonido Estéreo 3D Elementos contenidos en el paquete Gafas de realidad virtual, controlador, correa para el controlador, separador para gafas graduadas, cable USB, pila AA y gamuza de limpieza PVP Desde 219 euros (32 GB)

Oculus Go, Gafas y Auriculares Independientes De Realidad Virtual, 32 Gb Hoy en Amazon por 219,00€

Oculus Quest

Pero las Oculus Go se quedan cortas para juegos más ambicioso, en cuyo caso si buscamos una alternativa más potente e independiente, las Oculus Quest abrazan la experiencia de realidad virtual en propiedad con la máxima autonomía: sin cables, sencillo de configurar y sin tener que depender de ningún equipo externo.

Las Oculus Quest proporcionan la tecnología y experiencia gaming de Oculus abordando el formato sin PC, consola y ningún coste extra añadido más allá de los juegos, haciéndolas muy interesantes para aquellos que no quieran complicarse demasiado o llevarlas de viaje. En cuanto a su catálogo de juegos, encontraremos títulos esenciales desde 'Beat saber' hasta 'Job Simulator'.

El pack de Oculus Quest está disponible en versiones de 64GB (449 euros) y 128 GB (549 euros) y en él se incluye el visor, dos controladores touch con un diseño ideado para jugar, espaciador de corriente, pilas y espaciador ergonómico.

Oculus Quest Pantalla 2 pantallas OLED Resolución 1.600 x 1.400 píxeles Tasa de refresco 72 Hz Plataforma Basado en Android Campo de visión Sonido Integrado en el visor (sin necesidad de auriculares) Mandos Oculus Touch Sensores 4 externos (de movimiento) Conexiones Precio 449 euros (64 GB)549 euros (128 GB)

Oculus Quest All-in-one VR Gaming Headset - 64GB Hoy en Amazon por 583,69€

