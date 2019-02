'Dr Mario World' será un nuevo juego de Nintendo para móviles y el inicio de su colaboración con LINE

Después de 'Super Mario Run' parecía claro que los de la Gran N iban a empezar a tener más presencia en las tiendas de apps para móviles, y esto se confirma de nuevo con el último anuncio de la compañía. Lo que ahora podemos esperar es 'Dr Mario World', un juego para móviles que preparan en colaboración con la app de mensajería LINE.

Y decimos de nuevo porque en principio este año veremos el lanzamiento de 'Mario Kart Tour' (que ha sufrido un retraso en su lanzamiento), la versión de otro conocido juego de Nintendo para móviles que se anunció para el próximo mes de marzo. Así, con este nuevo anuncio se suma otro título más para smartphones, para el cual Mario se colocará la bata blanca de nuevo.

Lo hacían público desde su cuenta de Twitter, haciendo público el comunicado de la colaboración con la app de mensajería. Las dos empresas trabajarán juntas en el desarrollo de videojuegos, siendo el primero de ellos esta versión para móviles de 'Dr Mario', y no es de extrañar que Nintendo haya buscado a este aliado teniendo en cuenta que tienen 165 millones de usuarios mensuales activos en mercados clave como Japón, Taiwán, Tailandia e Indonesia.

The doctor is in! Mario puts on the white coat once again in the mobile game Dr. Mario World, targeting an early summer 2019 global release. #DrMario https://t.co/DTRBympHj0 pic.twitter.com/RfMZbbs3Mp