Bethesda en el E3 2019: todas las novedades, nuevos juegos y tráilers

El comienzo de la conferencia de Bethesda en el E3 2019 contrastó radicalmente con la de Xbox. Si la de Microsoft se centró en la publicación de juego tras juego, tras juego, la desarrolladora de sagas como The Elder Scrolls volvió a dejar que fueran sus creativos los que soportasen el peso de la conferencia.

Evidentemente, la cantidad de juegos que puede presentar una compañía como Microsoft no se puede comparar más que con otra de igual envergadura como Sony o Nintendo. Sin embargo, dice mucho de Bethesda que el primer juego que ha anunciado haya sido el port para una consola de ‘The Elder Scrolls Blades’, un juego de móviles.

‘The Elder Scrolls Blades’

Cuando la comunidad hacía bromas con las múltiples versiones de ‘TES V: Skyrim’ seguro que pocos pudieron imaginar un juego con la capacidad y envergadura de un Elder Scrolls en PC y, bueno, no estaba equivocados. ‘TES Blades’ tenía solo una pátina de la saga que le daba nombre para poder adaptar el resto al concepto de los juegos para móviles.

Ahora, en este E3 2019, Bethesda ha arrancado su conferencia con una versión del mismo juego –no parece que haya novedades palpables- para Nintendo Switch, una de las consolas con mayor potencial innovador del mercado. Desde luego una declaración de intenciones sobre lo que se avecinaba.

‘Fallout 76’

Que ‘Fallout 76’ no salió como Bethesda tenía pensado es un hecho, pero tiene cierto mérito que sigan intentando dotarlo de contenido atractivo para conseguir aumentar su base de jugadores estables. Otros habrían tirado la toalla sin problema y se habrían puesto a trabajar en otro videojuego.

El nuevo contenido del yermo traerá una nueva expansión gratuita, Invierno Nuclear, que promete incluir un nuevo sistema de progresión, nuevas habilidades y nuevos aspectos. Además, ‘Fallout 76’ incorporará un modo battle royale para 52 jugadores, una novedad inesperada y lógica a partes iguales, sobre todo si se quiere realizar un último intento por reanimar a la comunidad.

‘Ghostwire Tokyo’

La presencia de Shinji Mikami en la feria del E3 de este 2019 había colocado los rumores en un posible ‘The Evil Within 3’, pero la sorpresa ha sido aún mayor con una IP completamente nueva presentada por Ikumi Nakamura, directora creativa del juego, que ha hecho un esfuerzo titánico por hablar en inglés entre los gritos del público.

De ‘Ghostwire Tokyo’ sabemos poco, muy poco, pero el aspecto, ambientación y temática de lo mostrado dejan claro que seguirá el corte marcado por el genio japonés. Por el momento hay mucho concepto y nada tangible realmente, pero también lo había en el primer anuncio de ‘Death Stranding’ y nadie se quejó entonces.

‘The Elder Scrolls Online’

El juego online de la saga más importante de Bethesda, que se sostiene con una comunidad entregada y una salud sorprendente, ha anunciado una nueva expansión, Elsewyr. Los dragones serán uno de los principales atractivos del inédito contenido que está ya se puede adquirir.

No obstante, si eres un amante de ellos, o de Juego de Tronos, la temporada del dragón continuará con Scalebreaker y Dragonhold, que aportarán aún más contenido para TES Online en agosto y noviembre de este 2019. Por lo demás, aunque no te interese el juego puedes disfrutar de una buena cinemática aquí debajo

‘Commander Keen’

La saga comenzó a principios de los 90 y se olvidó a comienzos del siglo XXI, para volver a ser rescatado ahora en 2019 con un juego para móviles que no parece apuntar demasiado alto. ‘Commander Keen’ se jugará en base a una serie de cartas y plataformas aunque los apenas 40 segundos que han mostrado dejan más dudas que certezas.

‘The Elder Scrolls Legends’

Al hilo de lo publicado en su homólogo online, el juego de cartas de ‘The Elder Scrolls’ publicará una expansión titulada Moons of Elsewyr, que podrá ser jugada el 27 de junio de este mes. Lo cierto es que el juego no cuenta con muchos aficionados, al menos a tenor de los datos que arroja Steam Charts, pero en Bethesda siguen comprometidos con ellos.

‘Rage 2’

El último juego publicado por Bethesda, que no salió del todo indemne de las críticas, ha presentado un nuevo contenido con un comienzo atípico: asemejándose a las sitcoms norteamericanas de los años 90. En ocasiones se agradecen una forma diferente de presentar el contenido adicional.

La expansión Rise of the Ghosts traerá unas cuantas novedades bajo el brazo: nuevos mecas pilotables, nuevos enemigos, nuevos vehículos y nuevos modos de juego que aún no se han concretado. Además, se añadirán nuevas zonas inéditas del mapeado para poder ser exploradas.

'Wolfenstein: Youngblood'

El juego de las hijas de B.J. Blazkowicz ya tiene fecha y podremos amenizar el verano matando nazis en esta distopia a partir del 26 de julio de 2019. El nuevo juego de Machinegames sigue pareciendo más un puente entre Wolfenstein II y una hipotética tercera entrega de la saga, pero su concepto centrado en el gameplay resulta una experiencia muy disfrutable todas y cada una de las veces.

‘Deathloop’

Arkane Studios ha aparecido en la conferencia de Bethesda en el E3 2019 para remontar el carrusel de novedades de poco peso que se habían presentado hasta su llegada, a excepción de ‘Ghostwire Tokyo’. Sin embargo, ‘Deathloop’ también ha aparecido con un concepto y poco más, aunque ello no quita que tenga buena pinta.

El concepto parecerá que girará en torno a los bucles temporales y a unos combates con mucha movilidad, aunque no se ha desvelado nada de la trama, si es que la hay. Por el momento, solo se ha visto pelear a tres personajes y un poco de varias ambientaciones en las que podría tener mucho que ver los saltos en el tiempo.

Orion

También hubo tiempo en la presentación de Bethesda para un pequeño apartado para la teconología vía streaming en el que apareció un usuario jugando -aparentemente, al menos- a Doom en un móvil con un mando conectado. La respuesta parecía ser extremadamente precisa, pero no deja de sorprender que hayan mostrado eso en la conferencia del E3 2019 cuando -en teoriía- es una tecnología que no depende de la propia compañía desarrolladora de videojuegos.

'DOOM Eternal'

El plato fuerte de la presentación se reservó para una carta segura, la más fuerte a corto y medio plazo de Bethesda, 'DOOM Eternal'. El festival del juego de ID Software es un espectáculo constante que nunca deja de gustar, por más que se hubiera visto en la conferencia del año pasado. En esta ocasión, el anuncio ha servido para ponerle fecha, 22 de noviembre, y mostrar algo más de su apartado multijugador.