EA en el E3 2019: todas las novedades, nuevos juegos y tráilers

Paradójicamente, de la misma forma que durante el año 2018, Electronic Arts (EA) ha vuelto a abrir el E3 2019 sin formar parte del evento. La mayor feria de videojuegos del mundo es un fenómeno tan grande que termina por englobar todo aquello que ocurre dentro y fuera de las puertas del Centro de Convenciones de Los Ángeles.

Como ya anunciaron en su momento, la conferencia de este año de EA no iba a seguir el patrón habitual tras la cascada de críticas recibidas en la edición anterior. En esta ocasión el guión estaba bien claro -y disponible varios días antes, cuenta atrás incluida- para todos aquellos usuarios que no tuvieran tiempo que perder en aquello que no le importaba.

Desde luego la presentación de EA en este E3 2019 ha sido atípica: incluso al comienzo de la misma invitaron a los espectadores a saltarse las partes que no le interesaban para volver después a las que sí. Sin embargo, todo ello no ha evitado que se hayan visto novedades destacables durante las más de dos horas que ha durado este EA Play, aunque también algunos grandes ausencias como la de 'Anthem'.

'Star Wars Jedi: Fallen Order'

La apertura de Vince Zampella, CEO de Respawn Entertainment, ha dejado claro desde el principio que 'Star War Jedi: Fallen Order' es la apuesta en firme y uno de sus juegos más importantes de este año. Sin ambages y directos a lo que se quería enseñar: el juego en movimiento para mostrar todas sus virtudes.

En los casi 15 minutos de vídeo que se han mostrado se ha podido ver al personaje -un padawan que sobrevive a la Orden 66, el plan para aniquilar a todos los jedi- hacer gala de un completo repertorio de movimientos: tanto en las propias animaciones como más tarde en combate.

El resultado, a falta de un producto final que puede cambiar muchísimas cosas, parece que puede terminar siendo un juego notable o incluso sobresaliente si consigue conectar con el público con una historia atractiva que ofrezca variedad de situaciones. Sin embargo, de este último apartado apenas sabemos nada todavía. Lo que sí se sabe es que se publicará el 11 de noviembre de 2019.

'Apex Legends'

El battle royale de Respawn Entertainment se convirtió en un absoluto fenómeno de masas durante su primer mes, llegando a registrar 50 millones de jugadores, pero no ha conseguido igualar el ritmo de actualizaciones de Fortnite –con el peso que ello conlleva- y finalmente ha ido perdiendo fuelle poco a poco.

Principalmente, la mayor crítica a 'Apex Legends' es su ausencia de nuevo contenido tras la publicación de Frontera Salvaje, la primera temporada de novedades. Con el calendario ya marcado y los anuncios sobre la segunda temporada ya realizados, solo quedaba por saber cuál iba a ser la nueva leyenda del battle royale y un par de novedades que se habían guardado para el evento, como las listas de partidas competitivas.

Lo más relevante ha terminado siendo, como cabía esperar, la publicación de una nueva leyenda dentro de 'Apex Legends'. Wattson tendrá unas características muy defensivas que podrán hacer las partidas más cómodas para los compañeros: una barrera que daña y ralentiza a los rivales y un escudo que protege de proyectiles y carga los escudos de los aliados.

'Battlefield V'

'Battlefield V' es un juego que no consiguió vender tanto como EA esperaba, ni siquiera a pesar de haber colocado en el mercado más de ocho millones de copias. El juego volvía a ser un espectáculo demoledor: fantásticos gráficos y una jugabilidad exquisita, pero sin un elemento diferenciador hoy en día, el battle royale.

Firestorm llegó cinco meses después de su lanzamiento y no ha conseguido revitalizar un juego que se ha quedado lejos de los cientos de miles de jugadores que cada día se pasan por juegos como 'Fortnite'. Sin embargo, quizás lo más grave de todo es que 'Battlefield V' haya acudido al E3 2019 a presentar apenas un par de mapas nuevos que dan la sensación de atender a un público entregado pero que no deja de ser de nicho.

'FIFA 20'

La presentación de la nueva entrega del juego de fútbol más famoso ha vuelto a tener el fútbol como eje principal, valga la redundancia. No obstante, en esta ocasión no ha sido el propio balompié tal y como lo conocemos, sino el callejero, la vuelta del 'FIFA Street' con un renovado concepto tras siete años de ausencia y con una larga estela. Amén de los temas habituales como la mejoras en las físicas del balón, el golpe etc que nunca faltan en este tipo de presentaciones.

En realidad, el propio vídeo se ha publicado varias horas antes de que haya tenido lugar la presentación de EA en el E3 2019, e incluso parecían dar por hecho que todo el mundo lo habría visto ya porque abrieron la presentación -casi directamente- con una prolongada charla entre Rio Ferdinand -exjugador de Manchester United- y un productor de VOLTA, la nueva versión de 'FIFA Street'.

'Madden NFL 20'

Para el público europeo 'Madden' es un juego que, no solo pasa despercibido, sino que podría no saber que puede adquirirlo porque no fue hasta hace unos pocos años -con el auge de la venta de videojuegos digitales- que se expandió a todo el mundo. De hecho, los responsables del juego tienen tan clara su nula importancia en España que ni siquiera llega traducido.

Sin embargo, 'Madden' siempre se ha caracterizado por ofrecer un juego muy sólido: profundo, con cientos de estrategias diferentes, con una ambientación muy lograda y un sistema que, una vez dentro, te puede atrapar sin remedio. Lo cierto es que cuesta encontrarle las diferencias a este 'Madden 20' con respecto a los anteriores si no eres un verdadero fanático del fútbol americano, pero todo apunta a que los aficionados volveran a estar de enhorabuena con otra entrega notable.

'Los Sims 4'

Aunque parezca mentira, el juego elegido para cerrar la conferencia del E3 2019 de EA era 'Los Sims 4', sí, una entrega que se publicó hace casi cinco años y que han regalado recientemente a todos los usuarios de Origin. La estrategia parece ahora bastante clara: iniciar a aquellos usuarios que nunca llegaron a comprarse el juego y publicar ahora una nueva expansión de pago.

La principal novedad de esta expansión es que ahora los jugadores podrán bañarse libremente, al menos eso han dicho en la presentación, aunque la ambientación recuerda a expansiones anteriores como la de 'Los Sims 2: naúfragos', pero con un aspecto mucho más amable.