Los mejores juegos con más de 20 años que se siguen jugando hoy en día

Del mismo modo en que existen clásicos atemporales en el cine o la música que siguen disfrutándose a día de hoy tanto o más que cuando aparecieron, la breve pero intensa historia de los videojuegos ya ofrece obras que consiguen calar lo suficiente en la cultura general como para trascender conceptos como las limitaciones tecnológicas o las propias tendencias del mercado.

Sin embargo, la primera generación persistente de jugadores ha conseguido alargar el propio ciclo de vida de varios juegos concretos mucho más allá de lo que cabía esperarse en el momento en que fueron desarrollados. Y es que cuesta pensar hoy en día en que juegos sin las funciones Online actuales o continuas expansiones se hayan asentado de tal manera que la comunidad, no sólo no los ha olvidado, sino que prefiere jugarlos frente a las propuestas actuales. ¿Por qué?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que a la hora de diseñar un juego hoy en día se le calcula un ciclo vital. Puede parecer lógico que si vamos a sacar una nueva entrega con periodicidad anual de 'Call of Duty' o de 'Assassin's Creed' se le deje de dar continuidad a los títulos de la misma IP que salieron hace dos o tres años, ya que prolongar excesivamente el soporte de las sagas anuales condicionaría las ventas de futuras entregas. Pero si lo pensamos detenidamente, a la hora de elaborar el primer 'Donkey Kong' de recreativa o con el estreno de 'Tomb Raider' en la época de las consolas de 32 bits, tanto los usuarios como el volumen de ventas y los métodos de distribución eran muy distintos.

Esto no quiere decir, ni mucho menos, que los juegos más actuales y los que se hayan adaptado a los nuevos modelos de mercado no tengan la capacidad de convertirse en nuevos clásicos capaces de resistir firmemente el paso del tiempo. Como ya vimos anteriormente en ámbitos como la viabilidad de los remakes o la continuidad de los crackeadores de juegos, de nuevo la clave vuelve a estar en la propia comunidad de usuarios.

A diferencia de otras nuevas expresiones artísticas o culturales, durante los primeros años de la industria de los videojuegos, estos se habían enfocado como un producto destinado a los jugadores más jóvenes, en cierta manera como un reclamo moderno y divertido, y en otro como un sustituto mucho más elaborado que los propios juguetes de toda la vida.

Sin embargo, fue a partir de finales de los años 80s y sobre todo durante la segunda mitad de la década de los 90s que los usuarios continuaron su afición a los videojuegos tras su etapa adolescente.

Curiosamente a día de hoy es normal ver a personas de todas las edades y clases sociales disfrutando de sus juegos favoritos en la tablet o el móvil, pero hay que tener en cuenta que la videoconsola conectada permanentemente en la televisión principal no fue algo que fuera muy extendido hace 20 o 30 años atrás y mucho menos que el concepto de dispositivo de entretenimiento digital casero o portátil estuviera en prácticamente todos los hogares.

La actual generación persistente de videojuegos demanda nuevas experiencias y eso es lo que condiciona la propia industria y hace que se reinvente año tras año, cambiando sus sistemas de monetización, explorando los límites del software y el hardware e incluso buscando nuevos sistemas de inmersión y entretenimiento constantemente.

Sin embargo, e independientemente de todo lo anterior, existe un enorme número de jugadores que continúan jugando a día de hoy con sus juegos favoritos del pasado. ¿Eso quiere decir que ciertos títulos o géneros tocaron techo hace 20 años?

No nos vamos a engañar a estas alturas. A pesar de que el pixel art está en alza y los diseños poligonales minimalistas cada vez cobran un mayor protagonismo, si estamos dispuestos a regresar a los acabados técnicos de hace 20 o 30 años es por el carisma o la nostalgia que desprenden unos juegos cuyos gráficos todavía estaba alejados de los estándares de la alta definición y los 60fps que tanto gustan en la actualidad.

