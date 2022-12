Pico 4, análisis: hay un nuevo aspirante al trono de la realidad virtual y llega pisando muy fuerte

Cuando probé las Oculus Meta Quest 2 me quedó claro que el futuro de la realidad virtual más popular pasaba por ahí: unas gafas asequibles, bien construidas, con buena resolución y con conectividad al PC para, en caso de desearlo, jugar a los títulos de Steam. Las Quest 2 han sido, hasta ahora, una de las mejores opciones para iniciarse en la realidad virtual, pero ya no están solas. Y no solo no está solas, sino que su competencia más directa ha llegado al mundo como un elefante a una cacharrería.

Hablamos, por supuesto, de Bytedance (¿te suena? Será porque es la matriz de TikTok) y sus nuevas Pico 4. Las Pico 4 recogen el testigo de las Quest 2 y mejoran prácticamente todos sus puntos. Son, en definitiva, un mejor headset de realidad virtual en casi todo. Tienen sus puntos negativos, por supuesto, pero Meta, toca ponerse las pilas. He aquí nuestra experiencia con las Pico 4.

Ficha técnica de las Pico 4



Pico 4 dimensiones y peso Visor: 163 x 80 x 35,8 mm Con soporte: 163 x 80 x 255-310 mm Peso: 586 gramos procesador Snapdragon XR2 Hasta 2,84 GHz memoria ram 8 GB almacenamiento 128 GB 256 GB conectividad WiFi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 2x2 MIMO de doble banda (2,4 GHz/5 GHz) Bluetooth 5,1 PANTALLA 2 x LCD de 2,56 pulgadas Resolución. 2.160 x 2.160 píxeles por ojo PPI: 1200 Tasa de refresco: 72 / 90 Hz FOV: 105º 20,6 PPD (píxeles por grado) Ajuste de distancia interpupilar eléctrico de 62-72 mm Lentes Pancake AUDIO Altavoces estéreo duales Doble micrófono Cancelación de eco 50 dB batería y carga Batería de 5300 mAh Carga rápida de 20W Mandos - Pilas AA x 2 SISTEMA OPERATIVO Pico OS 5.0 precio 429 euros

PICO 4 Casco todo-en-uno 128GB - Pack 6 Juegos Gratis Hoy en Amazon por 429,00€

Diseño y ergonomía: esto sí que es comodidad

Comenzamos, como no podría ser de otra manera, hablando del diseño y la ergonomía. Lo primero que llama la atención es el acabado, y es que las Pico 4 se sienten, se ven y se notan como unas gafas mucho más avanzadas. Son más pequeñas, bastante, dentro de que siguen siendo un cacharro grande que nos tenemos que poner en la cabeza. No obstante, el uso de lentes Pancake (hablaremos de ellas más adelante) ayuda a que el visor en sí, la parte frontal, sea bastante más pequeño.

Las gafas están hechas de plástico, pero un plástico que se nota bastante bueno y robusto. Tienen un tacto suave y agradable por todos lados y tanto el soporte trasero, acabado en una especie de material tipo cuero, como el soporte para la cara, de tela y espumoso, están muy bien rematados. Son increíblemente agradables de usar.

A eso también ayuda el peso, uno de los puntos que más nos han gustado de las Pico 4. ¿Por qué? Porque el peso se reparte entre la parte trasera y la parte delantera, de forma que está muy bien equilibrado. Pico ha colocado la batería en el soporte trasero, lo que permite que la mitad del peso esté en un lado y la otra mitad en otro. De esa manera, no tenemos la sensación de que el visor nos tira de la cabeza hacia abajo, algo que puede pasar con las Meta Quest 2.

Ahora bien, no todo es de color de rosas. Habrá usuarios que prefieran usar acoples diferentes para la cabeza, y con las Pico 4 eso no será posible. El soporte no se puede desmontar, pero tampoco es que lo hayamos echado en falta. El soporte nos parece muy cómodo, pudiendo ajustarse mediante una correa para la parte superior de la cabeza y mediante una corona para la circunferencia.

