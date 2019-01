"Me parece un sinsentido": lo que han hecho con 'Counter Strike no convence a los jugones más tradicionales

En algún punto en el calendario de un juego que se remonta a 1999, con una comunidad que se mantiene fiel actualización tras actualización, lo que de media suelen ser menos de 10.000 valoraciones negativas se convierten en 46.628 reviews maldiciendo a Valve, Steam y, por supuesto, también ‘Counter-Strike'.

Tras casi dos décadas moviéndose en unos estándares de juego muy similares en los que terroristas y contraterroristas virtuales se han visto las caras día tras día, ‘Counter-Strike: Global Offensive’ ha abrazado la que sin duda es su actualización más polémica hasta la fecha: pasar de pago a gratuito y sumarse a la moda del Battle Royale.

Estamos ante la cuarta entrega oficial de un juego que ha ido actualizándose y reinventándose con el paso de los años, todo desde que naciese de la mano de un mod del primer ‘Half-Life’. ‘Counter-Strike: Global Offensive’, con seis años a sus espaldas, ha cosechado el gran logro de conseguir que entre 20 y 50 millones de usuarios tengan el juego y manteniendo picos de casi 1 millón de jugadores semanales durante momentos destacados de los últimos dos años.

Acumulando casi 55 millones de horas de visionado durante los tres grandes eventos esport de 2018, y con un bolsillo que en 2017 se llenó con casi 350 millones de dólares en beneficios, nadie se atrevería a decir que ‘Counter-Strike’ es una momia del mundo del videojuego.

Un rotundo éxito al que cabe sumarle su trono como uno de los juegos más importantes de la escena competitiva.

Sigue muy vivo y ha conseguido hacerlo a base de mantenerse fiel a un estilo, el mismo que muchos de nosotros disfrutábamos a escondidas en clase hace una barbaridad de tiempo, ya fuese en modo competitivo o abordando aquella oleada de mapas creados por la comunidad que incluían desde carreras hasta escenarios basados en Los Simpsons.

Como ejemplo (más allá del que escribe estas líneas y varios miembros de la redacción de Weblogs), la dilatada experiencia del caster Omar Fernández, el comentarista de ‘CSGO’ en ESL, más conocido como Asdriid entre la comunidad.

Fue también uno de los grandes precursores de esa extinta moda de nuestras ciudades llamadas cibercafés. Muchos de los que aún a día de hoy siguen en el juego empezaron con él de ese modo. “Empecé a jugar por diversión desde muy pequeño en un ciber con unos 12 años”, nos cuenta Peter 'Shhhack' Belej, capitán del Team Queso en ‘CSGO’.

Desde fuera la respuesta a esa nube de críticas que ha recibido un juego tan aparentemente adorado, parece fácil de esclarecer. La sobredosis de juegos Battle Royale provocada por el éxito de ‘Fortnite’ infectando un juego mítico parece la razón más evidente. Como sumar dos más dos.

Sin embargo, el mensaje que se extrae de las más de 14.000 críticas negativas que recibió el juego durante su anuncio, es otro muy distinto que sigue la línea de lo comentado por Asdriid:

Si bien es cierto que la poca necesidad de incluir un modo Battle Royale en el juego genera ampollas, más aún teniendo en cuenta que por mecánicas y número de jugadores (16) se acerca poco al término que ha hecho famoso al género (según Shhhack se trata de una idea “muy pobre” y alejada de lo que necesitan este tipo de juegos con algo “muy arcade, rápido, simple”), los tiros van por otro lado. Nunca mejor dicho.

El verdadero problema según expertos y comunidad está en el salto al modelo gratuito. Por un lado está la cara más previsible de la moneda, la del egoísmo de muchos jugadores que se levantan en armas porque aquello por lo que pagaron ahora es gratuito para todo el mundo. Una crítica que podría colar entre aquellos que compraron una semana antes del cambio, pero de locos si tenemos en cuenta que hay usuarios que llevan jugando años a ‘CSGO’.

