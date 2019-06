Tendremos secuela de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', Nintendo lo confirma

Es uno de los juegos más laureados de la Nintendo Switch y muchos esperaban una noticia como esta: Nintendo ha confirmado que 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' tendrá secuela.

El anuncio se ha producido durante la conferencia de Nintendo en el E3 2019, pero solo sabemos una cosa de dicho título, y es, simplemente, que está en desarrollo.

Está en desarrollo... y ya

Hace meses que sabemos que Monolith Soft estaba buscando programadores, diseñadores y artistas técnicos para esta secuela: la oferta de empleo ya planteaba que ese equipo se dedicaría al desarrollo de la secuela del título de la Nintendo Switch.

The sequel to The Legend of #Zelda: Breath of the Wild is now in development for #NintendoSwitch! pic.twitter.com/eGKFqceSAo — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 11 de junio de 2019

Ahora sabemos que ese desarrollo ya está en marcha, aunque lamentablemente en Nintendo no han ofrecido detalles que por ejemplo desvelen la fecha de lanzamiento de este título: parece que habrá que armarse de paciencia.

'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' ha sido uno de los títulos más vendidos para la Nintendo Switch con más de 11,5 millones de copias. Solo 'Super Smash Bros. Ultimate', 'Super Mario Odyssey' y 'Mario Kart 8 Deluxe' han logrado batirle, pero es que además este juego cosechó unas críticas fabulosas desde su lanzamiento.

Ahora queda esperar qué logran crear los desarrolladores de Monolity Soft, pero teniendo en cuenta que ya se encargaron de un trabajo como el de 'Xenoblade Chronicles 2' estamos seguros de que el resultado será estupendo. Sin duda una gran noticia para los fans del título.