Xiaomi Pad 7 y Pad 7 Pro: lo irresistible de estas tabletas con IA es lo mucho que se parecen a los ordenadores portátiles

Xiaomi ha sacado la artillería durante esta edición del Mobile World Congress (MWC). Y es que no solo ha presentado sus smartphones Xiaomi 15 y 15 Ultra; también ha anunciado el lanzamiento de su reloj inteligente Watch S4, su Smart Band 9 Pro, e, incluso, de sus últimos scooters eléctricos. No obstante, esto no es todo. Las protagonistas de este artículo son dos tablets a la última que, sobre el papel, pintan realmente bien. Y no solo por su hardware.

En la tabla de especificaciones que publicamos debajo de este párrafo podéis ver que las tablets Xiaomi Pad 7 y Pad 7 Pro nos proponen una pantalla que apuesta por un panel LCD de 11,2 pulgadas y resolución 3,2K capaz de trabajar a una frecuencia de refresco máxima de 144 Hz. En lo que se refiere a la pantalla no hay ninguna diferencia entre estos dos dispositivos, aunque sí la hay en dos apartados importantes que merece la pena que no pasemos por alto.

Xiaomi Pad 7 y Pad 7 Pro: especificaciones técnicas



xiaomi pad 7 xiaomi pad 7 pro pantalla LCD 3,2K de 11,2 pulgadas, 144 Hz y relación de aspecto 3:2 LCD 3,2K de 11,2 pulgadas, 144 Hz y relación de aspecto 3:2 soc Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 memoria principal 8 GB 12 GB almacenamiento 128 GB 512 GB sistema operativo Xiaomi HyperOS + Xiaomi HyperAI Xiaomi HyperOS + Xiaomi HyperAI conectividad USB 3.2 Gen 1 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 USB 3.2 Gen 1 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 sonido Cuatro altavoces Dolby Atmos Cuatro altavoces Dolby Atmos batería 8.850 mAh 8.850 mAh carga rápida 45 vatios 67 vatios dimensiones 251 x 173 x 6 mm 251 x 173 x 6 mm peso 500 g 500 g precio 8 GB + 128 GB: 399,99 euros 8 GB + 256 GB: 499,99 euros 12 GB + 512 GB: 649,99 euros

La IA de Xiaomi aspira a derribar las limitaciones de otras 'tablets'

La Xiaomi Pad 7 incorpora un SoC Snapdragon 7+ Gen 3, un chip que sobre el papel debería ofrecernos un rendimiento acorde con el que podemos exigir a una tableta de última generación. Aun así, el modelo Pad 7 Pro nos propone un SoC todavía más capaz: un Snapdragon 8s Gen 3. Será interesante comprobar si en un escenario de uso cotidiano la diferencia de rendimiento entre estos dos chips es realmente evidente. En cualquier caso, estas dos tablets difieren en otros dos apartados relevantes.

El modelo más sencillo, el Pad 7, apuesta por 8 GB de memoria principal, mientras que el Pad 7 Pro nos propone 12 GB

El modelo más sencillo, el Pad 7, apuesta por 8 GB de memoria principal, mientras que el Pad 7 Pro nos propone un máximo de 12 GB. La otra diferencia relevante es la potencia utilizada por el sistema de carga rápida de estas dos tablets. La Pad 7 alcanza los 45 vatios, mientras que la Pad 7 Pro incrementa esta cifra hasta los 67 vatios. Eso sí, ambos dispositivos incorporan una batería de 8.850 mAh, aunque presumiblemente su autonomía puede variar ligeramente debido a la diferencia de consumo de los dos SoC de Qualcomm por los que apuestan.

En lo que se refiere a la conectividad ambas tablets cuentan con un puerto USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4. Nada que objetar hasta aquí. Sea como sea todavía no hemos indagado en dos de las características más interesantes de estas propuestas de Xiaomi. Una de ellas es su sistema operativo. Y es que ambas incorporan HyperOS, que está basado en Android, pero enriquecido con las funcionalidades añadidas de HyperAI.

Xiaomi nos propone dos accesorios opcionales para sacar más partido a estas tablets: un teclado y un lápiz óptico

Este software de inteligencia artificial (IA) amplía las capacidades de algunas de las aplicaciones que nos propone Xiaomi en estas tablets. La grabadora de voz, por ejemplo, ahora puede transcribir y traducir de forma automática. Además, AI Art es capaz de generar imágenes fidedignas; Creativity Assistant nos permite eliminar con precisión objetos de cualquier imagen, entre otras prestaciones, y con AI Dynamic Wallpapers podemos crear imágenes con movimiento a partir de una imagen estática.

Xiaomi Pad 7 y Pad 7 Pro: precio y disponibilidad

Estas dos tablets de Xiaomi y sus accesorios ya están disponibles con los siguientes precios:

Xiaomi Pad 7 (8 GB + 128 GB): 399 euros

Xiaomi Pad 7 Pro (8 GB + 256 GB): 499 euros

Xiaomi Pad 7 Pro (12 GB + 512 GB): 649 euros

Xiaomi Focus Keyboard: 199 euros

Xiaomi Focus Pen: 99 euros

