Nintendo confirma que no veremos una nueva Switch durante el E3 y anuncia que 'Mario Kart Tour' llegará a Android en mayo

Pues nada, tras meses de rumores que apuntaban a que Nintendo lanzaría hasta dos nuevas Switch, una de ellas centrada exclusivamente en la potabilidad a un menor precio y que se anunciaría durante el E3, la compañía de Mario acaba de confirmar que no, esta supuesta Switch no será anunciada durante este próximo E3, aunque no desmienten su existencia.

Es decir, ya es un hecho que no conoceremos una nueva Switch durante este E3, pero su lanzamiento podría llegar más adelante en este año, tal y como apuntan los rumores.

Nada de nueva Switch... por el momento

El más reciente rumor aseguraba que Nintendo anunciaría esta nueva Switch "económica" durante el E3, la cual saldría a la venta a finales de junio. Ahora durante la entrega de resultados financieros, Shuntaro Furukawa, CEO de Nintendo, confirmó que no, no habrá nueva Switch durante el E3, derribando así los rumores.

"Como regla general, siempre estamos trabajando en nuevo hardware y lo anunciaremos cuando este listo para venderse. Pero no, no tenemos planes de anunciarlo en el E3 de este año en junio."

Esto en cuanto a la Switch "económica y portable", ya que con respecto a la supuesta revisión de la Switch, una que contaría con mejoras en pantalla y procesador, ayer Bloomberg afirmó que no estaba en los planes de la compañía presentarla en E3, sino hacia finales de año y se trataría de una "modesta mejora".

El primer Mario Kart para smartphones llega en verano

La otra noticia importante que soltó Nintendo durante sus resultados financieros, fue el lanzamiento de 'Mario Kart Tour', el próximo juego para smartphones por parte de la compañía y que se basa en su exitosa franquicia de carreras que nació en la SNES.

Nintendo confirmó que 'Mario Kart Tour' se lanzará durante el verano, por lo que seguramente lo conoceremos durante el E3. También anunciaron una beta cerrada exclusiva para usuarios de Android, la cual arrancará el 24 de mayo y estará hasta el 4 de junio, a la que ya nos podemos apuntar desde hoy y hasta el próximo 7 de mayo. La mala noticia es que esta beta está limitada por el momento sólo a usuarios de Japón y Estados Unidos.

'Mario Kart Tour' nace de la colaboración de Nintendo con el desarrollador de móviles DeNA, con el que a día de hoy han creado cuatro títulos: 'Super Mario Run' y 'Animal Crossing: Pocket Camp', así como el próximo lanzamiento de 'Dr. Mario World' para iOS y Android.