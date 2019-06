E3 2019: los 15 tráilers, fecha de lanzamiento y plataformas de los mejores juegos presentados

La sensación que había en el ambiente era de que este E3 2019 iba a ser un poco de transición, una feria algo menos determinante para la industria de los videojuegos a la espera de la nueva generación de consolas a la que ya ha acudido Xbox con su Project Scarlett. Sin embargo, Sony avisó con mucha antelación de que este año no iba a acudir a Los Ángeles, posiblemente reservándose de cara a 2020.

A pesar de todo, no han sido pocas las novedades que se han presentado, aunque el nivel general de las conferencias no ha rayando a gran altura. Uno de los principales problemas ha sido la autoimpuesta necesidad de alargar las presentaciones -salvo la de Xbox, repleta de contenido- o engordar las mismas con productos ya a la venta, como en el caso de Square Enix.

Sin más dilación vamos con los 15 trailers, fechas de lanzamiento y plataformas de los mejores juegos y conceptos presentados en este E3 2019. Porque en una lista como esta no podían faltar la llegada de dos nuevas suscripciones más al mercado: Uplay + y Xbox Game Pass for PC, así como el anuncio de Project Scarlett.

‘Marvel’s Avengers’

Plataforma: PC, PS4, Xbox One y Stadia.

PC, PS4, Xbox One y Stadia. Fecha de lanzamiento: 15 de mayo de 2020.

Tal vez la última presentación del E3 2019, a falta de Nintendo, no haya sido el mejor trailer de la historia, pero no se puede negar la importancia de un juego sobre 'Los Vengadores'. Sin los derechos de imagen de los actores de las películas, para algunos ha supuesto un jarro de agua fría ver a Iron-Man, Thor, Capitán América y al resto sin los rostros de la gran pantalla. No obstante, detrás del desarrollo está uno de los mejores estudios de la compañía con eficacia demostrada a lo largo de los años.

'Cyberpunk 2077

Plataforma: PC, PS4 y Xbox One

PC, PS4 y Xbox One Fecha de lanzamiento: 16 de abril de 2020.

Era dificil que Cyberpunk 2077 pudiera presentar alguna novedad importantes tras haber mostrado más de una hora de gameply. Sin embargo, nadie podía esperar que Keanu Reeves -el actor de moda gracias John Wick- fuera a aparecer para cautivar al público y dar paso a una fecha de salida desconocida hasta ahora. Su momento dentro del juego, en donde interpretará a un rockero, es de lo mejor que ha dado este E3 2019.

'Watch Dogs Legion'

Plataforma: PC, PS4 y Xbox One.

PC, PS4 y Xbox One. Fecha de lanzamiento: 6 de marzo de 2020.

Si una abuela capaz de infiltrarse en una megacorporación y derribar a unos cuantos guardias de seguridad no se lleva toda la atención es que, como sociedad, algo falla. La septuagenaria protagonista del trailer de 'Watch Dogs Legion' aterrizó en mitad de trailer, tras ver morir al primer personaje, para arrasar con todo. En la tercera entrega de la saga se podrá controlar a cualquier NPC del Londres post Brexit que plantea como escenario Ubisoft, una premisa que permitirá -si todo va bien- controlar a una legión de abuelas de armas tomar.

Xbox 'Project Scarlett'

Plataforma: Xbox.

Xbox. Fecha de lanzamiento: Finales 2020.

Xbox tenía que aprovechar la ausencia de Sony para dar un golpe sobre la mesa y conseguir tomar la delantera en la próxima generación. A pesar de todo, incluso del anuncio de que Scarlett será cuatro veces más potente que Xbox One X, el estudio no ha mostrado más allá de un vídeo conceptual sobre la nueva consola. Habrá que esperar a 2020, seguramente, para ver el aspecto final de la máquina de la siguiente generación.

'La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild'

Plataforma: Nintendo Switch.

Nintendo Switch. Fecha de lanzamiento: Sin determinar.

Puede parecer una broma pero no. Así han denominado al juego, de la manera más explícita posible, a fin de cuentas es lo que están desarrollando. Tras el éxito arrollador de Breath of the Wild, a nadie de la industria se le escapaba que Nintendo tenía que estar inmersa en una secuela, pero ahora hay una confirmación oficial. Por supuesto, ni hablar de una posible fecha de lanzamiento. Por raro que parezca eso es bueno: que trabajen con la tranquilidad necesaria para poder elaborar una segunda entrega que pueda estar a la sobresaliente altura del primero.

Xbox Game Pass for PC

Plataforma: PC.

PC. Fecha de lanzamiento: Ya disponible.

La idea de Xbox de presentar un catálogo de juego a cambio de una mensualidad no fue algo revolucionario, sobre todo teniendo en cuenta iniciativas como Netflix, pero sí que se ha convertido en una de las propuestas más completas del mercado. Con una competencia feroz a su alrededor, con Origin Access Premier y ahora Uplay +, ha sabido sobreponerse a todos ellos gracias a un apoyo masivo de otras compañías. Ahora llega a PC dispuesta a reinar con un catálogo que alcanzará los 100 juegos antes de fin de año.

'Star Wars Jedi: Fallen Order'

Plataforma: PS4, Xbox One y PC

PS4, Xbox One y PC Fecha de lanzamiento: 11 de noviembre de 2019.