En algunos casos, relacionamos estos gráficos con etapas concretas de nuestro pasado en el caso de los jugadores que somos más veteranos, o los hemos interiorizado como parte de la iconografía popular, como se da entre los usuarios más jóvenes. ¿Qué estaba haciendo yo cuando empecé a jugar al primer 'Age of Empires'? ¿Este es el legendario 'Pokémon Azul' del que tanto se ha hablado en internet?¿Seguirá siendo tan adictivo 'Counter Strike' como aquellas tardes que me pasaba en el "cyber" con mi grupo de amigos?

Hoy en día es muy común que nos habituamos a acumular cantidades ingentes de juegos en nuestras bibliotecas digitales gracias a las promociones de suscripciones premium en consolas o las legendarias ofertas de plataformas como Steam, GOG o Humble Bundle, pero los jugones de la generación X saben perfectamente lo que es sacarle partido a cada juego.

No es que fueran mejores o peores. Los había más exigentes, más limitados, más extraños o más sencillos. Simplemente, eran otros tiempos. Y pese a que los juegos que se sostienen hoy en día editados entonces lo hacen por apuesta competitiva, es innegable que existe un elemento intangible añadido que le dá un encanto especial, compensando las limitaciones de la época.

Muchas veces la industria evoluciona demasiado deprisa y otras veces lo hace sin que nos demos cuenta y de manera sutil. Sin embargo hay un patrón que persiste en todos los títulos que han sobrevivido al paso del tiempo independientemente de su apartado técnico o sus carencias con respecto a la nueva hornada de juegos: su elemento competitivo.

No se trata únicamente de competir contra otros jugadores, sino de superarse uno mismo. En los juegos de arcade clásicos es cierto que existía una tabla de clasificaciones que registraba nuestra puntuación, y eso marcaba una diferencia, pero los jugadores que actualmente dedican su tiempo a 'Donkey Kong', 'Street Fighter II' o ' Age of Empires' buscan perfeccionar una premisa muy simple de estos juegos: son relativamente sencillos de entender pero dominarlos requiere una cantidad ingente de tiempo.

Ahí es donde entre el componente de exploración de las propias reglas y posibilidades del juego, y posiblemente no haya mejor sistema para ponerlas a prueba que compitiendo con otros usuarios que hayan invertido años enteros en encontrar un sistema de juego entretenido pero eficiente. El competitivo que puede ofrecer 'Counter Strike' o 'Warcraft 3' ha evolucionado drásticamente desde que se inició, y sus jugadores con él.

Con la llegada de actualizaciones, ajustes, expansiones y balances, se crea un sistema cada vez más perfeccionista y exigente. De este modo, 'League of Legends' introduce nuevos personajes y reajusta su sistema de juego cada 20 días o de manera mensual, según sus propios jugadores profesionales. Esto hace que si queremos competir a nivel profesional debamos dedicarle una dedicación total y transformar nuestro sistema de juego a estos rebalances. Eso, precisamente, es lo que no ocurre con los clásicos.

En otros casos, como 'Pokémon' o la serie 'Super Mario', competimos contra nuestros conocidos o contra nosotros mismos en base a logros o maneras de sacar el máximo partido a un juego. Precisamente esa última premisa ha sido la clave del último juego del popular fontanero de Nintendo con 'Super Mario Maker': gráficos con un aire retro, pero ofreciendo la posibilidad de hacer que todo el mundo se enfrente a nuestro desafío.

Pero, a fin de cuentas, la vida de los propios juegos está acotada por dos segmentos que básicamente son los agentes fundamentales de la industria: los jugadores y los desarrolladores.

Hace un par de años cuando se anunciaron los títulos del EVO 2016, el más prestigioso evento de juegos de lucha, se anunció que 'Street Fighter V' tomaría el relevo de 'Street Fighter IV' de cara a las inscripciones. Como resultado hubo un enorme descontento por parte de miles de fans que deseaban medir sus habilidades, pulidas y perfeccionadas con la cuarta entrega desde 2008, pero por otro lado se batió el récord de inscripciones en un mismo juego. Esto no es producto de la casualidad.

In 4 days, SFV has broken the record for the most entrants at Evo in a single game! This is going to be a crazy year! #Evo2016