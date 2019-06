Xbox en el E3 2019: todas las novedades, nuevos juegos y tráilers

Tras la apertura no oficial del E3 2019 por parte de Electronic Arts, le tocaba el turno a Microsoft y su Xbox cubrir el vacío que había dejado Sony con la indiscutible necesidad de dar un golpe en la mesa que le permitiese tomar el timón de la nueva generación, aprovechando la ausencia de su máximo competidor, y abrazando -una vez más- a los ordenadores como el aliado necesario para expandir un reinado antaño dominante.

Phil Spencer, director de la división de Xbox y vicepresidente de gaming en Microsoft, había prometido días antes la aparición de 14 juegos de la marca. Tras los nuevos anuncios de 'Bleeding Edge' y 'Minecraft Dungeons', no se olvidaron de otro de los platos fuertes: la llegada del Xbox Game Pass a PC.

Xbox Scarlett

Finalmente, en la conferencia se pudieron ver 60 juegos en total, 34 de ellos entrarán directamente como parte del Xbox Game Pass y el cierre de la conferencia de Xbox se reservó para la rumoreada Scarlett -que todavía está cobrando forma y aún no ha terminado su fase de desarrollo; y la nueva entrega de Halo. Con respecto a la consola sí que han arrojado algo de luz y han afirmado que será cuatro veces más potente que Xbox One X, una barbaridad.

'Cyberpunk 2077'

Uno de los juegos que todo el mundo esperaba ver, y que no podía faltar en la mayor feria de videojuegos del mundo, no ha defraudado. En esta ocasión, el estudio polaco ha optado por la publicación de una cinemática con la que ahondar un poco más en su mundo después de haber publicado un gameplay de una hora de duración hace unos meses.

Sin duda alguna, una de las mayores sorpresas de la presentación fue la aparición de Keanu Reeves, que tendrá un personaje en 'Cyberpunk 2077', aunque no se sabe su grado de importancia en la trama. Además, fue el propio actor el encargado de dar paso a una de las incógnitas más importantes del evento, la fecha de lanzamiento. Finalmente, será el 16 de abril de 2020 cuando se publique el nuevo juego de los creadores de 'The Witcher'.

Xbox Game Pass for PC

Finalmente, parece que Microsoft no renunciará al termino Xbox Games Pass, sino que lo amoldará a PC con la misma base, una muy suculenta. En principio se ha prometido una buena cantidad de juegos, tanto exclusivos de Xbox, como de estudios ajenos a Microsoft, como Imperator: Rome o Football Manager 2019, pero también novedades aún no publicadas como 'Ori and the Will of the Wisp'.

'Elden Ring'

El juego de From Software -creadores de Dark Souls, Bloodborne y Sekiro- que iba a contar con la colaboración de George R.R. Martin no ha tardado en mostrar un primer concepto de lo que se podrá esperar de esta unión tan sumamente prometedora. El papel del escritor de Juego de Tronos ha sido de asesor, así lo ha confirmado él, pero esperemos que le haya podido dotar de un mayor peso a la narrativa.

Una de las enormes virtudes de Hidetaka Miyazaki, principal artífice de la saga Souls, ha sido la capacidad de contar mucho sin ser muy explícito en sus argumentos, a menudo escondido en las descripciones de los artículos. La unión con Martin podría elevar todo ello para ofrecer una historia diferente. En qué terminará todo es una incógnita, pero el trailer solo deja con ganas de más.

Project xCloud

El servicio por streaming está llegando poco a poco al ecosistema Xbox, aunque el propio Phil Spencer ya ha confirmado que el Project Scarlett, la nueva generación de consolas, servirá como puerta de entrada. En octubre se podrá probar por primera vez de forma abierta, aunque los presentes en el E3 ya están pudiendo realizar sus primeros experimentos con ello.

El sistema contará con una modalidad denominada Console Streaming, que tericamente permitirá convertir nuestra propia consola en un servidor de streaming de videojuegos, aunque no se han ofrecido muchos más datos al respecto. Conforme se vaya acercando la fecha de lanzamiento seguramente irán desvelando nuevos detalles.

'Minecraft Dungeons'

A pesar de los rumores, no parecía que pudiera ser real que una idea como 'Minecraft' pudiera acercarse a un concepto radicalmente opuesto como 'Diablo', pero así ha sido. Desde la vista isométrica hasta la gestión del inventario, parece clara que la apuesta de 'Minecraft Dungeons' es total por la acción, dejando a un lado la construcción.