El E3 2019 de EA empezó con fuerza para luego irse diluyendo en anuncios cada vez menos relevantes. Sin embargo, fue de agradecer que lo primero que mostraran fuera un completo gameplay de más de 10 minutos de duración sobre 'Star Wars Jedi: Fallen Order', así como su fecha de publicación. Lo cierto es que se sabe poco de la historia y puede ser ahí donde consigan apuntalar un juego que promete acción y escalada a raudales.

'Minecraft Dungeons'

Plataforma: PC, Xbox One y Nintendo Switch.

PC, Xbox One y Nintendo Switch. Fecha de lanzamiento: Primavera de 2020.

A pesar de los rumores, parecía improbable que pudiera ser verdad ver algo así, pero la revisión de 'Minecraft' bajo un concepto tipo 'Diablo' no solo era cierta, sino que tiene un aspecto alucinante. Centrado en el combate y la recolección de loot, con la característica vista isométrica, el nuevo juego de la franquicia apunta a ser uno de los pelotazos del próximo año.

Uplay +

Plataforma: PC.

PC. Fecha de lanzamiento: 3 de septiembre.

Que Ubisoft es una las compañías third party más importantes de la industria de los videojuegos es algo que no se le escapa a nadie. La entidad gala cuenta con algunas de las IPs más importantes del mercado: Assassin's Creed, las innumerables obras bajo el sobrenombre Tom Clancy o el replanteamiento de la saga Watch Dogs tras una primera entrega sin mucho éxito. Todas ellas estarán disponibles a partir de septiembre con el pago de una mensualidad en Uplay +: un sistema que asemeja a la competencia para acercar sus sagas propias a un mercado cada vez más dado a las suscripciones.

'Halo Infinite'

Plataforma: Project Scarlett.

Project Scarlett. Fecha de lanzamiento: Finales de 2020.

Cada compañía tiene sus manías, y la división de Xbox no concibe publicar una nueva consola sin el Jefe Maestro de custodio. En esta ocasión, la jugada se va a volver a repetir y aunque no sabemos nada en concreto sobre 'Halo Infinite' lo que sí se ha confirmado es que se publicará a la vez que la actualmente conocida como Project Scarlett, que mantiene ese nombre a falta del definitivo.

'Elden Ring'

Plataforma: PC y Xbox One.

PC y Xbox One. Fecha de lanzamiento: Sin determinar.

La cacareada colaboración entre los creadores de Dark Souls y George R.R. Martin, autor de Juego de Tronos, ha sido presentado con una cinemática que ha revelado muy poco acerca del nuevo proyecto. En principio, el juego estará disponible para Xbox One y PC, pero no ha habido mención alguna hacia Sony, algo extraño ya que todos los juegos del estudio han salido en la consola de la empresa nipona. Todavía falta mucho para que veamos el juego, pero el trailer y saber de su existencia son motivos suficiente para quererlo ya.

'Animal Crossing: New Horizon'

Plataforma: Nintendo Switch.

Nintendo Switch. Fecha de lanzamiento: 20 de marzo de 2020.

Las plegarias de muchos nintenderos han sido escuchadas y 'Animal Crossing' volverá con una nueva entrega tras más de ocho años de ausencia, sobre todo si no contamos la versión para móviles que no dejó un gran sabor de boca. Desde pesca hasta agricultura, pasando por todas las estaciones del año, este 'Animal Crossing: New Horizon' puede ser todo lo que pedían los fans de una saga que cumple este año la mayoría de edad.

'Ghostwire Tokyo'

Plataforma: Sin confirmar.

Sin confirmar. Fecha de lanzamiento: Sin dterminar.

La llegada de Shinji Mikami al E3 2019 desató toda clase de especulaciones sobre una posible entrega de su saga The Evil Within, pero el creativo tenía una sorpresa guardada bajo la manga. No obstante, no fue él, sino Ikumi Nakamura -la directora creativa de 'Ghostwire Tokyo'- la encargada de presentar un críptico trailer que ha dejado más preguntas que respuestas. Eso sí parece que no faltará el componente de misterio y terror característico del creador japonés.

'DOOM Eternal'

Plataforma: PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch. Fecha de lanzamiento: 22 de noviembre de 2019.

Se podría ver una y otra vez jugar a 'DOOM Eternal' y uno tardaría mucho en cansarse. El espectáculo de brutalidad elevada a la enésima potencia, la música, los movimientos, todo. La segunda entrega de la saga, desde que volviera a la vida en 2016, llevará el listón aún más lejos que su predecesor -y eso no es una tarea fácil. Cada vez queda menos para poder comprar un pase para llevar la auténtica destrucción al propio infierno.

'Final Fantasy VII Remake'

Plataforma: PS4 y PC.

PS4 y PC. Fecha de lanzamiento: 3 de marzo de 2020.

El último trailer de 'Final Fantasy VII Remake' dio casi todo el protagonismo a Aeris y Tifa, alguien a la que se había visto poco hasta ahora en este remake. El vídeo ha seguido dando pistas sobre el tipo de combate que va a presentar, radicalmente distinto al del juego original, y ha puesto por fin fecha final para el primer episodio.

'12 Minutes'

Plataforma: PC y Xbox One.

PC y Xbox One. Fecha de lanzamiento: Sin determinar.

Decíamos al principio del artículo que este E3 2019 había sido algo más flojo de lo habitual, pero lejos de los grandes nombres también hay joyas pequeñitas que merecen nuestra atención. Como extra os dejamos el interesante '12 Minutes', de Annapurna Interactives,que se ha presentado como un juego que hará que el jugador reviva el mismo día una y otra vez, de forma similar a la película 'Atrapado en el tiempo', pero con un cariz mucho más dramático.