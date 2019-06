Los ganadores, los perdedores y las grandes sorpresas del E3 2019

César Muela: Esperaba mucho más del juego de 'Los Vengadores'. Que hayan decidido salir sin las licencias de los actores que dan vida a los personajes en las películas es para mí una gran oportunidad perdida. Simplemente no me apetece encarnar a un Iron Man que no conozco, y menos justo ahora tras la última película. El DLC de Lego para 'Forza Horizon 4' me pareció también decepcionante. ¿Cobrarme 20 euros por que me martilleen la cabeza con "Everything is Awesome"? Tendrá su público, pero yo no estoy entre ellos, lo siento. 'Elden Ring' me dejó muy frío también. Con el hype de George RR Martin y los creadores de Dark Souls era para haber preparado o mostrado algo más, pero supongo que aún estará en fase muy temprana y simplemente habrán querido aprovechar el tirón de 'Juego de Tronos' para enseñar la patita. Como perdedor pondría a Nintendo, que si no hubiera sido por ese gol en el último minuto con el anuncio de la secuela en desarrollo de Zelda, habría pasado muy desapercibida, me temo. No hay títulos que emocionen o que exploten la versatilidad de Switch. Tenían una oportunidad de seguir marcando diferencias con Sony y Microsoft, pero creo que no lo han hecho.