La presentación ha emplazado hasta primavera de 2020, pero sin concretar la fecha definitiva de un fenómeno que cuenta con una base de jugadores absolutamente gigantesca. La premisa apunta maneras: una estética que recuerda a 'Minecraft' y un gameplay totalmente adaptado a un género desconocido para ellos, desde luego hay ganas de probarlo.

'Gears 5'

El nuevo trailer de 'Gears 5' ha servido para conocer sobre la fecha de lanzamiento del juego: 10 de septiembre de 2019 y presentar el modo Escape, un cooperativo que tomará el testigo del modo Horda, a falta de saber si este último seguirá estando dentro de la nueva entrega de una franquicia ya veterana.

'Halo Infinite'

La vuelta del Jefe Maestro, uno de los iconos más importantes de la historia de Xbox, no podía faltar en una celebración como la que ha terminado siendo la conferencia de Microsoft en este E3 2019. Con una fecha que apunta a finales de 2020 para un lanzamiento conjunto con Project Scarlett, una vez cobre forma. De hecho, el anuncio se expresa así en la propia descripción del vídeo publicado en la cuenta de Xbox.

Por el momento no sabemos muchos detalles de la trama, pero sí que el Jefe Maestro despierta después de un tiempo fuera de la acción y descubre que las cosas no han ido bien en su ausencia. Su presencia, y la de los jugadores, será necesaria para una aventura que servirá como punta de lanza de Microsoft en la nueva generación

'The Outer Worlds'

El juego de Obsidian, estudio comprado por Microsoft en 2018, distribuido por Private Division ha vuelto a presentar un vídeo con el que se ha podido ver, una vez más, la buena pinta que tiene el juego de rol y acción que están desarrollando los creadores del reconocidísimo Fallout: New Vegas y la saga Pillars of Eternity.

'The Outer Worlds' se lanzará el 25 de octubre de este 2019 buscando devolver a los amantes del género en primera persona lo que 'Fallout 4' no consiguió. Además, entrará a formar parte directamente del Xbox Game Pass, algo lógico teniendo en cuenta que el actual estudio se encuentra inmerso dentro de la estructura de gaming de Microsoft.

'Ori and the Will of the Wisp'

La primer entrega, titulada 'Ori and the Blind Forest', presentó un juego emotivo y visualmente espectacular en 2015. Un metroidvania que cautivo a miles de jugadores y que anunció una secuela el año pasado ha recibido ahora, por fin, fecha oficial de lanzamiento: 'Ori and the Will of the Wisp'se publicará el 11 de febrero de 2020.

Además, el juego ha mostrado a todos los presentes cómo la nueva entrega volverá a apostar por una paleta de colores muy similar al del primero con un apartado gráfico que promete estar, por lo menos, a la altura de su predecesor. Desde la música hasta su gameplay, todo tiene una pinta sensacional.

'Bleeding Edge'

Continuando con los estudios propiedad de Microsoft, Ninja Theory ha presentado un juego cooperativo a cuatro jugadores (tanto online, como offline) con una estética animada que se aleja del camino labrado con 'Hellblade: Senua's Sacrifice'. Este 'Bleeding Edge' traerá peleas en grupo, cuatro contra cuatro, donde el combate a melee será esencial.

El juego no tiene fecha oficial, pero la alfa técnica se publicará el 27 de junio y en menos de un mes se podrá probar cómo de loca es la última propuesta de un estudio capaz de mostrar registroas radicalmente diferentes, como el paso de la reinvención de 'DMC' hasta la aventura intimista de una protagonista con una enfermedad mental.

Microsoft adquiere Double Fine

Como si de una actividad rutinaria se tratase, lo mismo que se anuncia un nuevo juego, durante la presentación de Xbox en este E3 2019 se ha anunciado la adquisición del estudio de Doublefine. El mítico Tim Schafer se ha subido al escenario para mostrar un nuevo trailer del esperadísimo Psychonauts 2.

A pesar de la compra del estudio, la secuela saldrá para todo tipo de plataformas, tanto Xbox, como PS4 y PC. De la misma forma que con Obsidian, sería de esperar que los próximos proyectos sí que se engloben de alguna manera especial dentro de la infraestructura Xbox, ya sea mediante una exclusividad total, o parcial en consolas.

'Spiritfarer'

La llegada de una nueva IP siempre es una noticia positiva para la industria de los videojuegos, en especial si es una con tanta personalidad como 'Spiritfarer'. No cabe duda de algunas de sus referencias más cercanas, la recolección de materiales, un viaje que promete ser casi espiritual y un universo con animales antropomórficos que le otorga un toque distintivo muy particular.

