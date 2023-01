Las PlayStation VR2 son un salto a otro nivel: las hemos probado en el CES y estas son nuestras impresiones

Queda poco más de un mes para el lanzamiento de PSVR 2, las gafas de realidad virtual de Sony, aunque durante el CES 2023 pudimos experimentar de primera mano algunas de las funciones que éstas nos ofrecen. Junto a ello, cabe destacar que también tuvimos la oportunidad de probar una demo técnica de Horizon Call of the Mountain, uno de los títulos estrella del nuevo casco de PlayStation y que llegará junto a estas gafas.

Bajo estas líneas te contamos nuestras primeras impresiones con las PSVR 2, así como dejar por escrito qué nos ha parecido la demo técnica. Ten en cuenta que al tratarse de una demo y no poder probar las gafas durante un tiempo prolongado, este texto no se trata de un análisis en profundidad del hardware ni del videojuego de Guerrilla, sino una oportunidad de contarte cómo fue nuestra experiencia cuando nos pusimos por primera vez el casco de realidad virtual de Sony.

Un enorme paso frente al casco original

Antes de colocar la cabeza bajo el casco, el responsable de guiarnos durante la demo técnica me hizo una pregunta. "¿Tuviste la ocasión de probar el anterior casco de Sony?," dijo para asegurarse de si tenía que guiarme demasiado o no. Lo cierto es que lo primero que recuerdo al estar bajo las primeras PSVR fue la resolución. Y es que aunque en líneas generales me brindaron una buena experiencia, la resolución del primer intento de realidad virtual de Sony en PlayStation 4 era más que mejorable. Si bien era uno de los cascos más económicos para jugar a los títulos VR más destacados, quedaban muy por debajo de otras propuestas en este aspecto.

Así que sí, he jugado con las "PSVR 1" y vaya si hay cambio aquí. De hecho, es en lo primero que uno se da cuenta, ya que el salto en resolución es bastante notorio. Hablamos de un casco de realidad virtual que alcanza una resolución de 2.000 x 2.040 en cada ojo y un panel de hasta 120 Hz de frecuencia de refresco, nada mal. Además, el uso del panel OLED para las gafas también se nota bastante, dotando a las imágenes de gran contraste y color.

Si bien en este aspecto el avance es bastante palpable, también hay que destacar la ergonomía y agarre del casco. Y es que el sistema de sujeción es muy cómodo y fácil de modificar, por lo que esto nos ayudará a aguantar algo más con el casco puesto. Generalmente no suelo estar más de 20 minutos sin quejarme y que me comience a molestar. Con las PSVR 2 tuve la sensación de que podía continuar algo más.

Por otro lado, el casco no es precísamente pequeño ni ligero, y esto lo notaremos cuando lo tengamos puesto durante sesiones largas, por lo que entiendo que Sony se haya molestado bastante en ofrecer un sistema de sujeción lo más cómodo posible.

Otro elemento a destacar son los mandos que vienen con el casco. Si bien no es un diseño a gusto de todos, cumplen de sobra con su función, y logran transladar parte de la experiencia de un DualShock o un DualSense en nuestras manos. Los mandos cuentan con batería de litio, puerto USB-C y Bluetooth 5.1, por lo que no tendremos que estar cambiando pilas como sí ocurre con las Oculus Quest 2. Además ofrecen respuesta háptica en los gatillos y detección de nuestros dedos.

PSVR 2 ofrece un preciso sistema de seguimiento de ojos que parece que usarán bastantes juegos.

Durante la sesión tuvimos la ocasión además de calibrar el casco de realidad virtual para tener una experiencia personalizada. Una vez colocado fírmemente sobre la cabeza, pasamos por varias pruebas para configurar el seguimiento de nuestros ojos. La prueba dura unos pocos segundos y tras varios patrones logramos configurar con precisión el seguimiento de los ojos. Esto es esencial, ya que la interfaz de la gran mayoría de los juegos harán uso de este sistema para escoger las opciones con mucha más comodidad. De esta manera, tan solo tenemos que mantener la mirada en las opciones que queramos seleccionar de la interfaz e iremos procediendo de esta manera.

Todo el hardware en su conjunto ofrece una experiencia avanzada de realidad virtual que, a pesar de su considerable tamaño, y el hecho de necesitar siempre un cable USB-C conectado a la consola, nos ha permitido jugar de forma muy fluída y gratificante a Horizon Call of the Mountain, el spinoff de la saga creada por Guerrilla Games que promete una experiencia completa para disfrutar de las PSVR 2. Bajo estas líneas te hablamos de la demo técnica que pudimos experimentar de primera mano.

