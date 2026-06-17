Ni Prime Day ni Día sin IVA: hoy, 17 de junio, es cuando Amazon tiene estos Kindle Paperwhite de última generación muy rebajados

Aunque las campañas más potentes de ofertas de todo el año suelen tener lugar antes de Navidad, con el Black Friday como referente, durante meses previos podemos ahorrarnos un buen pellizco si estamos atentos a otros períodos promocionales. Ayer, sin ir más lejos, tuvo lugar un Día sin IVA en MediaMarkt y la próxima semana vuelve el Prime Day de Amazon. Sin embargo, no necesitamos ninguna de estas campañas para conseguir estos Kindle Paperwhite muy rebajados:

Kindle Paperwhite 16 GB por 139,66 euros (disponible en tres colores, con publicidad)

16 GB por 139,66 euros (disponible en tres colores, con publicidad) Kindle Paperwhite Signature Edition 32 GB por 164,46 euros (disponible en tres colores, sin publicidad)

Uno de los lectores Kindle con mejor relación calidad precio del catálogo de Amazon

Aunque se espera que, como sucede cada año, Amazon rebaje en su inminente Prime Day su catálogo de dispositivos Kindle, ya podemos aprovechar dos de las mejores ofertas hasta la fecha en los que, para mí, son los mejores Kindle en relación calidad precio: los Paperwhite, disponibles en dos variantes, ambas rebajadas.

El Kindle Paperwhite (139,66 euros) ofrece una pantalla de 7 pulgadas a 300 ppp, pasos de página algo más rápidos frente a anteriores generaciones, una autonomía de hasta 12 semanas con una sola carga, luz frontal cálida ajustable y una capacidad de 16 GB donde caben cientos de libros. En este caso, la variante rebajada es la que viene con publicidad y, como decimos, podemos escoger entre los tres colores disponibles.

El Kindle Paperwhite Signature Edition (164,46 euros), por su parte, vendría a ser una versión vitaminada del Kindle Paperwhite. Esto se traduce en 32 GB de almacenamiento, carga inalámbrica y una luz frontal que se regula automáticamente. En el resto de aspectos, ofrece una experiencia similar al otro modelo (idénticas pulgadas, densidad de píxeles y velocidad).

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Si buscamos un buen lector electrónico de libros digitales que nos dure años, esta es una de las mejores compras que podemos hacer en 2026 dentro del catálogo de opciones que ofrece Amazon. Si priorizamos el ahorro, el Kindle básico es también una excelente compra, mientras que si buscamos pantalla a color, el Colorsoft (por 222,31 euros, también rebajado) es la opción ideal. Para todo lo demás, cualquier de estos Paperwhite con sus actuales descuentos son apuestas seguras.

⚡ EN RESUMEN: oferta de kindle paperwhite ✅ LO MEJOR Su precio, ahora que ha bajado en sus dos modelos y rozan sus precios mínimos históricos

ahora que ha bajado en sus dos modelos y rozan sus precios mínimos históricos Una relación calidad precio muy buena, al situarse como el Kindle intermedio entre el modelo básico y los más caros ❌ LO PEOR Sin pantalla a color, un imprescindible para muchos usuarios que, inevitablemente, pasa por la compra del Kindle Colorsoft

un imprescindible para muchos usuarios que, inevitablemente, pasa por la compra del Kindle Colorsoft El Kindle Paperwhite viene con publicidad, aunque no es demasiado molesta 💡 CÓMPRALO SI... esperabas una buena rebaja en un Kindle y no quieres esperar al Prime Day ⛔ NO LO COMPRES SI... no crees que vayas a sacarle todo el partido. En ese caso, el Kindle Básico puede ser mejor opción de compra

Amazon también tiene estas ofertas anticipadas al Prime Day

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon

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