De hecho, la corona merece su propia mención, ya que está integrada en el propio soporte para la batería. Eso, que puede parecer una nimiedad, es interesante, sobre todo si vamos a usar las gafas para ver películas o, simplemente, queremos apoyar la cabeza en la silla o en el sofá. Al estar la corona integrada, mejora la ergonomía y la experiencia.

Lo cierto es que, en lo que a diseño se refiere, no tenemos queja de ningún tipo más allá de que no hay conector jack de 3,5 mm para usar unos auriculares cableados. Las gafas, eso sí, tienen altavoces integrados en el soporte lateral. Su rendimiento es correcto, pero lo cierto es que el sonido no es su fuerte. Así pues, la experiencia ganará enteros usando unos auriculares Bluetooth.

Hablemos ahora del visor en sí. En el frontal impera una enorme placa negra donde encontramos una cámara. Dicha cámara es un sensor RGB para el modo passtrough, que nos permite ver nuestro alrededor a color cuando sea necesario. Pinta mejor sobre el papel que en el uso real, pero luego volveremos a este sistema.

En las "esquinas" superiores e inferiores tenemos cuatro cámaras que se encargarán del tracking de los controladores, el cual está realmente bien. No hemos tenido problemas de ningún tipo usando los controladores. Asimismo, veremos dos rejillas, una arriba y otra abajo. Estas son las entradas y salidas de aire, del sistema de refrigeración, un sistema que, sin ser la panacea, ayuda a que la temperatura se mantenga a raya tras una sesión larga.

Toca hablar ahora de los accesorios, y hay que darle un minipunto a Pico porque todo lo que acoplable y desacoplable funciona mediante imanes. Eso hace que sea muy fácil retirar y poner cosas como el soporte para la cara o el acople para las gafas sea muy, pero que muy fácil y sencillo.

Por motivos obvios (tengo gafas), he usado el acople para las gafas durante todo este tiempo. Y sin problema. Si tenéis gafas, adelante con él. Además, Pico incluye un especie de gomilla que se coloca en la zona donde quedará la nariz y que sirve, en pocas palabras, para evitar que entre luz por esa zona. Funciona tan bien, es tan transparente para el usuario y cambia tantísimo la experiencia que, honestamente, nos sorprende que no venga puesto de serie. Recomendación personal: ponedlo.

En lo que respecta a los mandos, nos han parecido también muy cómodos. No hay grandes sorpresas en su diseño, más allá del orbe que rodea al mando en sí y cuya razón de existir es el tracking mediante infrarrojos. No es algo nuevo, pero es posible que llame la atención de algunos usuarios.

Por lo demás, mandos bastante estándar, con una disposición de botones familiar, dos joysticks y dos gatillos que, curiosamente, se sienten la parte menos premium del dispositivo. De hecho, en nuestra unidad de pruebas hasta se puede escuchar un sutil chirrido al pulsarlos (que pasará totalmente desapercibido cuando usemos cualquier juego gracias al volumen). Destacar, además, que funcionan con dos pilas AA que vienen preinstaladas de fábrica.

Experiencia y rendimiento: lentes Pancake para todos, y qué bien sientan

Por si alguno se lo preguntaba, sí, el frontal tiende a llenarse de polvo y huellas.

Vistas por fuera, vamos a hablar de la experiencia y, antes de nada, nos gustaría pararnos un segundo para hablar de las lentes Pancake. En el mundo de la realidad virtual de consumo, lo más normal es encontrar lentes Fresnel. Este tipo de lentes llevan con nosotros muchísimos años (de hecho, si tenéis unas Quest 2 sabed que tienen estas lentes). Estas lentes tienen sus ventajas, pero también sus desventajas.

