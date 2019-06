Nintendo en el E3 2019: todas las novedades, nuevos juegos y tráilers

La conferencia Nintendo Direct del E3 2019 ha estado centrada principalmente en juegos para la Nintendo Switch y como ya nos confirmaron no ha habido ninguna nueva información sobre la futura generación de consolas de la marca. Estas han sido todas las novedades y los tráilers que nos ha dejado la presentación de Nintendo, aunque más allá de los futuros juegos que están por llegar, ha habido un personaje que se ha llevado al final toda nuestra atención.

Nintendo ha anunciado dos nuevos personajes para 'Super Smash Bros. Ultimate' en su conferencia del E3 2019. Y en este nuevo DLC aparecerán los héroes de 'Dragon Quest XI Echoes of Elusive Age' y... ¡Banjo Kazooie!

Continúa el idilio entre Nintendo y Xbox. Aunque no se ha hecho mención a Rare o Microsoft específicamente, sí que debe haber algún permiso entre las compañías para que el personaje de Banjo pueda aparecer en Super Smash Bros. El vídeo final que nos han mostrado ha sido divertidísimo. Se veía a la familia Kong y el villano King K. Rool durmiendo. De repente, cae la pieza dorada de un puzle, pasa una sombra y se transforma en el pato y el perro pixelados de Dug Hunt riéndose de nosotros. Todo para que luego aparezca Banjo. Un regreso épico de un personaje tan querido como últimamente olvidado.

Pero vamos a ver qué juegos nos ha dejado la conferencia de Nintendo para este E3 2019:

'Link's Awakening'

Tras el éxito de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', este año tendremos un nuevo Zelda. No se tratará de una saga nueva, sino un remake de una de las versiones más emblemáticas: 'The Legend of Zelda: Link's Awakening'. El clásico de Game Boy de 1993 llega con nuevos gráficos, música y la misma aventura que sólo algunos tuvieron oportunidad de conocer.

Estará disponible el 20 de septiembre de 2019 e incluirá un editor de mazmorras personalizables al estilo de lo que ya teníamos con 'Mario Maker'. Un "Zelda Maker" donde las mazmorras las podremos compartir online con otros usuarios.

'Animal Crossing New Horizons'

Durante casi 20 años 'Animal Crossing' ha sido una de las franquicias más queridas por los fans de Nintendo, y por fin este 2019 hará su debut en la Switch. La estética del juego para Switch tiene una estética encantadora. Sin embargo, la llegada se pospone a marzo de 2020. Nintendo ha pedido disculpas por ello.

'Cristal Oscuro'

Nintendo también nos ha dejado con algunas sorpresas. Una de ellas es un juego sobre la saga de Netflix, presumiblemente exclusivo para Switch aunque no se confirmó con claridad. Se trata de un RTS del estilo 'Socom' o 'Mario Rabbids', un juego de estrategia por turnos manejando a los Genflings y con la narrativa conectada con el arco argumental de la serie de Netflix. Estará disponible este 2019.

'Luigi's Mansion 3'

La tercera entrega de las aventuras de Luigi como cazafantasmas llega en exclusiva para la Switch y estará disponible en la segunda mitad de 2019, previsiblemente para Halloween. Lo que pudimos probar en individual y multijugador nos pareció un auténtico juegazo. Ademas, nos dieron un dato sorprendente, el anterior juego de la saga vendió 6 millones en Nintendo 3DS y con este esperan un éxito similar o mayor en Switch.

'The Witcher 3 Wild Hunt' para Switch

Es uno de estos ports que parecen imposibles, pero los jugadores de la Switch podrán jugar durante este 2019 al juego completo con todos los DLCs disponibles de The Witcher 3 Wild Hunt. Un port donde se ha mantenido la esencia original aunque se han reducido los gráficos de la versión de PC a la resolución de la Switch.

'Cadence of Hyrule'

El Zelda del creador de 'Crypt of the Necrodancer' estará disponible desde esta misma semana, en concreto desde el próximo 13 de junio de 2019.

'Panzer Dragoon'

La saga clásica de Sega Saturn que también pasó por Xbox regresa a Nintendo con un reboot con unos gráficos excelentes para la Switch. Estará disponible en Invierno de 2019.

'Contra Rogue Corps'

Otra saga clásica que regresa es 'Contra'. La saga de Konami tendrá un nuevo título para la Switch, un top down multijugador titulado 'Contra Rogue Corps' que estará disponible el 24 de septiembre de 2019.

'Resident Evil 5 y 6'

Dos nuevos 'Resident Evil' llegan a Nintendo Switch, en concreto los Resident Evil 5 y 6. Disponibles en otoño de 2019.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Un juego multijugador con todos los personajes de Marvel en el que nos han dejado ver un extenso gameplay.

'Trials of Mana'

La trilogía del RPG estará disponible por primera vez fuera de Japón. Los tres juegos de la serie Mana reunidos en un mismo lote. Totalmente imprescindible para los fans de la saga.

'Daemon ex Machina'

Un juego de mechas, con unos gráficos bastante prometedores. Disponible el 13 de septiembre de 2019.

'Astral Chain'

El nuevo juego de PlatinumGames saldrá a la venta el 30 de agosto de 2019. Estamos ante una nueva franquicia para Switch, una desenfrenada aventura futurista con estética anime que promete acción desde el minuto cero. El sistema de combate nos ha parecido alucinante. Manejas a la vez a una chica y un mecha que va unido a ella por una cadena. Se puede soltar también para hacer puzles.

El contexto narrativo se ha desvelado también y tendremos una sociedad futura al borde del apocalipsis por la lucha sin cuartel contra una raza alienígena interdimensional llamada quimera.

La continuación de 'Zelda: Breath of the Wild' en desarrollo

Nintendo ha dejado para el final un "one more thing" en toda regla y anuncia que está en desarrollo la continuación de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', con la misma estética que el original. No ha habido nada de Metroid, pero ha sido un buen punto para finalizar este Nintendo Direct 2019.

