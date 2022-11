Ya tenemos fecha y precio oficial para las PlayStation VR2 de PlayStation 5 (y cuestan más que la propia PS5)

Mucho tiempo ha pasado desde que Sony anunciase sus nuevas gafas de realidad virtual y no ha sido hasta hoy que, finalmente, ha confirmado su fecha de lanzamiento y su precio oficial.

Según ha explicado Sony en un comunicado, las PlayStation VR2 llegarán el 22 de febrero de 2023 y su precio será de nada más y nada menos que 599,99 euros. Son, para ponerlas en contexto, 150 euros más caras que las Meta Quest 2 y 50 euros más caras que la propia PlayStation 5 (reciente subida de precio ya aplicada).

Ficha técnica de las PlayStation VR2



PlayStation VR2 pantalla OLED resolución 2.000 x 2.040 píxeles por ojo tasa de refresco 90 y 120 Hz separación de lentes Ajustable campo de visión 110º sensores Sensor de movimiento: sistema de detección de movimiento de seis ejes, giroscopio de tres ejes, y acelerómetro de tres ejes Sensor Infrarrojo de proximidad cámaras 4 cámaras para el seguimiento de los cascos y el mando PlayStation VR2 Sense Cámara de infrarrojos para seguimiento ocular por ojo retroalimentación Vibración en los cascos audio Entrada: micrófono incorporado Salida: conector para auriculares estéreo conexión USB tipo C precio 599,99 euros

Ficha técnica de los PlayStation VR2 Sense



PlayStation VR2 Sense BOTONES Derecha: botón PS, botón Opciones, botones círculo / X, botón R1, R2 botón, Stick derecho / botón R3 Izquierda: botón PS, botón Crear, botones triángulo / cuadrado, el botón L1 , Botón L2, Botón Joystick izquierdo / L3 DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Sensor de movimiento: Sistema de detección de movimiento de seis ejes (giroscopio de tres ejes + acelerómetro de tres ejes) Sensor capacitivo: Detección del tacto de los dedos LED IR: Seguimiento de posición RETROALIMENTACIÓN Retroalimentación háptica Efecto de disparo en los botones R2 / L2 puerto USB tipo C CONECTIVIDAD Bluetooth 5.1 BATERÍA Batería recargable de ion litio incorporada

La realidad virtual next-gen de Sony se acerca

Además de dar a conocer el precio del headset, desde Sony han lanzado una serie de paquetes y accesorios. El paquete básico costará 599,99 euros e incluye las gafas, los dos mandos y unos auriculares estéreo. No obstante, se podrá conseguir junto a 'Horizon Call of The Mountain' por 649,99 euros que se lanzará el mismo día.

Además, la compañía ha lanzado una base de carga para los mandos VR2 Sense. Esta base permite cargar ambos controladores y su precio será de 49,99 euros. También se lanzará el mismo día.

Dicho lo cual, hablemos de reservas. Según ha explicado Sony, en la fase inicial de lanzamiento los jugadores de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo podrán reservar PlayStation VR2 a través de la tienda online de PlayStation. Los envíos comenzarán el 15 de noviembre. En otros mercados, PS VR2 se venderá en las tiendas participantes y los pedidos también comenzarán el 15 de noviembre.

En lo referente a juegos, la compañía nipona ha dicho que esperan "más de 20 títulos en el momento del lanzamiento" (algunos de los cuales hemos podido ver hoy), aunque nos citan para más adelante para ofrecer más detalles sobre el catálogo. Lo que sí sabemos es que los juegos de la generación anterior no serán compatibles con este nuevo headset de realidad virtual.

