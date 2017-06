Así luce Skyrim para Switch: control gestual para a los Joy-Con e indumentaria de Legend of Zelda

A pesar de ser un título con varios años ya a sus espaldas, The Elder Scrolls V: Skyrim es uno de los juegos más esperados para la Nintendo Switch de Nintendo. Esta madrugada Bethesda ha aprovechado su conferencia en el E3 2017 para mostrarnos un tráiler de este título, y en él podemos ver algunas de las características exclusivas que tendrá en la consola de Nintendo.

La más llamativa desde luego es su compatibilidad con el sistema amiibo de Nintendo, con el cual se nos permitirá ponernos la indumentaria de Link, el protagonista de The Legend of Zelda. También tiene un sistema de control exclusivo para sacar partido a los Joy-Con de la Switch, con el cual podremos realizar determinados movimientos con los brazos para efectuar acciones en el juego.

Tal y como leemos en la página web de Bethesda, el The Elder Scrolls V: Skyrim for Nintendo Switch incluye nuevas características como controles de movimiento para el combate y lockpicking. También habrá un botín adicional desbloqueable con los amiibo de "The Legend of Zelda" con el traje de Link o la Espada Maestra, el escudo de Hylian o la túnica de Link.

El juego también incluye todos los complementos y expansiones oficiales que han salido hasta ahora, como Dawnguard, Hearthfire y Dragonborn. Lo que sorprendentemente no dejan claro es si se trata finalmente o no de la Special Edition, la gran pregunta que todos llevan tiempo haciéndose.

Eso sí, en el tráiler sí que podemos ver otras de sus características, como la manera en la que podremos realizar comandos gestuales con los Joy-Con para lanzar flechas o repartir mamporros, o el cómo luce nuestro personaje cuando le vestimos de Link. Y claro, a favor de este port también está el hecho de que vayas a poder llevártelo a cualquier parte gracias a la portabilidad de la Nintendo Switch.

Skyrim for Nintendo Switch, fecha de lanzamiento

Bethesda no ha dado fechas concretas para el lanzamiento de este título, pero sabemos que la idea es la de sacar este The Elder Scrolls V: Skyrim for Nintendo Switch en otoño. Sobre el precio tampoco sabemos nada, pero ya os contaremos todos los detalles cuando sean revelados.

En Xataka | E3 2017