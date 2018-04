Mega Drive Mini: todo lo que se sabe hasta ahora de la nueva consola retro

La Mega Drive está de vuelta de forma oficial. Tras el éxito de Nintendo con sus NES Mini y Super Nintendo Mini, era sólo cuestión de tiempo que otros también aprovechasen para sacar nuevas versiones de sus consolas clásicas. El año pasado fue Atari quien movió ficha con su Ataribox, y ahora ha sido Sega la que se ha sumado al movimiento retro anunciando la Mega Drive Mini.

De momento los datos que tenemos sobre ella son realmente pocos, aunque con lo que tenemos podemos hacernos una pequeña idea de qué podemos esperar de ella. Además, también sabemos que llegará durante este año, por lo que si te quieres hacer con una más vale que estés atento a las informaciones que vayan llegando sobre ella.

En cualquier caso, a día de hoy lo que se sabe es la tecnología que utilizará y que será un producto oficial en vez de una de las adaptaciones de terceros que ya hay en el mercado. Sega irá desvelando nueva información durante este año, por lo que si lo que tenemos hoy os sabe a poco estad atento para cualquier novedad que pueda llegar.

Una de las pocas cosas que hemos sabido es que Sega ha decidido utilizar la tecnología de la empresa AtGames, tal y como la propia AtGames anunció y luego borró de Twitter. Eso sí, al parecer será una tecnología nueva a la de las actuales consolas 'Flashback' de la empresa.

AtGames se ha hecho un hueco en el mercado lanzando sus propias versiones de consolas clásicas. De hecho, actualmente tiene a la venta su propia Mega Drive Mini, por lo que es de esperar que el funcionamiento sea bastante parecido. Esto ha hecho que muchos fans se indignen en Twitter, ya que los acabados de esta empresa están por debajo de los que está ofreciendo Nintendo con sus propuestas mini.

We'll let Sega talk about the extended feature-set in their own time. I don't think you'll be disappointed, though!