Las lentes Fresnel funcionan como un anillo de prismas cristalinos que reflejan la luz refractada. Gracias a estas lentes, se consiguió mejorar la apertura y acortar la distancia focal, a costa de hacer visores más grandes y pesados debido a la distancia necesaria entre la pantalla, la lente y los ojos. Además, el efecto glare y las aberraciones cromáticas son inherentes a su diseño. Estos problemas han sido el pan de cada día de las gafas de VR más conocidas, hasta la llegada de las lentes Pancake.

Las lentes Pancake no son nada nuevo, pero por fin llegan a las unidades de realidad virtual de consumo (las Meta Quest Pro las tienen, pero cuestan 1.800 euros). Las lentes Pancake consiste en una serie de lentes plegadas con curvatura. Estas lentes hacen rebotar la luz dentro del cristal, permitiendo así que se reduzca la distancia entre los ojos y la pantalla, reduciendo considerablemente la aberración cromática y eliminando prácticamente el glare. De la misma forma, gracias a estas lentes los headsets pueden ser más finos y basta con ver las Pico 4 para darse cuenta de que la parte frontal, donde estas las lentes y la pantalla, es mucho más delgada que las Meta Quest 2.

El grosor del visor es bastante más bajo que la competencia.

¿Problema de estas lentes? Porque sí, suenan a panacea pero tienen sus cosillas. La principal es que se reduce bastante el brillo, y eso es algo que se nota en las Pico 4. Tienen menos brillo que las Quest 2, pero es algo que apreciaremos solo si hemos tenido ocasión de probar ambos dispositivos y yo, personalmente, es algo que no he notado excesivamente durante este tiempo. En cualquier caso, los fans de la realidad virtual han de estar de enhorabuena porque las lentes Pancake han llegado, y de qué manera.

Por otro lado, es interesante hablar del control de la distancia entre pupilas. Las Pico 4 admiten un rango de entre 62 y 72 milímetros. Para gestionarlo, las gafas usan un pequeño motor que podemos controlar desde los ajustes para ver el resultado en vivo. Además, gracias a que tenemos dos pantallas (ahora vamos con eso), al mover las lentes movemos también las pantallas, conservando así el campo de visión (de 105º máximo). En definitiva, una pasada de tecnología que, afortunadamente, funciona de forma muy transparente para el usuario.

Hablando de las pantallas, tenemos dos paneles LCD con una resolución de 2.160 x 2.160 píxeles cada una. ¿Cuánto es eso? Más que las Quest 2 y más que las PS VR 2. Una resolución más que decente que, unida a una representación fiel del color, una tasa de refresco de 90 Hz y las lentes Pancake, hacen que la experiencia sea deliciosa. No podemos quejarnos en cuanto a calidad de imagen, en pocas palabras.

En su interior encontramos un procesador Snapdragon XR2 (el mismo que las Meta Quest 2), ocho gigas de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno. Es, además, compatible con WiFi 6 y Bluetooth 5.1, algo que usaremos (si queremos) para jugar de forma inalámbrica a los juegos de PC, aunque lo mejor es, y será hasta nuevo aviso, jugar mediante cable USB tipo C (no hay DisplayPort nativo, desgraciadamente).

El rendimiento de los juegos ejecutados de forma local es bueno, muy bueno. Si es lo que deseáis, sabed que podéis jugar sin cables sin problema. Ahora bien, y dejando de lado que el catálogo de juegos no es el de Oculus Store ni de lejos, he de ser franco y hablar a título personal: las Pico 4 brillan realmente jugando a los títulos de PC, y hay otro motivo para estar de enhorabuena, ya que son compatibles con SteamVR y Virtual Desktop. Para el caso, nosotros hemos usado las gafas conectadas al PC vía cable con SteamVR y el software de la compañía (descargable desde la web de Pico).

