Todo lo que sabemos sobre 'Cyberpunk 2077', el juego que promete convertirse en la estrella del E3 2019

CD Projekt RED quiere ser la nueva Rockstar. No sólo huye de los vicios habituales de la industria a la hora de exprimir franquicias con juegos anuales (o bianuales), apunta a juegos lo suficientemente sólidos y grandes que puedan vender bien durante años mientras pasan a convertirse en una obra de renombre en la industria. Vamos, hacer con ‘Cyberpunk 2077’ lo que ya hicieron con ‘The Witcher 3’.

Basado en el juego de mesa Cyberpunk 2020, mítico universo de rol con más de 30 años a sus espaldas, lo nuevo del equipo polaco lleva desde 2013 poniéndonos los dientes largos. Algo más si contamos toda la lista de rumores que previamente dejaban entrever su desarrollo. Seis años después, aún desconocemos su fecha de lanzamiento, pero no las razones por las que queremos que sea para ayer.

Del rol de mesa al videojuego

Pese a que ‘The Witcher 3: Wild Hunt’ llegó al mercado en 2015, los ríos de sudor y tinta de ‘Cyberpunk 2077’ se remontan a antes del éxito más reciente del estudio. Ellos mismos aseguran que haber trabajado en la aventura fantástica de Geralt de Rivia ha ayudado mucho en el posterior desarrollo de su nuevo título, pero que ambas ideas sólo mantienen la ambición.

De la magia y las bestias mitológicas saltamos al futuro distópico de Night City, una ciudad californiana robotizada que está asolada por los conflictos entre bandas, el tráfico de modificaciones cibernéticas y el poder de mega corporaciones que han conseguido rentabilizar ambos conflictos.

Nuestro papel está en el control de V, un mercenario cuyo sexo, aspecto y pasado será completamente customizable. Como buen rolazo con hoja de personaje que es, todo lo elegido marcará el curso de nuestra historia, consiguiendo así que dos jugadores puedan vivir momentos completamente distintos en base a sus elecciones.

No sólo afectará el modo en el que planteemos una misión, desde el sigilo a la acción pasando por la habitual diplomacia, sino también lo que hayamos hecho con anterioridad o cómo modifiquemos el curso de esa historia implicando a otros personajes en la trama. Es decir, que no es lo mismo ir de A a B, que ir de A a B pasando por C y D para avisar de tu plan a miembros de otras organizaciones.

También importa el cómo llegues a ese proceso, tanto por la potencia de tus armas y la versatilidad que puedan ofrecerte para poder encarar o no tus problemas, como por cómo hayas modificado tu cuerpo para aprovecharte de ciertas situaciones. Gran parte de la gracia de ‘Cyberpunk 2077’ está en las modificaciones cibernéticas que podrás adquirir, ya sea por la vía legal o el contrabando, para mejorar aspectos como la traducción de otros idiomas o la posibilidad de hackear redes de seguridad.

Un universo orgánico y vivo

La idea (y ambición) de CD Projekt RED es dar vida al universo más orgánico y vivo que permite la tecnología actual. Eso incluye una aglomerada población que tiene sus propios ciclos de día y noche y que, además, recordarán todas tus acciones y conversaciones para actuar en consecuencia. La libertad en ese sentido es total, pudiendo incluso abandonar una conversación, o incluso una misión, sin provocar que se dé como fracasada o que salte una pantalla de Game Over.

A nuestra disposición tendremos todo un mercado de armas, implantes y accesorios que modificarán nuestras estadísticas y roles abriendo aún más caminos hacia los distintos desenlaces disponibles. Todo ello será completamente personalizable, pudiendo así optar por el estilo de juego y personaje que más se adapte a nuestra forma de jugar o encarar la historia.

La clave está en que hagas de ‘Cyberpunk 2077’ tu juego, ya sea sumándote a la locura y el desenfreno de Night City, sexo y drogas incluidas, o adquiriendo propiedades en las que poder trasladar la fiesta a un ámbito más privado. Lo haremos a través de seis distritos que van desde el clásico centro de negocios hasta las barriadas, pasando también por zonas abandonadas o incluso un barrio al estilo japonés que parece sacado de un parque temático sobre el país nipón.

Hablamos de un mundo que, contando también la posibilidad de adentrarnos en interiores, supone lo más grande que ha hecho CD Projekt Red hasta la fecha. Aseguran que “mucho, mucho más grande que ‘The Witcher 3'”, pudiendo así hacer uso de vehículos que permitan desplazarse con comodidad y valernos de la conducción autónoma para hacer más llevadero el recorrido o concentrarnos en la acción mientras el volante se ocupa de hacer lo suyo.

Con V charlaremos, saltaremos, escalaremos, dispararemos y buscaremos coberturas desde una óptica en primera persona que ayudará a adentrarnos más en la acción, con momentos puntuales como los de conducción en los que podremos saltar a una vista en tercera persona para mayor comodidad.

Lo que sabemos sobre el lanzamiento de ‘Cyberpunk 2077’

Con el apoyo de dos estudios, uno interno abierto en marzo de 2018 y la colaboración de un estudio canadiense, para inicios de 2019 el desarrollo había pasado de los 50 trabajadores iniciales a más de 400. Los necesarios para que el juego ya pueda ser recorrido de principio a fin, pero no en un estado que permita hablar a la ligera sobre su lanzamiento, al menos hasta que el E3 2019 cambie las tornas.

Por ahora se mantienen lo suficientemente herméticos para afirmar que ‘Cyberpunk 2077’ podrá verse en la feria de Los Angeles, pero no será jugable por los asistentes. Se espera, eso sí, que se muestre metraje adicional a los casi 50 minutos de juego que se mostró a puerta cerrada el año pasado y poco después se publicó en YouTube.

Las buenas sensaciones provocadas por aquella demo no sólo le valieron el convertirse en uno de los principales juegos de las distintas ferias en las que hizo acto de presencia, también lo han convertido en uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años. En la sombra, la duda sobre si lo visto entrará en los planes y posibilidades de la actual generación o si tocará esperar a la nueva.

Por ahora está confirmado para PC, PS4 y Xbox One en una fecha aún por desvelar. Desde CD Projekt Red aseguran que, como el final de los libros de Juego de Tronos, llegará cuando esté listo, y que no tienen ninguna prisa por acelerar el desarrollo. Una máxima que abrazan intentado huir de las acusaciones sobre el crunch cada vez más visibles en la industria.