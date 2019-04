SEGA Mega Drive Mini, todo lo que se sabe de la renovación de la consola retro que llegará este septiembre con 40 juegos míticos

El regreso de la mítica consola de 16-bits de SEGA. A mediados del año pasado, Sega anunció la vuelta de su clásica consola Mega Drive, uniéndose así a las exitosas NES Mini y Super Nintendo Mini que están consiguiendo un buen nivel de ventas. Poco a poco han ido apareciendo nuevos detalles sobre esta Mega Drive Mini y aquí pasamos a contaros todo lo que conocemos sobre la nueva consola de SEGA.

Después de la cálida acogida que tuvo la presentación en los EEUU y Europa, SEGA decidió modificar el planteamiento inicial y esta nueva Mega Drive Mini no estará basada en la tecnología de la empresa AtGames como inicialmente estaba previsto. Esto ha llevado a que se retrase su presentación, pero a cambio SEGA ha adelantado que varios de los miembros del equipo original de la propia Mega Drive se encargarán del rediseño.

Cómo será el diseño de la Mega Drive Mini

Mega Drive es una consola que va más allá de sus juegos míticos. No solo estamos ante la consola que vio crecer a 'Sonic the Hedgehog' o 'Streets of Rage', también es una de las marcas más queridas. Un producto icónico que marcó época.

"Esta es una versión completamente diferente de la que desveló Haruki Satomi el año pasado en el Sega Fes," explica Hiroyuki Miyazaki a IGN. Se refiere a la tecnología de ATGames que inicialmente se rumoreó que iba a ser utilizada. Para esta nueva versión, se ofrecerá un diseño similar a la Mega Drive Tipo 1 original y tendrá detalles como que el hueco para cartuchos se abrirá y el deslizador de volumen subirá y bajará.

SEGA ofrecerá versiones diferentes entre las de occidente y las de Japón. La Mega Drive Mini ofrecerá dos mandos de tres botones y un cable de dos metros, mientras que en la versión japonesa habrá una edición con un mando de seis botones y otra edición con dos mandos.

Estos mandos se conectarán a la consola a través de dos puertos USB que se encontrarán en la parte delantera. Una conexión diferente y por tanto esta Mega Drive Mini no será compatible con los mandos originales.

Qué diferencias habrá con la original

Además de los puertos USB, esta Mega Drive Mini incluye un cable de corriente y una salida HDMI para conectarse a la tele.

La Mega Drive original contaba con conector mini jack para añadir auriculares directamente a la consola, sin embargo esta característica no se incluiría en la nueva.

Además de los conectores, otro cambio importante respecto a la original es el tamaño. La intención es mantener la proporción original pero esta nueva Mega Drive Mini será un 55% más pequeña que la original. Siendo el ancho de la nueva consola aproximadamente del mismo tamaño que el mando original.

Qué juegos ofrecerá

Las nuevas consolas mini son una excelente oportunidad para revisitar juegos míticos. En la Mega Drive Mini, se ha confirmado durante la celebración del evento SEGA Fan Meet Up de Japón que contará con 40 juegos.

Según leemos en Kotatu, el listado de juegos clásicos será diferente para las versiones japonesa y europea.

Estos son diez de los juegos confirmados que tendrá la Mega Drive Mini para la versión europea:

'Sonic The Hedgehog'

'Ecco the Dolphin'

'Castlevania: Bloodlines'

'Space Harrier 2'

'Shining Force'

'Comix Zone'

'Altered Beast'

'Gunstar Heroes'

'Dr. Robotnik's Mean Machine'

'Toe Jam & Earl'

Mientras, en la versión japonesa se ha confirmado que aparecerán también 'Puyo Puyo Tsu', 'Vampire Killer', 'Wrestleball', 'Rent a Hero' y 'Madou Monogatari'.

¡¡Atención nostálgicos y fans de Sega!! Este sábado se ha anunciado SEGA Mega Drive Mini que vendrá con 40 juegos legendarios como Sonic the Hedgehog, Castlevania: Bloodlines, Gunstar Heroes, Shining Force o Altered Beast entre otros. ¡Y llegará el 19 de septiembre! pic.twitter.com/Pim1GU161z — Koch Media España (@KochMedia_es) 1 de abril de 2019

SEGA ha confirmado que todos los juegos permitirán guardar la partida en cualquier momento y funcionarán a 60Hz, un cambio respecto a la experiencia original pero que ofrecerá un resultado mucho más fluido y acorde a los tiempos que corren. Adicionalmente, juegos como Castlevania: The New Generation incluirán las distintas versiones estrenadas en los distintos mercados.

Para la interfaz de la Mega Drive Mini, SEGA ha ofrecido un adelanto donde se puede observar que irá en consonancia con la estética de los 90 de las cajas de juegos.

Cuándo estará disponible y a qué precio

La icónica Mega Drive Mini estará disponible en occidente el 19 de septiembre. La fecha ha sido confirmada durante la celebración del SEGA Fan Meet Up y también se ha revelado el precio.

La SEGA "Genesis Mini", como se ha estado llamando por el momento, llegará en septiembre a las tiendas de todo el mundo al mismo precio a un precio de 6.890 yenes por la versión de un mando y 8.980 yenes por la de dos mandos.

En libras serán 69,99 mientras que su precio de salida en Europa será de 79,90 euros con los dos mandos. Muchas ganas de probar esta nueva versión mini de una de las consolas retro más míticas.