El rendimiento de los juegos dependerá del ordenador que tengamos. En nuestro caso, hablamos de una RTX 3060 y un Ryzen 5 3600, así que no hemos tenido problemas a la hora de ejecutar los juegos en una calidad alta. Los 90 Hz ayudan a que la imagen se vea fluida y evitemos así la sensación de mareo, algo que algunos usuarios pueden experimentar. No ha sido nuestro caso. Ahora bien, las gafas por defecto vienen en 72 Hz. Los 90 Hz son una función experimental que ha de activarse desde los ajustes, por lo que, en este aspecto, están un pelín por debajo de las Quest 2.

La imagen se ve nítida y bien representada, particularmente en el punto dulce (la zona central), que es enorme, aunque puede apreciarse cierto lavado de imagen en las zonas más lejanas al centro. También se notan los "males" de las lentes Pancake, como una ligera falta de contraste y los colores algo más apagados si los comparamos con las Meta Quest 2. Sea como fuere, nos quedamos con muy buen sabor de boca.

Antes de pasar a hablar del passtrough, un apunte rápido. Las Pico 4 "tienen" rastreo de manos, pero está escondido en los menús y tampoco es que funcione excesivamente bien. El rendimiento es, en pocas palabras, suficiente, pero sin más.

Dicho lo cual, hablemos del passtrough. En pocas palabras, este modo nos permite salir del mundo virtual para ver lo que nos rodea en el mundo real. Las Pico 4 llevan este modo al siguiente nivel con una cámara frontal a color. Cuando lo ves la primera vez, y si se me permite la expresión, alucinas en colores porque el efecto wow! sí, está ahí. Cuando lo usas varias veces, la magia desaparece por un sencillo motivo: la profundidad.

Este modo bebe de una sola cámara colocada en el centro del visor y no ofrece profundidad de ningún tipo. De hecho, da la sensación de estar viendo en 2D. Al no tener sensación de profundidad, es complicado orientarse sin quitarse el casco. Es cierto que la calidad de imagen es suficiente y hasta te permite ver un WhatsApp si acercas el móvil lo suficiente al casco, pero la realidad es que entre la falta de calidad y de profundidad la cosa se queda a medio camino.

Por otro lado, hablemos del sonido. Las Pico 4 tienen dos altavoz situados en los amarres en las zonas cercanas a la oreja. El rendimiento es correcto, pero poco más. La mejor experiencia la conseguiremos con unos auriculares, algo que en este caso recae en la tecnología Bluetooth por el simple motivo de que las Pico 4 no tienen jack de auriculares.

Finalmente, y en lo referente a batería, en el modo standalone los 5.300 mAh nos ofrecen unas dos horas de autonomía. Es más o menos la misma cifra que las Meta Quest 2. Cabe destacar que tiene carga "rápida" de 20W que carga por completo las gafas en dos horas.

Pico 4, la opinión de Xataka

Las Pico 4 nos han encantado. Es el resumen que podemos hacer tras haber probado y disfrutado las nuevas gafas de Bytedance durante estos días. Las Pico 4 no solo superan a las Meta Quest 2, que son sus principales rivales, en prácticamente todo, sino que se configuran como la principal puerta de entrada a la realidad virtual.

No es un dispositivo perfecto, ni mucho menos, pero por 429 euros es de los mejores visores de realidad virtual en relación calidad/precio. Las lentes Pancake, con sus más y sus menos, son una apuesta segura y su rendimiento es buenísimo. Nos hemos quedado con un sabor de boca muy agradable.

Es cierto que, a pesar de ser más pequeñas que otras alternativas, siguen siendo un dispositivo grandote, algo que puede no gustar a todos. Pero más allá de eso, Bytedance ha hecho un excelente trabajo con su nuevo headset al que le falta algo de contenido nativo y tener un software a la altura de Meta.

PICO 4 Casco todo-en-uno 128GB - Pack 6 Juegos Gratis Hoy en Amazon por 429,00€

Estas gafas de realidad virtual han sido cedidas para la prueba por parte de Pico. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.