ID@Xbox

La sección de proyectos más pequeños e independientes que se publicarán en Xbox han tenido un breve protagonismo con un vídeo recopilatorio cortito pero que ha mostrado algunos juegos que apuntan a ofrecer experiencias que podrían ser muy interesantes para los aficionados a los videojuegos indie.

En los dos minutos y medio de vídeo se ha podido ver desde una versión que recuerda a los 'Contra' más clásicos, hasta aventuras en blanco y negro, pasando por un videojuego que parece protagonizado por espartanos, catapultas y grandes piedras. Desde luego, el conjunto no ha decepcionado aunque siempre se echa un poco en falta tener más tiempo para fijarse en todos ellos.

'Battletoads'

La presencia de 'Battletoads' era algo que ya se presuponía en la conferencia, pero lo cierto es que su revisión estética ha resultado una agradable sorpresa con una ambientación irreverente y diseños con muchísima personalidad que por momentos podían recordar a 'Cuphead'. Sin embargo, continuamos sin una fecha oficial sobre el juego.

'Age of Empires II DE'

Los amantes de la estrategia en tiempo real todavía no pueden celebrar la llegada de la cuarta entrega de la saga, una que se lleva rumoreando varios años, pero lo que sí se ha confirmado ha sido la existencia de 'Age of Empires II DE': la remasterización en 4K del clásico que llegará este otoño para amenizar la espera.

'Dying Light 2'

La expectación con respecto a 'Dying Light 2' es máxima, y no solo porque tenga a uno de los grandes escritores de la industria en el apartado narrativo, sino porque la apuesta de Techland parece un más y mejor en toda regla que promete perfeccionar lo que se presentó en una primera entrega que tenía muchísimo potencial.

Esta secuela tiene todo lo que hace falta para apuntalar un juego al que le faltan concretar un par de cosas, como el peso e importancia de su narrativa, para instalarse por derecho propio en el sobresaliente. En primavera de 2020 podremos salir de dudas con respecto a este Dying Light 2, pero la espera -a pesar de los nuevos vídeos- se está haciendo muy larga.

Wasteland 3

El rol europeo está lejos de morir mientras haya estudios como inXile Entertianment -propiedad de Microsoft- apostando por franquicias como Wasteland. La tercera entrega de la saga ya se enseñó por primera vez el año pasado, pero en esta ocasión hemos podido ver algo de gameplay en el yermo congelado. La única nota negativa es que seguimos sin fecha de lanzamiento oficial.

Xbox Elite Wireless Controller Series 2

El mando para más adaptable y configurable de Microsoft, también el más caro (180 euros), ha anunciado una nueva versión que estará disponible a partir del 4 de noviembre de 2019. Entre las principales novedades, cuenta con una nueva con goma para mayor adherencia del dispositivo y unos gatillos especialmente diseñados para activarse con poco recorrido y funcionar de forma más veloz.

El mando volverá a contar con la posibilidad de colocar diferentes joysticks con los que el jugador pueda encontrar un mayor grado de confort. Además, se podrá configurar hasta tres perfiles diferentes para diversos juegos que requieran unas u otras sensibilidades, por ejemplo.

'Star Wars Jedi: Fallen Order'

El nuevo juego de Electronic Arts se ha vuelto a mostrar en la conferencia de Microsoft con un escueto vídeo, lejos del gameplay de 10 minutos que publicaron durante el EA Play, en el que no han aportado mayor información sobre el mismo. Sin embargo, lo que sí se ha podido ver ha sido una impactante escena de lo que parece una infiltración con unos AT-AT como protagonistas.

'La bruja de blair'

La presentación con un coche y un perro podía dar indicaciones erróneas sobre el título del juego, coqueteando con el cancelado Silent Hill de Konami o un hipotético Outlast, pero al final se ha revelado como una entrega de La bruja de Blair, aunque no se han dado muchos detalles ni se ha mostrado mucho gameplay sobre el juego.

A pesar de todo, el juego será en primera persona y apostará por lo que parece que puede ser una mécanica a través de la cámara de vídeo. No obstante, aún es demasiado pronto para sacar cualquier conclusión al respecto. Lo que sí se sabe es que Blair Witch (nombre que ha recibido el juego oficialmente) se publicará el 30 de agosto de este 2019.

'Dragon Ball Z Kakarot'

El proyecto de acción rpg basado en uno de los mangas más famosos de la historia ha sido, irremediablemente, uno de los protagonistas. En esta ocasión ha dejado ver lo que parece que será un gameplay que recuerda ligeramente a los combates de Dragon Ball Budokai y los propios de su género. Todavía quedan muchas dudas sobre qué acercamiento tomará, pero desde luego lss juegos de la franquicia del manga de Akira Toriyama rara vez deja indiferente.