La montaña te llama, así que prepárate para entrenar tus brazos

Antes de ponernos manos a la obra con el juego, tuvimos que adentrarnos en varias opciones de accesibilidad para configurar nuestra experiencia. Para ello, el juego nos pregunta si somos zurdos o diestros, y el modo de preferencia de la cámara, entre otros parámetros.

Una vez todo configurado, dimos comienzo a la demo técnica de Horizon Call of The Mountain. El inicio de la demo es bastante revelador, ya que pone toda la carne en el asador para ofrecer una experiencia lo más inmersiva posible. Aparecimos derechos a uno de los momentos del tráiler de presentación, es decir, en una barca junto a dos tripulantes que nos advierten de los peligros por los que vamos a pasar. Aquí Guerrilla aprovecha también para sorprendernos con los robots gigantescos que pasarán a nuestro lado durante la travesía del río y demás criaturas salvajes.

Como es de esperar, la demo nos muestra muchas de las mecánicas que tendremos la oportunidad de experimentar en el juego completo. Ya en ella tuvimos la ocasión de interactuar con objetos, probar el tiro con arco, escalar, y más.

Caminar en Horizon Call of the Mountain para mover a nuestro personaje es bien sencillo, ya que tan solo hay que dejar pulsado el botón inferior del D-pad en cada uno de los mandos y bracear como si estuviéramos andando de verdad. Además, para mover la cámara, podemos hacerlo tanto con el giro de nuestra cabeza como con ayuda del joystick para mover automáticamente el personaje.

En cuanto a la mecánica del tiro con arco, lo interesante es que hace uso del seguimiento de nuestros ojos para dirigir la flecha. De esta forma, siempre y cuando fijes tu mirada hacia el objetivo, acertarás siempre. Tenemos la sensación de que el eye-tracking será una tecnología de la que harán uso muchos juegos, y en Horizon Call of the Mountain parece bien aprovechada, a espera de experimentar con ella de primera mano en el juego completo.

Algo de lo que parece que nos hartaremos mucho en el título de Guerrilla Games es de escalar. Y es que pocos minutos después de comenzar la demo, ya tuvimos nuestra experiencia de escalada por las montañas que nos encontraremos durante el juego. Esta mecánica es bien sencilla, ya que tan solo tendremos que pulsar los gatillos de cada mando para agarrarnos a los salientes. Para saber en qué zona poner las manos las rocas estarán pintadas de blanco.

En Call of the Mountain nos hartaremos de escalar, y el paisaje que encontraremos detrás y bajo nuestros pies da una imponente primera impresión.

Creéme cuando te digo que te hartarás de escalar, y eso es bueno, ya que el juego nos hará estar en movimiento durante todo el rato. Tus brazos lo notarán. En este sentido, Horizon Call of the Mountain nos recuerda a los títulos de The Climb, aunque aquí no haremos uso del magnesio para escalar.

Durante la demo técnica pudimos presenciar de primera mano los majestuosos paisajes que nos ofrece el título. Aunque he de decir que donde más sorprende es cuando estamos colgados de un saliente, pudiendo girar la cabeza en cualquier dirección para saber lo que tenemos detrás y bajo nuestros pies. La sensación de inmersión que se adquiere mientras escalamos e interactuamos con el entorno es realmente notable, y no fue hasta que acabé la demo cuando me di cuenta de lo ensimismado que me había quedado con el entorno que nos ofrece Horizon Call of the Mountain.

La demo dejó también a la vista el buen trabajo que ha hecho Guerrilla en cuanto al apartado gráfico. Si bien en este sentido no contamos con el nivel visual de los first parties más destacados de Sony debido a la limitación de hardware, sí logra ofrecernos una experiencia convincente y fluída en todo momento.

A falta de conocer la experiencia completa de PSVR 2 y de Horizon Call of the Mountain, lo visto hasta ahora nos ha entusiasmado bastante, aunque queda por saber cómo encaja Sony la realidad virtual durante esta nueva generación y conocer si ese (gran) incremento de precio en el hardware queda justificado.

PSVR 2 llegará a las tiendas el próximo 22 de febrero. El casco de realidad virtual de Sony será exclusivo para PlayStation 5.