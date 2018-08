La NES Classic Mini vuelve a arrasar en ventas, y eso dice mucho del estado de la industria

La NES Classic Mini se volvió a poner a la venta el pasado 29 de junio, y en tan solo dos días vendió más unidades en Estados Unidos que el resto de competidoras del mercado. Más que la PS4, más que la Xbox One, e incluso más que su hermana mayor, la Nintendo Switch.

Este fenómeno de ventas confirma la fiebre retro que conquistó a los usuarios cuando la NES Classic Mini apareció en el mercado hace más de un año. La pequeña consola ha vuelto y lo ha hecho arrollando a la competencia, algo que permite sacar algunas conclusiones interesantes del estado de la industria.

La consultora NPD Group es la que ofrecía ese dato tan sorprendente a través de uno de sus analistas, Matt Piscatella, que exponía algunas de las conclusiones del estudio que realizaron para el mes de junio de 2018. La NES Classic Mini fue la más vendida en Estados Unidos, y eso que solo estuvo a la venta dos días. Impresionante.

US NPD HW - The NES Classic was June 2018's highest unit-selling hardware platform, while the PlayStation 4 led the market in dollar sales. This is the first time a Nintendo Entertainment System console has led in monthly unit sales since NPD tracking began in 1995.