Como cabía suponer, 'Dragon Ball Z Kakarot' se centrará solo en la primera parte del Goku adulto y la saga de los saiyans. En principio, la fecha estimada ha sido principios de 2020, pero eso podría englobar desde enero hasta marzo (o incluso más tarde), suponiendo que quieran publicarlo antes de la finalización del año fiscal.

'12 Minutes'

Annapurna Interactive es una editora de videojuegos que se ha caracterizado a lo largo del tiempo por publicar juegos notable con una condición marcadamente indie, por lo general. Con este '12 Minutes' la premisa vuelve a ser muy prometedora: revivir el mismo día una y otra vez con el objetivo de conseguir completar una trama que todavía no es ajena.

Como en una suerte de Día de la Marmota, en la que el protagonista estará atrapado y condenado a vivir un "thriller interactivo sobre un hombre", como ha explicado el propio vídeo al terminar. No vamos a revelar nada sobre la trama, pero sí a dejar el vídeo presentación debajo. Merece la pena.

'Way to the woods'

Ver dos ciervos, madre e hijo o hija, y acordarse de forma inevitable de Bambi es algo natural para casi cualquier ser humano. La aventura de estos dos animales en un mundo abandonado, al menos aparentemente, podría ser una de esas experiencias catarticas al nivel de 'Journey' o perecer en el intento de trascender, como muchos otros. Por lo menos en el plano visual, las cartas mostradas parecen muy sólidas.

'Microsoft Flight Simulator'

En realidad, con los primeros planos de este anuncio se podría haber esperado cualquier tipo de juego, pero al final ha terminado siendo algo que nadie esperaba: un simulador de aviones. Aunque no se ha visto mucho sobre el propio gameplay del juego, lo cierto es que la apuesta -por sorprendente y atípica- puede resultar bastante atractiva por ver qué es lo que es capaz de proponer. No hay que olvidar que en su día un juego de ping pong hecho por Rockstar resultó ser todo un pelotazo.

'Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions'

Parecía que Playground Games iba a volver a la carga por enésima vez con un nuevo 'Forza Horizon', pero al final se ha terminado revelando como una expansión con los LEGO como principal atractivo. A pesar de lo que podría parecer, el juego apunta maneras en el apartado gráfico y es que el 'Forza Horizon 4' ya se veía como uno de los productos más punteros de la industria. El nuevo contenido llegará el 13 de junio.

'Gears POP!'

El anuncio de la sorprendente colaboración entre 'Gears of War' y los famosos Funko en 2018 fue una de la sorpresas más desconcertantes de los últimos años. En esta ocasión han vuelto con gameplay, uno que recuerda ineludiblemente a 'Clash Royale', aunque sin una fecha definida. Solo sabemos que se publicará pronto en la App Store y en Google Play.

'State of Decay Heartland'

El juego publicado por Undead Labs es uno de esos que ayudan a dar forma a un catálogo pero que no cuentan con un presupuesto desorbitado. 'State of Decay 2' pasó sin pena ni gloria y los buenos números cosechados fueron mérito, en gran parte, por haber estado desde el principio en el Xbox Game Pass. Sin embargo, ahora han presentado una expansión que ofrecerá dos nuevas historias para los aficionados a la saga.

'Phantasy Star Online 2'

La publicación de 'Phantasy Star Online 2' solo llegará a occidente en Xbox One y PC en primavera de 2020. Mientras que en Japón está disponible en PS4, Switch y la PS Vita, un éxito en los países orientales que no tuvo la misma repercusión en Europa y norteamérica. Lo cierto es que el reparto de consolas resulta bastante complicado de entender.

'CrossfireX'

El juego de disparos gratuito que ha cosechado un gran éxito en PC aterrizará en consolas dispuesto a ofrecer una experiencia que, los puristas me perdonen, recuerda sin ambages a un clásico como 'Counter-Strike'. Lo cierto es que no se sabe cómo se verá en la consola de Microsoft, porque el vídeo se ha limitado a enseñar el clásico conjunto de escenas CGI que no enseñan gameplay y dejan una sensación de indiferencia.

'Tales of Arise'

Para los amantes del JRPG más clasico, el anunció de 'Tales of Arise' habrá sido un néctar del que beber una y otra vez porque lo mostrado en la conferencia parece apelar al espíritu más tradicional de este tipo de juegos: un mundo de fantasía interminable, monstruos de todo tipo, personajes con un diseño muy japonés y combates imposibles.